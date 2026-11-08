Đề xuất tốc độ tàu đường sắt Hà Nội - Lạng Sơn đạt 160km/h
Dự án tuyến đường sắt Hà Nội - Đồng Đăng (Lạng Sơn) đang được Bộ Xây dựng thẩm định trong dự thảo quy hoạch mạng lưới đường sắt khu vực đầu mối Hà Nội. Dự án được đề xuất xây dựng với quy mô đường đôi, khổ ray tiêu chuẩn, tốc độ thiết kế 160km/h. Theo báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, dự án được triển khai xây dựng trước năm 2030 và cơ bản hoàn thành vào năm 2035.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/de-xuat-toc-do-tau-duong-sat-ha-noi-lang-son-dat-160km-h-246261108174012657.htm