Đề xuất thống kê riêng hộ không còn khả năng thoát nghèo

Toàn cảnh phiên thảo luận ở Tổ 14 (gồm Đoàn ĐBQH các tỉnh Đắk Lắk và Tuyên Quang) sáng 18/10

Thành quả phát triển rất tích cực

Thảo luận tại Tổ 14 (gồm Đoàn ĐBQH các tỉnh Đắk Lắk và Tuyên Quang) về tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026 và dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2027 sáng 18/10, các đại biểu cơ bản tán thành với báo cáo của Chính phủ.

ĐBQH Lò Thị Việt Hà (Tuyên Quang) nhận định, các số liệu trong báo cáo khá đầy đủ, thể hiện quyết tâm, sự quyết liệt của Chính phủ trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, phấn đấu tăng trưởng hai con số. Dự kiến, có 14/15 chỉ tiêu đạt mục tiêu đề ra.

ĐBQH Nguyễn Thái Học (Đắk Lắk) cho rằng, những thành quả đạt được trong thời gian qua rất quan trọng, nổi bật là công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế.

ĐBQH Nguyễn Thái Học (Đắk Lắk) phát biểu

“Chưa có thời kỳ nào công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế được đẩy mạnh, quan tâm và triển khai quyết liệt như hiện nay. Trước đây, mỗi kỳ họp Quốc hội ban hành khoảng 10 luật đã là nhiều, nhưng hiện nay, mỗi kỳ có tới hơn 40 luật. Điểm nhấn của năm 2026 chính là công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế”, đại biểu phát biểu.

Bên cạnh đó là thành quả tăng trưởng kinh tế. Trong 9 tháng năm 2026, GDP tăng 9,01%, đưa Việt Nam vào nhóm các nước có tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh nhất. Theo đại biểu, đây là kết quả rất đáng trân trọng, thể hiện nỗ lực của cả hệ thống chính trị từ Trung ương đến địa phương trong thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số. “Hiếm có thời điểm nào cả hệ thống chính trị vào cuộc với tinh thần như hiện nay”, đại biểu Nguyễn Thái Học nhấn mạnh.

Đại biểu cũng đánh giá cao kết quả bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội. Qua tiếp xúc cử tri, nhiều người nhận xét tình hình an ninh, trật tự hiện nay rất tốt. “Sự bình yên trong đời sống của nhân dân là điều rất quan trọng”, đại biểu Nguyễn Thái Học bày tỏ.

Cần đánh giá sát hơn thực tế giảm nghèo

Bên cạnh những kết quả tích cực, các đại biểu đề nghị quan tâm hơn đến công tác giảm nghèo, nhất là tại vùng nông thôn, miền núi và vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

ĐBQH Lò Thị Việt Hà (Tuyên Quang) phát biểu

Đại biểu Lò Thị Việt Hà cho rằng, thời gian qua, Đảng và Nhà nước rất quan tâm đến công tác giảm nghèo, song tỷ lệ giảm nghèo đa chiều vẫn chưa đạt mục tiêu. Bước sang năm 2027, cần rà soát, đánh giá kỹ lưỡng để có giải pháp phù hợp, bởi công tác giảm nghèo hiện nay đã khác trước. Chuẩn nghèo đa chiều cao hơn, trong khi một số địa phương đã cơ bản hoàn thành mục tiêu giảm nghèo theo chuẩn trước đây. Do đó, chính sách cần cụ thể hơn, sát với đời sống người dân.

Đại biểu đề nghị Chính phủ tách riêng số hộ nghèo không còn khả năng thoát nghèo do không có người trong độ tuổi lao động hoặc không có người còn khả năng lao động vì già yếu, khuyết tật nặng, mắc bệnh hiểm nghèo, tai nạn. Những trường hợp này cần được thống kê riêng để có chính sách bảo trợ, hỗ trợ phù hợp. Nếu tiếp tục tính các hộ này trong tỷ lệ hộ nghèo đa chiều, mục tiêu giảm nghèo sẽ khó đạt được.

Đồng tình với việc cần có cách tiếp cận phù hợp hơn, ĐBQH Lương Nguyễn Minh Triết (Đắk Lắk) cho rằng, nếu nâng chuẩn nghèo ở thời điểm hiện nay, tỷ lệ hộ nghèo tại nhiều địa phương sẽ tăng cao, nhất là ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Đại biểu đề nghị đưa các hộ không còn khả năng lao động, không có khả năng cải thiện tình trạng nghèo sang diện bảo trợ. “Nếu không, sẽ không bao giờ giảm nghèo thành công, xóa được nghèo”, đại biểu nói.

Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Đắk Lắk Lương Nguyễn Minh Triết, Tổ trưởng Tổ 14 phát biểu

Theo đại biểu, Đắk Lắk hiện có khoảng 74.000 hộ nghèo, cận nghèo trong tổng số 836.000 hộ dân; trong đó, đồng bào dân tộc thiểu số chiếm gần 70% tổng số hộ nghèo. Đại biểu lưu ý, tình trạng nghèo đói có thể khiến người dân bị xúi giục, kích động, gây ra các vấn đề về an ninh, trật tự.

