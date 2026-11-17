Giao Tổng công ty Bưu điện Việt Nam bố trí nhân viên tiếp nhận, trả kết quả giải quyết một số thủ tục hành chính.

Bộ Tư pháp cho biết, qua sơ kết 01 năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, thực tiễn cho thấy bên cạnh những kết quả tích cực vẫn còn sự khác biệt về chất lượng cung cấp dịch vụ công giữa các địa bàn; năng lực thực thi tại cấp cơ sở chưa đồng đều; hạ tầng số, nguồn lực và các điều kiện bảo đảm tại một số địa phương chưa đáp ứng yêu cầu. Đồng thời, việc tập trung đầu mối giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) tại Trung tâm Phục vụ hành chính công làm gia tăng khối lượng công việc tại một số địa bàn, đặt ra yêu cầu tiếp tục đổi mới phương thức tổ chức cung cấp dịch vụ công theo hướng linh hoạt, gần dân, thuận tiện và khai thác hiệu quả các nguồn lực xã hội hiện có.

Cùng với quá trình phát triển dịch vụ công trực tuyến, mặc dù hạ tầng số, cơ sở dữ liệu, định danh điện tử và Hệ thống thông tin giải quyết TTHC từng bước được hoàn thiện, nhu cầu của người dân, doanh nghiệp đối với việc được hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, số hóa hồ sơ, thanh toán trực tuyến, theo dõi quá trình giải quyết và nhận kết quả vẫn rất lớn. Nhu cầu này không chỉ phát sinh tại khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa mà còn phổ biến tại các đô thị có khối lượng hồ sơ lớn, mật độ dân cư cao và nhu cầu giải quyết TTHC thường xuyên.

Để giảm tải cho cán bộ, công chức, viên chức tại Trung tâm Phục vụ hành chính công trong việc tiếp nhận giải quyết TTHC; tăng khả năng tiếp cận dịch vụ công của người dân, doanh nghiệp nhất là đối với người cao tuổi, người khuyết tật, người dân ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, người có điều kiện tiếp cận công nghệ khó khăn hoặc kỹ năng số còn hạn chế; đẩy mạnh xã hội hóa, chuyển giao những nhiệm vụ, công việc trong quá trình hướng dẫn, tiếp nhận, số hóa hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC mà Nhà nước không nhất thiết trực tiếp thực hiện, cần tổ chức xã hội hóa các Điểm cung cấp dịch vụ công qua mạng bưu chính công cộng nằm độc lập với Trung tâm Phục vụ hành chính công để thực hiện một số công việc trong quá trình cung cấp dịch vụ công (tiếp nhận, số hóa hồ sơ, trả kết quả giải quyết một số TTHC) cũng như giao đảm nhận công việc tiếp nhận, số hóa hồ sơ, trả kết quả giải quyết một số TTHC tại Trung tâm phục vụ hành chính công. Đây là những nội dung mới, chưa được quy định trong văn bản quy phạm pháp luật.

Từ những cơ sở chính trị, cơ sở pháp lý và cơ sở thực tiễn nêu trên, việc xây dựng Nghị quyết của Chính phủ về thí điểm triển khai dịch vụ công qua mạng bưu chính công cộng tại thành phố Hà Nội, thành phố Huế và tỉnh Gia Lai là cần thiết.

Việc ban hành Nghị quyết nhằm bảo đảm thể chế đầy đủ quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về (i) chủ trương đẩy mạnh xã hội hóa; chuyển giao những nhiệm vụ, dịch vụ hành chính công mà Nhà nước không nhất thiết trực tiếp thực hiện cho các tổ chức, doanh nghiệp có đủ điều kiện thực hiện, góp phần nâng cao hiệu quả cung cấp dịch vụ công và sử dụng hiệu quả nguồn lực xã hội; (ii) tiếp tục hoàn thiện thể chế; đổi mới phương thức tổ chức thực hiện pháp luật; nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công; tạo điều kiện huy động các nguồn lực xã hội tham gia cung cấp dịch vụ công, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

