Đề xuất tiếp tục hỗ trợ 70% mức đóng BHYT cho hơn 1,4 triệu người dân tộc thiểu số

Ước đến tháng 10/2026, còn 1.413.686 người đang được ngân sách Nhà nước hỗ trợ theo Nghị định số 75/2023/NĐ-CP (Ảnh minh họa)

Bộ Y tế đang lấy ý kiến góp ý dự thảo Nghị quyết của Chính phủ tiếp tục hỗ trợ mức đóng BHYT đối với người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại địa bàn các xã khu vực II, khu vực III, thôn đặc biệt khó khăn thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016-2020.

Các xã này không còn trong danh sách các xã khu vực II, khu vực III, thôn đặc biệt khó khăn thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Theo Bộ Y tế, ngày 19/10/2023, Chính phủ ban hành Nghị định số 75/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số ngày 17/10/2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật BHYT.

Trong đó, điểm c khoản 2 Điều 1 quy định: "Người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại địa bàn các xã khu vực II, khu vực III, thôn đặc biệt khó khăn thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016 - 2020 mà các xã này không còn trong danh sách các xã khu vực II, khu vực III, thôn đặc biệt khó khăn giai đoạn 2021 - 2025 theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ" thuộc nhóm đối tượng được ngân sách Nhà nước hỗ trợ mức đóng.

Đối tượng trên được ngân sách Nhà nước hỗ trợ tối thiểu 70% mức đóng BHYT. Chính sách hỗ trợ theo Nghị định số 75/2023/NĐ-CP sẽ kết thúc ngày 31/10.

Nhiều địa phương có đông người thuộc nhóm được hỗ trợ phải tự đóng phần còn lại. Nguồn: Bộ Y tế

Sau gần 3 năm thực hiện, chính sách đã duy trì cho bình quân khoảng 2 triệu người dân tộc thiểu số tiếp tục tham gia BHYT khi xã nơi sinh sống không còn thuộc khu vực II, khu vực III, thôn đặc biệt khó khăn, tránh tình trạng người dân rời bỏ BHYT khi thôi hưởng chính sách cấp thẻ miễn phí.

Ước đến tháng 10/2026, còn 1.413.686 người đang được ngân sách Nhà nước hỗ trợ theo Nghị định số 75/2023/NĐ-CP.

Nếu chính sách hỗ trợ đóng BHYT cho người dân tộc thiểu số thoát vùng khó khăn không được tiếp tục, có khoảng 1,3 triệu người dân tộc thiểu số không còn được ngân sách Nhà nước hỗ trợ.

Người tham gia tại 17 tỉnh, TP chưa có ngân sách địa phương hỗ trợ thêm phải tự đóng 100% mức đóng, gấp khoảng 3,3 lần so với mức đang đóng (30%).

Bên cạnh đó, thẻ BHYT của người tham gia bị gián đoạn giá trị sử dụng, ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi khám bệnh, chữa bệnh, nhất là người bệnh mạn tính đang điều trị dài ngày.

Bộ Y tế đề xuất tiếp tục hỗ trợ tối thiểu 70% mức đóng BHYT cho nhóm đối tượng trên từ ngày 1/11 đến khi Nghị định của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 188/2025/NĐ-CP được ban hành và có hiệu lực thi hành.

Theo số liệu Bộ Tài chính được dẫn trong Tờ trình, kinh phí ngân sách Nhà nước hỗ trợ 70% mức đóng cho khoảng 1,3 triệu người trong 2 tháng cuối năm 2026 dự kiến khoảng 207 tỷ đồng. Giai đoạn 2027–2030, kinh phí bình quân dự kiến khoảng 1.243 tỷ đồng/năm.