Cũng theo đại biểu Lương Nguyễn Minh Triết cho biết, trong đầu tư cho khu vực miền núi biên giới, một số bộ, cơ quan Trung ương vẫn xem xét hiệu quả đầu tư theo cách dàn đều như ở khu vực đồng bằng. Trong khi đó, tại vùng biên giới, nếu chỉ tính hiệu quả đầu tư thì rất khó triển khai.

Đại biểu dẫn chứng, tại vùng biên giới Đắk Lắk, nếu không có hệ thống tưới tiêu, thủy lợi thì không thể giảm nghèo. Tuy nhiên, suất đầu tư cho hệ thống tưới tiêu bình quân khoảng 350 triệu đồng/ha, trong khi diện tích cần đầu tư lên tới hàng chục nghìn ha, khiến tổng mức đầu tư rất lớn.

Từ thực tế trên, đại biểu kiến nghị Trung ương khi xem xét đầu tư cho vùng biên giới, vùng khó khăn không nên đặt hiệu quả đầu tư lên hàng đầu mà cần cân nhắc thêm các yếu tố khác.

Bổ sung nhân lực, nâng cao năng lực y tế cơ sở

Về y tế, đại biểu Lò Thị Việt Hà cho rằng, qua khảo sát tại vùng biên giới, việc thực hiện mô hình chính quyền hai cấp khá phù hợp. Tuy nhiên, dù trang thiết bị đã được đưa vào danh mục đầu tư cho trạm y tế, một số địa phương vẫn gặp khó khăn do thiếu nhân lực sử dụng thành thạo thiết bị. Các vùng biên giới còn thiếu bác sĩ chuyên ngành răng - hàm - mặt, bác sĩ siêu âm; sau sáp nhập, số lượng bác sĩ cũng chưa đáp ứng yêu cầu về chuyên ngành của phòng khám đa khoa. Đại biểu đề nghị Chính phủ có giải pháp luân chuyển, điều chỉnh nhân lực phù hợp với thực tiễn.

Các đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk tham gia phiên thảo luận ở Tổ 14

Cũng về vấn đề này, đại biểu Lương Nguyễn Minh Triết cho rằng, yêu cầu mỗi trạm y tế xã có 4 - 5 bác sĩ rất khó đạt được. Đại biểu kiến nghị Trung ương nghiên cứu giải pháp, trong đó có thể quy định bác sĩ công tác tại bệnh viện tuyến tỉnh phải có một số năm làm việc tại địa phương, tăng cường nhân lực cho trạm y tế xã, phường. Đây là điều kiện để tuyến xã, phường có thể đáp ứng 20 - 25% nhu cầu khám, chữa bệnh của người dân.

Theo đại biểu, không phải bác sĩ không muốn cống hiến, nhưng khi về công tác tại cơ sở, họ thiếu thiết bị, công nghệ và máy móc mới, ảnh hưởng đến tay nghề, kỹ năng chuyên môn nên còn e ngại. “Nếu không có chính sách mang tính bắt buộc sẽ khó có bác sĩ về công tác tại tuyến xã, phường”, đại biểu nhấn mạnh.

Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Nguyễn Đắc Vinh, ĐBQH tỉnh Tuyên Quang cho rằng, Nghị quyết 72-NQ/TW của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân có chủ trương đưa bác sĩ từ tuyến trên về tuyến dưới là cần thiết.

Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Nguyễn Đắc Vinh, Đoàn ĐBQH tỉnh Tuyên Quang phát biểu

Tuy nhiên, theo đại biểu, việc đào tạo, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ y tế tại chỗ cũng rất quan trọng, bởi họ đã gắn bó với địa phương và có khả năng tiếp tục công tác lâu dài sau khi được nâng cao trình độ. Việc đào tạo phải bảo đảm chất lượng thực chất, tránh tình trạng chỉ có thêm bằng cấp mới. Đại biểu kiến nghị Chính phủ, Bộ Y tế xem xét xây dựng chương trình đào tạo nhằm nâng cao thực chất năng lực nhân lực y tế tại vùng sâu, vùng xa, nông thôn, đồng thời có chính sách tốt hơn đối với lực lượng y tế cơ sở. Về bảo trợ xã hội, đại biểu Nguyễn Đắc Vinh thông tin, nhiều địa phương có cách làm sáng tạo. Với những trường hợp hộ nghèo, neo đơn, không có điều kiện tự lo về kinh tế, một số địa phương quyết định mức bảo trợ cao hơn chuẩn nghèo. Sau khi nhận bảo trợ, những người này không còn thuộc diện hộ nghèo. Theo đại biểu, đây là cách làm phù hợp, giúp người yếu thế không phải sống trong cảnh nghèo. “Nếu có thể mở rộng sẽ rất tốt”, đại biểu Nguyễn Đắc Vinh nhận định.