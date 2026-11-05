Đề xuất tích hợp chương trình phòng, chống ma túy và tội phạm giai đoạn 2026-2035

Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang. Ảnh: QUANG PHÚC

Trình bày về vấn đề này, Tổng Thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh nêu rõ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề xuất bổ sung một số nội dung vào chương trình kỳ họp, trong đó có chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy và tội phạm giai đoạn 2026-2035.

Tiếp đó, Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang trình bày tờ trình về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy và tội phạm giai đoạn 2026-2035.

Việc đề xuất chương trình xuất phát từ thực tiễn tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy diễn biến phức tạp, có sự chuyển dịch nhanh sang các hình thức tội phạm "phi truyền thống", lợi dụng công nghệ cao và không gian mạng. Theo Bộ trưởng Lương Tam Quang, điểm nhấn nổi bật mang tính chiến lược là tích hợp đồng bộ Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy đến năm 2030 (đã được Quốc hội phê duyệt tại Nghị quyết số 163/2024/QH15) với các mục tiêu, nhiệm vụ phòng, chống tội phạm giai đoạn 2026-2035.

Đại biểu họp tại Hội trường Diên Hồng, sáng 5-11. Ảnh: QUANG PHÚC

Cụ thể, chương trình được triển khai trên phạm vi toàn quốc từ năm 2026 đến hết năm 2035, chia thành 2 giai đoạn (giai đoạn 1: 2026-2030; giai đoạn 2: 2031-2035) với 10 dự án thành phần.

Về nguồn lực tài chính, tổng kinh phí thực hiện chương trình trong giai đoạn 1 (2026-2030) là hơn 45.300 tỷ đồng (chủ yếu từ ngân sách trung ương gần 39.700 tỷ đồng, ngân sách địa phương gần 5.500 tỷ đồng, còn lại là vốn huy động hợp pháp khác).

Trong tổng kinh phí giai đoạn 1, phần vốn đã được Quốc hội phê duyệt trước đó cho công tác phòng, chống ma túy là tối thiểu 22.450 tỷ đồng; phần kinh phí đề nghị Quốc hội phê duyệt bổ sung thêm là trên 22.850 tỷ đồng. Đối với giai đoạn 2 (2031 - 2035), dự kiến tổng kinh phí thực hiện là trên 18.151 tỷ đồng.

"Kết thúc giai đoạn 1, căn cứ kết quả thực hiện, Chính phủ báo cáo Quốc hội nguồn lực kinh phí để thực hiện giai đoạn 2 theo quy định", Bộ trưởng Lương Tam Quang nêu rõ.

Chương trình đề ra nhiều mục tiêu cụ thể, đến năm 2030 như: Hàng năm phấn đấu kéo giảm bền vững 10% số vụ phạm tội về trật tự xã hội; phấn đấu đạt ít nhất 50% số xã, phường, đặc khu trên toàn quốc không có ma túy; triệt phá 100% điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy và diện tích trồng trái phép cây có chứa chất ma túy. Tỷ lệ điều tra, khám phá các loại tội phạm đạt trên 75%, riêng tội phạm rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt trên 90%.

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Phan Chí Hiếu. Ảnh: QUANG PHÚC

Đại diện cơ quan thẩm tra, tán thành sự cần thiết, song Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Phan Chí Hiếu đề nghị rà soát chặt chẽ các nhiệm vụ có nội dung tương đồng với các chương trình mục tiêu quốc gia khác; làm rõ phạm vi, đối tượng, địa bàn, sản phẩm đầu ra và nguồn kinh phí để bảo đảm không trùng lặp về nhiệm vụ lẫn kinh phí thực hiện.

Cơ quan thẩm tra cũng đề nghị làm rõ căn cứ xác định kinh phí từng dự án, trách nhiệm đối ứng của ngân sách địa phương, thuyết minh rõ hơn nhu cầu vốn giai đoạn 2031-2035 và quan tâm ưu tiên hỗ trợ cho các địa bàn biên giới; hoàn thiện cơ chế đặc thù và xử lý chuyển tiếp (phân định rõ các nội dung vượt thẩm quyền cần trình Quốc hội quyết định so với nội dung Chính phủ có thể báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét trong thời gian Quốc hội không họp…).

Vấn đề này sẽ được Quốc hội thảo luận tại tổ và hội trường trong các phiên họp tới của kỳ họp thứ 2.