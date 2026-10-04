Đề xuất thêm một ngày nghỉ người lao động hưởng nguyên lương

Đề nghị nghiên cứu bổ sung Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7 vào các ngày nghỉ lễ hằng năm được nêu trong báo cáo thẩm tra sơ bộ dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động, Luật Lưu trữ, Luật Bình đẳng giới, Luật Hoạt động chữ thập đỏ và Luật Việc làm.

Nam Vũ