Đề xuất trợ cấp 10 tháng lương cơ sở đối với cán bộ, viên chức tăng cường về cơ sở

Đối tượng áp dụng, gồm: cán bộ, công chức, viên chức đang công tác tại các cơ quan, đơn vị thuộc Khối Đảng, chính quyền, MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố hoặc tại các xã, phường khu vực đồng bằng được cấp có thẩm quyền tăng cường (điều động, luân chuyển, biệt phái) đến công tác tại các cơ quan, đơn vị thuộc Khối Đảng, chính quyền, MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội của các xã, phường còn thiếu cán bộ, công chức, viên chức so với số lượng được cấp có thẩm quyền giao… Dự thảo xác định 2 xã đảo gồm Tam Hải, Tân Hiệp và 37 xã miền núi thuộc diện áp dụng chính sách.

Về điều kiện hưởng hỗ trợ, cán bộ, công chức, viên chức phải chưa có nhà ở thuộc sở hữu của cá nhân hoặc vợ, chồng; chưa được mua, thuê mua nhà ở xã hội hoặc nhà ở thuộc tài sản công tại nơi đến công tác; đồng thời có khoảng cách từ nơi ở đến nơi công tác từ 30km trở lên. Riêng trường hợp được tăng cường đến xã miền núi, xã đảo không áp dụng điều kiện về khoảng cách.

Theo mức hỗ trợ đề xuất, cán bộ, công chức, viên chức thuộc đối tượng áp dụng được hỗ trợ chi phí đi lại 400 ngàn đồng/người/tháng; chi phí thuê nhà ở 2 triệu đồng/người/tháng; chi phí di dời, ổn định chỗ ở 2,5 triệu đồng/người (hỗ trợ một lần). Mỗi người được trợ cấp một lần bằng 10 tháng lương cơ sở tại thời điểm nhận công tác…