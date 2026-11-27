Bộ Y tế vừa có văn bản trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Tây Ninh gửi sau Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI về việc bổ sung chính sách ưu đãi đối với người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) liên tục trên 5 năm.

Đề xuất thêm ưu đãi cho người đóng BHYT lâu năm

Cử tri tỉnh Tây Ninh đề nghị nghiên cứu chính sách khuyến khích người dân duy trì tham gia BHYT lâu dài, trong đó có thể tăng mức hưởng, hỗ trợ chi phí khám, chữa bệnh hoặc giảm mức đóng đối với người tham gia liên tục trên 5 năm.

Theo cử tri, việc bổ sung quyền lợi không chỉ thể hiện sự ghi nhận đối với những người duy trì tham gia BHYT mà còn góp phần khuyến khích người dân chủ động bảo vệ sức khỏe, bảo đảm an sinh xã hội.

Trả lời kiến nghị, Bộ Y tế cho biết Luật BHYT và các văn bản hướng dẫn thi hành hiện đã quy định quyền lợi đối với người tham gia BHYT đủ 5 năm liên tục trở lên.

Cụ thể, người tham gia BHYT đủ 5 năm liên tục, có số tiền cùng chi trả chi phí khám, chữa bệnh trong năm lớn hơn 6 lần mức tham chiếu sẽ được quỹ BHYT thanh toán 100% chi phí khám, chữa bệnh trong phạm vi được hưởng, nếu đáp ứng các điều kiện theo quy định.

Theo quy định hiện nay, người tham gia BHYT từ 5 năm liên tục trở lên có thể hưởng quyền lợi đặc biệt về thanh toán chi phí khám chữa bệnh nếu đáp ứng đồng thời nhiều điều kiện.

Sau khi được xác định đủ điều kiện hưởng quyền lợi này, người bệnh không phải tiếp tục cùng chi trả chi phí khám, chữa bệnh đúng quy định trong những lần khám, chữa bệnh tiếp theo của năm tài chính.

Tuy nhiên, Bộ Y tế nhấn mạnh BHYT được thực hiện theo nguyên tắc chia sẻ rủi ro giữa những người tham gia. Do đó, việc xác định mức đóng, mức hưởng và các chính sách hỗ trợ cần được xem xét đồng bộ, phù hợp với khả năng đóng góp của người dân, nguồn ngân sách nhà nước và khả năng cân đối của quỹ BHYT.

Trong quá trình hoàn thiện chính sách, pháp luật về BHYT, Bộ Y tế sẽ phối hợp với Bộ Tài chính, Bảo hiểm xã hội Việt Nam và các bộ, ngành liên quan đánh giá tình hình thu, chi, khả năng cân đối quỹ để nghiên cứu, tham mưu giải pháp phù hợp.

Các nội dung được nghiên cứu có thể liên quan đến điều chỉnh mức đóng, mức hưởng hoặc bổ sung quyền lợi cho người duy trì tham gia BHYT nhiều năm, trên nguyên tắc bảo đảm tính bền vững và an toàn của quỹ.

Về thời gian tham gia liên tục, theo quy định hiện hành, trường hợp gián đoạn tham gia không quá 90 ngày vẫn được tính là thời gian tham gia liên tục để xác định quyền lợi sau 5 năm. Một số trường hợp đặc thù khác cũng được pháp luật quy định.

Điều kiện hưởng 100% chi phí khám, chữa bệnh sau 5 năm tham gia BHYT

Theo quy định hiện hành, người tham gia BHYT từ đủ 5 năm liên tục có thể được hưởng mức thanh toán 100% chi phí khám, chữa bệnh trong phạm vi được hưởng khi đáp ứng đồng thời các điều kiện về thời gian tham gia, số tiền cùng chi trả và quy định khám, chữa bệnh.

Cụ thể, người bệnh phải có thời gian tham gia BHYT liên tục từ đủ 5 năm trở lên; số tiền cùng chi trả chi phí khám, chữa bệnh trong năm lớn hơn 6 lần mức tham chiếu.

Bộ Y tế cho rằng BHYT được thực hiện theo nguyên tắc chia sẻ rủi ro giữa những người tham gia.

Bên cạnh đó, người bệnh phải khám, chữa bệnh đúng quy định về cấp chuyên môn kỹ thuật, chuyển người bệnh giữa các cơ sở khám, chữa bệnh BHYT hoặc thuộc trường hợp được pháp luật cho phép.

Một số trường hợp được xem xét hưởng quyền lợi gồm khám, chữa bệnh cấp cứu tại bất kỳ cơ sở y tế nào; khám, chữa bệnh tại cơ sở khám, chữa bệnh cấp ban đầu; điều trị nội trú tại cơ sở khám, chữa bệnh cấp cơ bản và các trường hợp khác theo quy định.

Từ ngày 1/7/2026, mức tham chiếu được xác định theo mức lương cơ sở 2,53 triệu đồng/tháng. Như vậy, ngưỡng chi phí cùng chi trả để được hưởng quyền lợi thanh toán 100% là trên 15,18 triệu đồng trong năm.

Khi vượt ngưỡng này và đáp ứng đầy đủ các điều kiện về thời gian tham gia, quy trình khám, chữa bệnh, người tham gia BHYT sẽ được quỹ thanh toán 100% chi phí trong phạm vi quyền lợi.