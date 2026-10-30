Đề xuất tiêu chuẩn, mức tiền ăn với HLV, VĐV, giáo viên thể dục, thể thao trong Quân đội

Bộ Quốc phòng đang lấy ý kiến về dự thảo Thông tư về tiêu chuẩn, định lượng, mức tiền ăn, tiền thực phẩm chức năng thường xuyên cho huấn luyện viên, vận động viên và giáo viên thể dục, thể thao Quân đội trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ.

Dự thảo gồm 6 Điều quy định tiêu chuẩn, định lượng, mức tiền ăn, tiền thực phẩm chức năng thường xuyên đối với huấn luyện viên, vận động viên và giáo viên thể dục, thể thao trong Quân đội. Cụ thể như sau:

Quy định mức tiền ăn và tiền thực phẩm chức năng thường xuyên

Điều 3. Tiêu chuẩn, định lượng và mức tiền ăn, tiền thực phẩm chức năng thường xuyên

1. Đối tượng quy định tại khoản 1 và 2 Điều 2 Thông tư này được hưởng mức tiền ăn và tiền thực phẩm chức năng thường xuyên quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này.

2. Tiêu chuẩn, định lượng ăn thường xuyên của các đối tượng quy định tại khoản 1 và 2 Điều 2 Thông tư này thực hiện theo quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này.

Chi tiết mức tiền ăn và tiền thực phẩm chức năng

MỨC TIỀN ĂN VÀ TIỀN THỰC PHẨM CHỨC NĂNG(Ban hành kèm theo Thông tư số.../2026/TT-BQP ngày...tháng...năm 2026 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng)

Đơn vị tính: Đồng/người/ngày.

TOÀN VĂN: Dự thảo Thông tư về tiêu chuẩn, định lượng, mức tiền ăn, tiền thực phẩm chức năng thường xuyên cho huấn luyện viên, vận động viên và giáo viên thể dục, thể thao Quân đội