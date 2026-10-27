Đề xuất TPHCM 'làm mới' hình ảnh phường, xã trên không gian mạng

Chiều 26/10, tại hội nghị CEO 500 với chủ đề Sự hội tụ của FDI, công nghệ và dòng chảy tài chính toàn cầu, trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế mùa thu 2026, ông Nguyễn Lâm Thanh, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Công nghệ TikTok Việt Nam, đề xuất cần TPHCM phối hợp với các nền tảng công nghệ xây dựng, cập nhật thông tin chính xác về các phường, xã mới trên không gian mạng.

Theo ông Thanh, sau khi sắp xếp đơn vị hành chính, thông tin về các phường, xã mới của TPHCM trên không gian mạng còn thiếu, thậm chí sai lệch hoặc chưa được cập nhật.

Ông Nguyễn Lâm Thanh, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Công nghệ TikTok Việt Nam phát biểu tại hội nghị chiều 26/10. Ảnh: Phước Sáng

Đại diện TikTok cho rằng đây là vấn đề đáng quan tâm, có thể ảnh hưởng đến sự phát triển cũng như hình ảnh của TPHCM. Trong bối cảnh không gian mạng ngày càng trở thành kênh quan trọng để người dân tìm kiếm thông tin, kết nối và tiếp cận các dịch vụ, việc thiếu dữ liệu chính xác về các đơn vị hành chính mới có thể gây khó khăn cho người dân, đồng thời ảnh hưởng đến hoạt động quảng bá hình ảnh địa phương.

Ông Thanh đề xuất TPHCM cần cập nhật mới hình ảnh các phường, xã trên không gian mạng. Ảnh: Phước Sáng

Ông Thanh nhận định việc cập nhật thông tin không chỉ phục vụ người dân TPHCM mà còn giúp người dân ở các địa phương khác và bạn bè quốc tế tiếp cận những thông tin đúng về thành phố.

Đây cũng là cơ sở để TPHCM tăng cường quảng bá các giá trị văn hóa, tiềm năng du lịch và hoạt động thương mại, qua đó nâng cao hình ảnh, sức hấp dẫn của thành phố.

Ông Thanh kỳ vọng sự phối hợp giữa chính quyền địa phương và các nền tảng công nghệ sẽ góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, tạo thêm động lực để thành phố duy trì mục tiêu tăng trưởng hai con số trong thời gian tới.

Kiến nghị TPHCM tháo gỡ vướng mắc thủ tục

Tại hội nghị, ông Thanh thông tin thêm, từ đầu năm 2024, TikTok triển khai nghiên cứu đưa ba dịch vụ xuyên biên giới gồm cung cấp thông tin, quảng cáo số và thương mại điện tử về hoạt động tại Việt Nam, với sự hỗ trợ của UBND TPHCM.

Đến nay, cả ba dịch vụ đã được chuyển về thành phố. Trong năm 2026, doanh nghiệp được cấp giấy phép đầu tư với tổng giá trị hơn 1 tỷ USD. Tuy nhiên, quá trình chuyển đổi các dịch vụ xuyên biên giới sang cung cấp trong nước vẫn gặp nhiều vướng mắc do quy trình cấp phép qua nhiều bước, phải lấy ý kiến nhiều cơ quan liên quan.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Công Vinh tiếp thu ý kiến đóng góp của các đại biểu và phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: Phước Sáng

Theo ông Thanh, với lĩnh vực công nghệ và tài chính, sự cạnh tranh thu hút đầu tư giữa các địa phương và quốc gia rất lớn. Nếu không xác định được thời điểm dự án có thể hoạt động, doanh nghiệp có thể chuyển hướng sang thành phố hoặc quốc gia khác. Việc hỗ trợ tháo gỡ thủ tục, đẩy nhanh quá trình cấp phép và tạo điều kiện để doanh nghiệp chủ động dự báo thời gian triển khai.

Tại diễn đàn, ông Larry Hu, Giám đốc Amazon Global Selling khu vực Đông Nam Á cũng đánh giá TPHCM đang có sự chuyển dịch trong động lực tăng trưởng, khi bên cạnh sản xuất công nghiệp, các lĩnh vực dịch vụ, logistics và xuất khẩu thông qua thương mại điện tử ngày càng đóng vai trò quan trọng.

Ngoài ra, việc tiếp tục đầu tư các tuyến metro, cao tốc và hệ thống cảng nước sâu được kỳ vọng tăng cường kết nối giữa các nhà máy, kho hàng và thị trường tiêu thụ. Qua đó tạo điều kiện thuận lợi hơn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Trong thời gian tới, Amazon Global Selling mong muốn mở rộng hợp tác với chính quyền các tỉnh, thành phố nhằm xác định những ngành hàng, sản phẩm có lợi thế cạnh tranh và bản sắc riêng của từng địa phương, từ đó hỗ trợ tiếp cận người tiêu dùng trên toàn thế giới.

TPHCM gắn nguồn lực toàn cầu với trục liên kết FDI và công nghệ Phát biểu kết luận, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Công Vinh cho biết sau những trao đổi thẳng thắn và thực chất, hội nghị CEO 500 đã tạo không gian đối thoại quan trọng giữa TPHCM với cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư trong nước và quốc tế. Thay mặt lãnh đạo thành phố, ông Vinh ghi nhận những đóng góp của các đại biểu Trung ương, bộ ngành, tổ chức quốc tế cùng các nhà đầu tư đã chia sẻ kinh nghiệm, đề xuất nhiều cơ hội hợp tác thiết thực. "Chúng tôi sẽ giao Trung tâm Cách mạng Công nghiệp lần thứ 4 tại TPHCM là cơ quan đầu mối tổng hợp tất cả sáng kiến, ý tưởng, kiến nghị và dự án cụ thể để chúng ta cùng thúc đẩy sau diễn đàn", ông Vinh nói. Ngoài ra, lãnh đạo UBND TP nhấn mạnh thông điệp xuyên suốt của chương trình: FDI, công nghệ và tài chính không thể phát huy đầy đủ giá trị nếu vận hành riêng lẻ. TPHCM và Việt Nam cần kết nối ba yếu tố này thành một trục phát triển thống nhất, gắn nhu cầu địa phương với năng lực quốc gia và nguồn lực toàn cầu.

Thu Hà