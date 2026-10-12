Đề xuất thí điểm phát hành trái phiếu quốc tế để đầu tư 2 dự án giao thông trọng điểm

Trong mùa mưa bão, nguy cơ lũ ống, lũ quét, sạt lở đất tại các địa phương miền núi Thanh Hóa luôn là mối đe dọa thường trực đối với tính mạng, tài sản của người dân. Để chủ động phòng ngừa, tỉnh đã triển khai các dự án tái định cư (TĐC), đưa người dân ra khỏi những khu vực có nguy cơ cao. Tuy nhiên, bên cạnh những hộ dân đồng thuận di chuyển đến nơi ở mới, vẫn còn không ít trường hợp còn tâm lý e ngại, chưa sẵn sàng rời nơi ở cũ, thậm chí có khu TĐC đã hoàn thành nhưng chưa có hộ dân nào vào ở.