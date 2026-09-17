Cục Đường sắt đề xuất tổ chức lại các hành lang đường sắt qua Hà Nội. (Ảnh minh hoạ).

Theo tờ trình Cục Đường sắt Việt Nam đề xuất tổ chức lại các hành lang đường sắt qua Hà Nội, gắn phát triển đường sắt đô thị với duy trì kết nối đường sắt quốc gia.

Cụ thể, tuyến đường sắt Hà Nội - thành phố Hồ Chí Minh trong phạm vi nghiên cứu dài khoảng 56 km, từ ga Hà Nội đến ga Phủ Lý, là đường đơn, khổ 1.000 mm.

Theo đề xuất, đoạn ga Hà Nội - Tổ hợp Ngọc Hồi sẽ chuyển thành đường sắt đô thị sau khi tuyến vành đai phía Đông được đưa vào khai thác; đoạn Ngọc Hồi - Phú Xuyên dài khoảng 26,5 km được cải dịch, đi cùng hành lang tuyến đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam.

Cục Đường sắt Việt Nam cũng đề xuất chuyển đoạn Ngọc Hồi - Yên Viên, Gia Lâm - Lạc Đạo thành đường sắt đô thị, phương án xây dựng bảo đảm đón, trả khách giữa Tổ hợp Ngọc Hồi, ga Gia Lâm, ga Yên Viên với trung tâm Hà Nội thuận lợi, hiệu quả.

Trong đó, đoạn ga Gia Lâm - ga Yên Viên bố trí đường đôi, khổ 1.435 mm; đoạn ga Gia Lâm - ga Lạc Đạo bố trí đường đơn, khổ 1.000 mm, chung hành lang nhưng riêng hạ tầng với đường sắt đô thị. Lộ trình xây dựng phù hợp với tiến độ triển khai tuyến đường sắt đô thị số 1 Hà Nội, tuyến vành đai phía Đông Kim Sơn - Ngọc Hồi và tuyến Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng.

Đáng chú ý, các ga Hà Nội, Giáp Bát và Long Biên không được liệt kê trong danh mục ga trung tâm, ga chính được đề xuất. Chức năng đầu mối hành khách quốc gia được bố trí tại Ngọc Hồi và Gia Lâm; đầu mối hàng hóa phía Bắc và phía Nam sông Hồng lần lượt là Yên Thường và Thường Tín mới.

Theo phương án tổ chức vận tải trong quy hoạch, hành khách đến Hà Nội được đón, trả tại Gia Lâm và Ngọc Hồi; khách đi giữa các tỉnh phía Bắc và phía Nam chuyển tiếp qua tuyến vành đai phía Đông và tại hai ga này. Hàng hóa đến Hà Nội được xếp dỡ tại Thường Tín, Yên Thường; luồng hàng giữa hai khu vực cũng chuyển tiếp qua vành đai phía Đông và các đầu mối hàng hóa.