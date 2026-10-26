Đề xuất trao thêm quyền chủ động khi xảy ra sự cố hàng không

Cục Hàng không Việt Nam vừa trình Bộ Xây dựng dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng không dân dụng, thay thế Quyết định số 33/2012/QĐ-TTg ngày 6/8/2012 của Thủ tướng Chính phủ.

Các lực lượng tham gia diễn tập tìm kiếm, cứu nạn hàng không năm 2025.

Một trong những nội dung đáng chú ý của dự thảo là đẩy mạnh phân quyền, phân cấp, gắn thẩm quyền với trách nhiệm; đồng thời tăng quyền chủ động cho cơ quan chủ trì, chính quyền địa phương và lực lượng trực tiếp ứng phó khi xảy ra tình huống khẩn cấp.

Theo dự thảo, cơ quan chủ trì được quyết định phương án tìm kiếm, cứu nạn trong phạm vi nhiệm vụ, thẩm quyền được giao. Chỉ khi tình huống vượt quá khả năng ứng phó, cơ quan chủ trì mới báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định theo quy định.

Dự thảo đồng thời đề xuất phân cấp rõ hơn trách nhiệm cho chính quyền địa phương trong công tác tìm kiếm, cứu nạn hàng không dân dụng. Theo đó, Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự cấp tỉnh chủ trì cứu nạn trên địa bàn; Chủ tịch UBND cấp tỉnh chỉ định chỉ huy hiện trường; Chủ tịch UBND cấp xã chỉ huy lực lượng tại chỗ ứng cứu ngay.

Các quy định này được xây dựng trên cơ sở Luật Phòng thủ dân sự, phù hợp với mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Bên cạnh đó, dự thảo đề xuất trao thêm quyền chủ động cho các cơ quan, lực lượng trực tiếp tham gia ứng phó.

Cụ thể, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng không, Trung tâm khẩn nguy sân bay và Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự cấp tỉnh được đề nghị trực tiếp đơn vị quân đội, công an gần nhất hỗ trợ trong trường hợp khẩn cấp.

Dự thảo cũng đề xuất quy định quyền xử lý tình huống của chỉ huy hiện trường. Cụ thể, khi không liên lạc được với cơ quan chủ trì, chỉ huy hiện trường được áp dụng ngay các biện pháp bảo vệ lực lượng, điều chỉnh phương án.

Đối với lực lượng đến hiện trường đầu tiên, người chỉ huy đơn vị có trách nhiệm tổ chức ứng cứu ban đầu.

Trong cơ chế phối hợp mới, dự thảo phân định cụ thể hơn trách nhiệm của Cục Hàng không Việt Nam đối với hoạt động tìm kiếm, cứu nạn trong ngành hàng không.

Theo đó, Cục Hàng không Việt Nam có trách nhiệm phân định cụ thể khu vực trách nhiệm của các đơn vị trong ngành; ban hành kế hoạch tìm kiếm, cứu nạn của Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng không.

Cơ quan này cũng thực hiện việc chấp thuận phạm vi văn bản phối hợp nghiệp vụ giữa Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng không với trung tâm phối hợp cứu nạn của quốc gia kế cận; phê duyệt, chấp thuận kế hoạch và tài liệu về tìm kiếm, cứu nạn theo quy định.

Ngoài ra, dự thảo đề xuất giao Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định chi tiết về tổ chức cung cấp dịch vụ tìm kiếm, cứu nạn hàng không theo Nghị định số 222/2026/NĐ-CP.