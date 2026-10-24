Đề xuất thi lớp 10 chỉ còn Toán, Văn: Điều phụ huynh chưa nên vội thay đổi

Ngày 23.10, dự thảo Quy chế tiếp nhận học sinh đầu cấp được công bố để lấy ý kiến. Với lớp 10, ba phương thức vẫn được đề xuất gồm xét tuyển, thi tuyển hoặc kết hợp cả hai. Điểm thay đổi đáng chú ý là nếu tổ chức thi, số môn chung giảm còn Toán và Ngữ văn.

Theo phương án này, bài Ngữ văn kéo dài 120 phút; Toán có thể là 90 hoặc 120 phút. Như vậy, đề xuất hai môn không có nghĩa mọi học sinh trên cả nước đều phải dự cùng một kỳ thi.

Học sinh Hà Nội trong kỳ thi vào lớp 10. Ảnh tư liệu: Ngọc Lưu/Dân trí

Giảm môn thi, chưa phải bỏ việc học môn đó

Lý do được đưa ra là giảm áp lực thi cử, giúp học sinh chủ động chuẩn bị và giảm nguồn lực tổ chức. Nội dung đề thi được giới hạn trong yêu cầu cần đạt của chương trình THCS. Với trường THPT chuyên, học sinh dự kiến vẫn phải làm các bài thi chung cùng một bài môn chuyên.

Đối với phụ huynh đang tính toán lịch học của con, cần tách hai việc: môn học trong chương trình và môn được dùng để tuyển sinh. Việc một môn không nằm trong kỳ thi đầu vào không đồng nghĩa môn đó mất vai trò trong quá trình học tập.

Bởi vậy, từ một dự thảo thi hai môn để đi đến quyết định dừng học tiếng Anh là bước suy diễn quá xa. Gia đình có thể điều chỉnh cường độ luyện thi khi phương án chính thức được công bố, nhưng nền tảng ngoại ngữ của học sinh cần được cân nhắc bằng mục tiêu học tập dài hạn.

Dự thảo đang lấy ý kiến đến hết ngày 1.11. Ngoài số môn, văn bản còn đề xuất thay đổi cách tính điểm và điểm cộng. Chính những chi tiết này cho thấy phụ huynh cần đọc toàn bộ phương án, thay vì chỉ dựa vào thông tin “bỏ môn thứ ba”.

Áp lực còn nằm ở số chỗ học

Trong dự thảo, việc lựa chọn phương thức tiếp nhận được gắn với quy mô học sinh, nhu cầu học tập và khả năng đáp ứng của từng cơ sở giáo dục hoặc nhóm trường. Định hướng là giảm tổ chức thi khi chưa thực sự cần thiết. Địa phương phải dự báo nhu cầu và chuẩn bị phương án bố trí chỗ học.

Đây là phần đáng chú ý phía sau sự thay đổi số môn. Về mặt tuyển chọn, nếu số người muốn vào một trường vẫn vượt số chỗ có thể tiếp nhận, việc giảm bài thi không tự làm biến mất cạnh tranh. Áp lực có thể chuyển sang yêu cầu đạt điểm cao hơn ở những môn còn lại.

Ngược lại, nơi đủ khả năng tiếp nhận học sinh có thể cần một cách tổ chức khác với địa bàn thiếu trường lớp. Một quy chế có ích phải giúp xử lý sự khác biệt ấy, thay vì buộc mọi gia đình vào cùng một cuộc chạy đua.

Với học sinh lớp 9, việc nên làm lúc này là duy trì học tập theo chương trình, củng cố kiến thức nền và theo dõi thông báo chính thức của ngành giáo dục địa phương. Gia đình cần kiểm tra đồng thời phương thức tuyển, môn thi, cách tính điểm và yêu cầu riêng của trường dự định đăng ký.

Một thay đổi có thể giúp giảm tải chỉ phát huy tác dụng khi được công bố đủ rõ và đủ sớm. Trong lúc còn lấy ý kiến, sự bình tĩnh của phụ huynh cũng giúp học sinh tránh thêm một vòng xáo trộn lịch học vì thông tin chưa ngã ngũ.