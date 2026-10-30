Đề xuất tiếp tục hỗ trợ tối thiểu 70% mức đóng BHYT cho người dân tộc thiểu số

Bộ Y tế đang lấy ý kiến góp ý dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về việc tiếp tục hỗ trợ mức đóng BHYT đối với người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại địa bàn các xã khu vực II, khu vực III, thôn đặc biệt khó khăn thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016 - 2020, nhưng các địa bàn này không còn trong danh sách xã khu vực II, khu vực III, thôn đặc biệt khó khăn giai đoạn 2021 - 2025 theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Theo Bộ Y tế, ngày 19/10/2023, Chính phủ ban hành Nghị định số 75/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế.

Trong đó, điểm c khoản 2 Điều 1 Nghị định số 75/2023/NĐ-CP quy định người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại địa bàn các xã khu vực II, khu vực III, thôn đặc biệt khó khăn thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016 - 2020, nhưng các địa bàn này không còn trong danh sách tương ứng giai đoạn 2021 - 2025 theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ, thuộc nhóm được ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng BHYT.

Nhóm đối tượng này được ngân sách nhà nước hỗ trợ tối thiểu 70% mức đóng BHYT. Tuy nhiên, chính sách hỗ trợ theo Nghị định số 75/2023/NĐ-CP sẽ kết thúc vào ngày 31/10.

Bộ Y tế cho biết, sau gần 3 năm thực hiện, chính sách đã giúp duy trì bình quân khoảng 2 triệu người dân tộc thiểu số tiếp tục tham gia BHYT khi xã nơi sinh sống không còn thuộc khu vực II, khu vực III, thôn đặc biệt khó khăn; qua đó tránh tình trạng người dân rời bỏ BHYT khi không còn được cấp thẻ miễn phí.

Do triển khai Nghị định số 272/2025/NĐ-CP ngày 16/10/2025 của Chính phủ về phân định vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026 - 2030, một bộ phận đối tượng đã chuyển sang tham gia BHYT theo nhóm khác. Ước đến tháng 10/2026, còn 1.413.686 người đang được ngân sách nhà nước hỗ trợ theo Nghị định số 75/2023/NĐ-CP.

Theo Bộ Y tế, nếu chính sách hỗ trợ đóng BHYT đối với nhóm người dân tộc thiểu số nêu trên không được tiếp tục, khoảng 1,3 triệu người sẽ không còn được ngân sách nhà nước hỗ trợ.

Tại 17 tỉnh, thành phố chưa có ngân sách địa phương hỗ trợ thêm, người tham gia sẽ phải tự đóng 100% mức đóng BHYT, gấp khoảng 3,3 lần so với mức đang đóng (30%). Phần lớn những người này thuộc hộ có thu nhập thấp, khả năng tự đóng hạn chế nên nguy cơ ngừng tham gia BHYT rất lớn.

Việc thẻ BHYT bị gián đoạn giá trị sử dụng cũng ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi khám bệnh, chữa bệnh của người tham gia, đặc biệt đối với người mắc bệnh mạn tính đang điều trị dài ngày. Do đó, để tránh khoảng trống chính sách, Bộ Y tế đề xuất tiếp tục hỗ trợ tối thiểu 70% mức đóng BHYT đối với nhóm người dân tộc thiểu số nêu trên kể từ ngày 1/11.

Thời gian hỗ trợ được đề xuất kéo dài đến khi Nghị định của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 188/2025/NĐ-CP được ban hành và có hiệu lực thi hành.