Đề xuất Trung ương hỗ trợ 195 tỷ đồng kiên cố hóa kênh tưới nội đồng

Sở Nông nghiệp và Môi trường đã tổng hợp đề xuất của 7 địa phương, kiến nghị đầu tư nâng cấp, kiên cố hóa khoảng 61 km kênh tưới nội đồng, với tổng kinh phí dự kiến 195 tỷ đồng

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lâm Đồng, các xã Nam Thành, Đức Linh, Hoài Đức, Nghị Đức, Tánh Linh, Hàm Thuận Bắc và Hàm Liêm là những vùng trọng điểm sản xuất nông nghiệp của tỉnh, với tổng diện tích canh tác hơn 30.000 ha, chủ yếu là lúa nước, cây trồng cạn và hoa màu.

Nguồn nước tưới tại khu vực này chủ yếu phụ thuộc vào lưu vực sông La Ngà, kết hợp với hệ thống công trình thủy lợi đầu mối đập dâng Tà Pao và hệ thống thủy lợi Sông Quao. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, tình trạng biến đổi khí hậu khiến thời tiết diễn biến thất thường, mùa mưa có xu hướng tập trung trong khoảng 3 tháng (tháng 8, 9 và 10), trong khi mùa khô kéo dài, làm suy giảm nguồn nước mặt và nước ngầm.

Đáng chú ý, hệ thống kênh tưới nội đồng tại nhiều địa phương phần lớn vẫn là kênh đất, chưa được đầu tư kiên cố hóa hoặc đã xuống cấp nghiêm trọng sau thời gian dài sử dụng. Tình trạng sạt lở mái kênh, bồi lấp lòng dẫn, sụt lún và rò rỉ nước diễn ra phổ biến, ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng cấp nước phục vụ sản xuất.

Theo đánh giá của ngành nông nghiệp, tỷ lệ thất thoát nước qua một số tuyến kênh đất cục bộ lên tới 35-40%. Điều này dẫn đến tình trạng bất cập trong phân phối nước: khu vực đầu kênh có thể dư thừa nước, trong khi các khu vực cuối tuyến lại thiếu nước nghiêm trọng, ảnh hưởng đến lịch thời vụ và năng suất cây trồng.

Trước thực trạng trên, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã tổng hợp đề xuất của 7 địa phương, kiến nghị đầu tư nâng cấp, kiên cố hóa khoảng 61 km kênh tưới nội đồng, với tổng kinh phí dự kiến 195 tỷ đồng.

Cụ thể, xã Nam Thành đề xuất kiên cố hóa khoảng 9 km kênh, phục vụ tưới cho 300 ha lúa và hoa màu; xã Tánh Linh khoảng 9 km, phục vụ 355 ha; xã Nghị Đức khoảng 9,5 km, phục vụ 350 ha; xã Hoài Đức khoảng 8 km, phục vụ 300 ha; xã Đức Linh khoảng 8,5 km, phục vụ 300 ha; xã Hàm Liêm khoảng 8 km, phục vụ 320 ha và xã Hàm Thuận Bắc khoảng 9 km, phục vụ 350 ha đất sản xuất nông nghiệp.

Các tuyến kênh dự kiến được kiên cố hóa bằng bê tông cốt thép, kết hợp xây dựng đường quản lý, vận hành và các công trình phụ trợ nhằm nâng cao năng lực dẫn nước, hạn chế thất thoát trong quá trình tưới tiêu. Thời gian dự kiến triển khai trong giai đoạn 2026-2027.

Việc đầu tư được xác định là cần thiết nhằm nâng cao hiệu quả khai thác các công trình thủy lợi hiện có, bảo đảm nguồn nước được phân phối đến các khu vực sản xuất, nhất là những vùng cuối kênh thường xuyên chịu ảnh hưởng bởi tình trạng thiếu nước.

Trong bối cảnh hiện tượng El Niño có nguy cơ tiếp tục duy trì, tác động đến nguồn nước trong mùa khô năm 2026-2027 và những năm tiếp theo, việc chủ động nâng cấp hạ tầng thủy lợi nội đồng được xem là giải pháp quan trọng để giảm thiểu thiệt hại do hạn hán, ổn định sản xuất và bảo đảm sinh kế cho người dân.

Do khả năng cân đối ngân sách địa phương còn hạn chế, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã dự thảo văn bản, đề nghị UBND tỉnh xem xét báo cáo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Tài chính trình cấp có thẩm quyền hỗ trợ 195 tỷ đồng từ ngân sách Trung ương và các nguồn vốn hợp pháp khác để triển khai các công trình.

Nếu được bố trí nguồn vốn, các dự án sẽ góp phần hoàn thiện mạng lưới thủy lợi tại những vùng sản xuất nông nghiệp trọng điểm, nâng cao khả năng chủ động ứng phó với hạn hán, sử dụng tiết kiệm và hiệu quả nguồn nước, hướng tới phát triển sản xuất nông nghiệp ổn định, bền vững trên địa bàn tỉnh./.