Mô hình, phạm vi, nội dung thí điểm

Dự thảo Nghị quyết quy định: (1) Thí điểm giao Tổng công ty Bưu điện Việt Nam bố trí nhân viên doanh nghiệp bưu chính công ích đảm nhận công việc tiếp nhận, số hóa hồ sơ, trả kết quả giải quyết một số thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công và Điểm cung cấp dịch vụ công qua mạng bưu chính công cộng; (2) hình thành và tổ chức thí điểm mô hình Điểm cung cấp dịch vụ công qua mạng bưu chính công cộng nằm độc lập với Trung tâm phục vụ hành chính công; (3) địa bàn thí điểm tại thành phố Hà Nội, thành phố Huế và tỉnh Gia Lai; (4) phạm vi, công việc thực hiện thí điểm bao gồm: hướng dẫn, hỗ trợ tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ, số hóa hồ sơ, nộp hồ sơ, dịch vụ công trực tuyến; tiếp nhận hồ sơ của thủ tục hành chính được địa phương lựa chọn theo; hỗ trợ thanh toán không dùng tiền mặt, thanh toán trực tuyến phí, lệ phí và nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật; theo dõi, tra cứu, thông tin về trạng thái xử lý hồ sơ; phối hợp luân chuyển hồ sơ, dữ liệu theo phạm vi được giao,…

Yêu cầu của Điểm cung cấp dịch vụ công qua mạng bưu chính công cộng

Dự thảo Nghị quyết quy định: (1) Điểm cung cấp dịch vụ công qua mạng bưu chính công cộng phải thuộc mạng bưu chính công cộng, bố trí ở nơi có khoảng cách xa Trung tâm Phục vụ hành chính công, có vị trí thuận tiện, dễ nhận biết, dễ tiếp cận và có khu vực phục vụ phù hợp. Ưu tiên nơi khó tiếp cận dịch vụ công hoặc nơi đông dân cư, nhu cầu hồ sơ lớn, có nhiều người cao tuổi, người khuyết tật hoặc người hạn chế kỹ năng số; (2) có hạ tầng kỹ thuật, trang thiết bị, đường truyền, phần mềm, giải pháp kết nối và điều kiện để khai thác Cổng Dịch vụ công quốc gia, Hệ thống thông tin giải quyết TTHC và hệ thống có liên quan theo quy định; (3) Có nhân sự đáp ứng yêu cầu; có quy trình nghiệp vụ, quy trình phối hợp, phương án xử lý sự cố, bảo vệ dữ liệu cá nhân, an ninh mạng, quản lý hồ sơ và cơ chế ghi nhận, lưu vết, đối soát.

Tiêu chí lựa chọn thủ tục hành chính đưa vào thí điểm

Dự thảo Nghị quyết đưa ra tiêu chí chung để làm cơ sở cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định lựa chọn điểm và TTHC phù hợp thực hiện thí điểm. Các yêu cầu TTHC lựa chọn đưa vào thí điểm đó là: đơn giản, rủi ro thấp, phát sinh thường xuyên và phù hợp nhu cầu thực tế; thuộc thẩm quyền tiếp nhận không phụ thuộc địa giới hành chính hoặc thẩm quyền giải quyết của địa phương thực hiện thí điểm; có đầy đủ quy trình, thành phần hồ sơ, biểu mẫu, phí, lệ phí, thời hạn và kết quả giải quyết được công khai; có khả năng kết nối, tiếp nhận, số hóa, luân chuyển, theo dõi và trả kết quả trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC, Cổng Dịch vụ công quốc gia và phù hợp điều kiện hạ tầng, nhân lực và khả năng quản lý, kiểm tra, giám sát của địa phương. Dự thảo Nghị quyết cũng xác định các TTHC không được lựa chọn để thực hiện thí điểm và yêu cầu công khai danh mục TTHC được lựa chọn để người dân biết thực hiện.

Mời bạn đọc xem toàn văn dự thảo và góp ý tại đây.