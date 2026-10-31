Đề xuất thi lớp 10 với 2 môn: Kỳ vọng việc học tiếng Anh sẽ thực chất hơn

Học sinh tham gia kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 tại Hà Nội năm học 2026 - 2027.

Dự thảo Thông tư quy định về Quy chế tiếp nhận học sinh đầu cấp do Bộ GD-ĐT công bố đang thu hút sự quan tâm của phụ huynh, học sinh, đặc biệt với đề xuất tổ chức thi tuyển vào lớp 10 trường THPT không chuyên bằng 2 môn Toán và Ngữ văn.

Nếu được thông qua, đây sẽ là thay đổi đáng chú ý trong phương thức tuyển sinh lớp 10, khi nhiều năm qua học sinh thường phải trải qua kỳ thi với 3 môn, trong đó môn thứ 3 do địa phương lựa chọn.

Dù chưa có quyết định chính thức, tuy nhiên, phương án thi 2 môn Toán và Ngữ văn đã nhận được sự đồng tình của đông đảo giáo viên, phụ huynh và học sinh.

Tuy nhiên, một trong những nội dung được quan tâm là việc không đưa môn Tiếng Anh vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10 có ảnh hưởng đến động lực học tập cũng như chất lượng dạy và học ngoại ngữ hay không. Nhất là trong thời điểm Việt Nam đang triển khai Đề án đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học.

Cô Nguyễn Thị Vân, giáo viên Trường THCS Đỗ Ngọc Du (Hà Nội), đồng tình với định hướng giảm môn thi. Nữ giáo viên cho rằng, tiếng Anh trước hết là ngôn ngữ để giao tiếp, sử dụng trong học tập và cuộc sống, chứ không đơn thuần là môn học để thi lấy điểm.

Từ thực tế giảng dạy, cô Vân nhận thấy việc học tiếng Anh gắn quá chặt với thi cử khiến không ít học sinh tập trung vào ngữ pháp, dạng bài và kỹ thuật làm đề. Trong khi đó, mục đích chính của tiếng Anh là giao tiếp thì các em lại chưa tự tin.

Vậy nên, theo quan điểm của giáo viên, việc không đưa tiếng Anh vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10 có thể mở ra cơ hội điều chỉnh cách dạy và học theo hướng thực chất hơn so với phương pháp giảng dạy vốn đã tồn tại từ lâu ở nước ta.

Theo nữ giáo viên, việc loại môn thứ 3 (trong đó nhiều địa phương chủ yếu lựa chọn tiếng Anh) ra khỏi kỳ thi tuyển sinh lớp 10 không ảnh hưởng đến định hướng đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ 2 trong trường học. Thay vào đó, khi được "cởi trói" áp lực điểm số, chắc chắn nhiều học sinh sẽ lựa chọn cách học tiếng Anh thiên về giao tiếp, thực hành từ đó nâng cao sự tự tin khi sử dụng ngôn ngữ này.

Giảng dạy tiếng Anh cho học sinh bậc THCS trên địa bàn Hà Nội.

Với vai trò là phụ huynh có con đang học lớp 9, chị Dương Hồng Hà (phường Xuân Phương, Hà Nội) cũng đồng tình với việc giảm tải áp lực cho kỳ thi tuyển sinh lớp 10 qua việc giảm môn thi thứ 3, trong đó có môn tiếng Anh.

"Những năm gần đây, Hà Nội sử dụng tiếng Anh là môn thứ 3 để tuyển sinh vào lớp 10. Điều này dẫn đến việc một số lượng lớn học sinh, phụ huynh xem đây là môn thi "cứu điểm" khi tham dự kỳ thi. Thực tế có nhiều trường hợp các em đạt điểm tốt môn Toán và Ngữ văn nhưng do không có đủ điều kiện học tập nên điểm số môn tiếng Anh không đạt như kỳ vọng dẫn đến tổng điểm giảm và ngược lại. Với chủ chương tinh giản các kỳ thi, tránh tạo áp lực, chi phí cho phụ huynh và học sinh, tôi thấy rằng việc bỏ 1 môn thi sẽ là cần thiết", chị Hà chia sẻ.

Anh Ngô Đức Trường (phường Tây Mỗ, Hà Nội) cũng đồng tình với đề xuất bỏ môn thi thứ ba trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10. Theo anh, việc giảm số môn thi không chỉ giúp học sinh giảm tải áp lực ôn tập, mà còn góp phần thay đổi cách nhìn nhận về việc học ngoại ngữ, đặc biệt là môn Tiếng Anh.

Anh Trường cho rằng, nhiều năm qua, khi Tiếng Anh được đưa vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10, không ít gia đình đã đầu tư đáng kể thời gian và kinh phí cho con học thêm, luyện đề, tham gia các khóa ôn tập để đạt điểm số cao. Điều này vô hình trung khiến việc học ngoại ngữ đôi khi bị cuốn theo mục tiêu thi cử, chú trọng nhiều đến ngữ pháp, cấu trúc câu và kỹ thuật làm bài, trong khi khả năng giao tiếp, vận dụng vào thực tế chưa được quan tâm tương xứng.

"Nếu không còn là môn thi bắt buộc trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10, học sinh có thể bớt áp lực chạy theo điểm số, từ đó có điều kiện học tiếng Anh theo nhu cầu thực tế. Các em học để giao tiếp, tiếp cận tri thức, phục vụ học tập và công việc sau này, chứ không chỉ để đạt điểm cao trong một kỳ thi", anh Trường chia sẻ.

Theo anh, việc giảm môn thi cũng có thể góp phần tạo sự công bằng hơn trong tuyển sinh, bởi điều kiện tiếp cận các lớp học thêm, trung tâm ngoại ngữ giữa học sinh ở các khu vực và các gia đình không giống nhau.

Ông Thái Văn Tài, Vụ trưởng Vụ Giáo dục phổ thông (Bộ GD-ĐT), cho biết đề xuất giảm môn thi vào lớp 10 nhằm giảm áp lực thi cử, mở rộng cơ hội học tập sau THCS và hướng tới giáo dục toàn diện. Theo Nghị quyết 71-NQ/TW, tỷ lệ học sinh được vào lớp 10 đã tăng từ 75% lên hơn 80%, một số địa phương đạt 95-97% và dự kiến tiếp tục tăng. Dự thảo quy định 3 phương thức tuyển sinh gồm xét tuyển, thi tuyển hoặc kết hợp cả hai, tùy điều kiện từng địa phương. Bộ GD-ĐT nhấn mạnh, giảm môn thi không đồng nghĩa giảm yêu cầu học tập, mà giúp học sinh tránh chạy theo điểm số, có điều kiện phát triển năng lực, sở trường và định hướng nghề nghiệp. Tuy nhiên, cần bảo đảm chất lượng dạy học ở tất cả các môn, tránh tình trạng học lệch, chỉ tập trung vào Toán và Ngữ văn.