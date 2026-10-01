Đề xuất thêm chính sách hỗ trợ để khuyến khích sinh con

Bộ Y tế đang xây dựng dự thảo Thông tư hướng dẫn một số nội dung về chính sách khuyến khích, khen thưởng, hỗ trợ đối với tập thể, cá nhân thực hiện tốt công tác dân số.

Một trong những nội dung đáng chú ý là đề xuất bổ sung các hình thức khuyến sinh nhằm góp phần đưa mức sinh tiến tới mức sinh thay thế 2,1 con/phụ nữ một cách bền vững.

Theo dự thảo, căn cứ tình hình thực tế, địa phương có thể lựa chọn, quyết định hỗ trợ cá nhân, cặp vợ chồng sinh con thông qua nhiều hình thức.

Trong đó có hỗ trợ chi phí sàng lọc dự phòng vô sinh; hỗ trợ tiền hoặc hiện vật cho phụ nữ mang thai; hỗ trợ tiền hoặc hiện vật cho trẻ từ khi sinh ra đến tối thiểu đủ 12 tháng tuổi. Ngoài ra, địa phương có thể lựa chọn các nội dung hỗ trợ khác phù hợp với điều kiện thực tế.

Mức sinh của Việt Nam hiện ở mức 1,91 con/phụ nữ, thấp hơn mức sinh thay thế. Đề xuất được đưa ra trong bối cảnh các chính sách khuyến sinh đã được triển khai trong những năm gần đây nhưng kết quả chưa tạo được chuyển biến lớn như kỳ vọng.

Dự thảo cũng đề xuất các địa phương có thể lựa chọn những hình thức tôn vinh, biểu dương và hỗ trợ đối với cá nhân, cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ có ít nhất hai con gái dưới 16 tuổi tại thời điểm đề xuất.

Các hình thức có thể gồm biểu dương gia đình nuôi con khỏe, dạy con ngoan, con học giỏi, thành đạt; hỗ trợ mua bảo hiểm y tế học sinh; hỗ trợ sữa học đường hoặc các nội dung phù hợp khác.

Trao đổi với báo chí ngày 1/10, ông Lê Thanh Dũng, Cục trưởng Cục Dân số, Bộ Y tế cho biết các đề xuất này nằm trong nhóm giải pháp hướng tới trẻ em gái trong bối cảnh tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh ở Việt Nam đang gia tăng.

Theo ông Lê Thanh Dũng, điểm mới là đối tượng được đề xuất hưởng chính sách được xác định là trẻ em gái dưới 16 tuổi theo quy định của Luật Trẻ em. Trước đó, dự thảo từng đề xuất chính sách đối với các gia đình sinh con một bề là gái.

Lãnh đạo Cục Dân số nhấn mạnh, chính sách không nhằm khuyến khích các gia đình lựa chọn sinh con gái, mà hướng tới giảm mất cân bằng giới tính khi sinh, hạn chế định kiến trọng nam hơn nữ và góp phần nâng cao vị thế của trẻ em gái.