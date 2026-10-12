Đề xuất thí điểm phát hành trái phiếu quốc tế để đầu tư 2 dự án giao thông trọng điểm
Đây là đề xuất của Cơ quan điều hành Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TP Đà Nẵng (VIFC-DN).
Cụ thể, theo ông Đặng Đình Đức - Phó Chủ tịch Thường trực VIFC-DN, hiện đơn vị này đang tham mưu UBND TP báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy thống nhất chủ trương nghiên cứu triển khai giao dịch thí điểm phát hành trái phiếu bằng đồng đô la Mỹ (USD) trên thị trường vốn quốc tế nhằm huy động nguồn vốn trung và dài hạn cho 2 dự án hạ tầng giao thông trọng điểm trên địa bàn TP, gồm có tuyến đường cao tốc nội thị kết nối trung tâm TP Đà Nẵng - Chu Lai giai đoạn 1 và tuyến đường Nguyễn Sinh Sắc nối dài với tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 23.000 tỷ đồng.
Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/de-xuat-thi-diem-phat-hanh-trai-phieu-quoc-te-de-dau-tu-2-du-an-giao-thong-trong-diem-post359268.html