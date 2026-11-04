Đề xuất tiếp tục hỗ trợ đóng BHYT cho 1,3 triệu người dân tộc thiểu số

Theo BHXH Việt Nam, Bộ Y tế đang lấy ý kiến đối với dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về việc tiếp tục hỗ trợ mức đóng BHYT cho người dân tộc thiểu số sinh sống tại các xã khu vực II, khu vực III, thôn đặc biệt khó khăn thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016-2020, nhưng các địa bàn này không còn thuộc danh sách tương ứng trong giai đoạn 2021 - 2025 theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Theo Bộ Y tế, ngày 19/10/2023, Chính phủ ban hành Nghị định số 75/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật BHYT.

Trong đó, điểm c khoản 2 Điều 1 Nghị định số 75/2023/NĐ-CP bổ sung nhóm người dân tộc thiểu số sinh sống tại các xã khu vực II, khu vực III, thôn đặc biệt khó khăn thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016-2020, nhưng không còn thuộc danh sách các địa bàn này trong giai đoạn 2021-2025, vào diện được ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng BHYT.

Nhóm đối tượng trên được ngân sách nhà nước hỗ trợ tối thiểu 70% mức đóng BHYT. Chính sách được thực hiện trong thời hạn 36 tháng và sẽ kết thúc vào ngày 31/10/2026.

Ảnh minh họa.

Qua gần 3 năm triển khai, chính sách đã góp phần duy trì việc tham gia BHYT cho bình quân khoảng 2 triệu người dân tộc thiểu số mỗi năm, hạn chế tình trạng người dân ngừng tham gia BHYT khi địa bàn nơi sinh sống không còn thuộc diện được cấp thẻ BHYT miễn phí.

Tuy nhiên, theo ước tính của Bộ Y tế, đến tháng 10/2026, còn 1.413.686 người đang được ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng theo Nghị định số 75/2023/NĐ-CP.

Nếu chính sách không được tiếp tục sau ngày 31/10/2026, khoảng 1,3 triệu người dân tộc thiểu số có thể không còn được ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng BHYT.

Đáng chú ý, tại 17 tỉnh, thành phố chưa có chính sách hỗ trợ thêm từ ngân sách địa phương, người tham gia sẽ phải tự đóng toàn bộ mức đóng BHYT, thay vì chỉ đóng 30% như hiện nay. Số tiền phải đóng theo đó tăng khoảng 3,3 lần, tạo thêm áp lực đối với những hộ gia đình có điều kiện kinh tế còn khó khăn.

Việc không tiếp tục chính sách hỗ trợ cũng tiềm ẩn nguy cơ gián đoạn giá trị sử dụng thẻ BHYT, ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi khám, chữa bệnh của người dân, nhất là những người mắc bệnh mạn tính, cần điều trị thường xuyên và dài ngày. Điều này không chỉ làm tăng gánh nặng chi phí y tế mà còn ảnh hưởng đến mục tiêu duy trì và mở rộng tỷ lệ bao phủ BHYT.

Để bảo đảm tính liên tục của chính sách an sinh xã hội, Bộ Y tế đề xuất Chính phủ tiếp tục hỗ trợ tối thiểu 70% mức đóng BHYT đối với nhóm đối tượng nêu trên kể từ ngày 01/11/2026, cho đến khi Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 188/2025/NĐ-CP được ban hành và có hiệu lực thi hành.

Theo số liệu Bộ Tài chính được dẫn trong Tờ trình, kinh phí ngân sách nhà nước hỗ trợ 70% mức đóng BHYT cho khoảng 1,3 triệu người trong 2 tháng cuối năm 2026 dự kiến khoảng 207 tỷ đồng. Giai đoạn 2027 - 2030, kinh phí bình quân dự kiến khoảng 1.243 tỷ đồng/năm.