Đề xuất thêm 2 ngày 27/7 và 24/11 nghỉ hưởng nguyên lương

Thông tin trên được Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Hải đưa ra sáng 9/11, trong phiên giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội quan tâm đối với dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động và các luật liên quan.

Theo Bộ trưởng, trên cơ sở ý kiến thẩm tra, ý kiến của đại biểu Quốc hội và kết luận của cơ quan có thẩm quyền, cơ quan chủ trì soạn thảo đã tiếp thu, bổ sung Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7 hằng năm vào quy định về ngày nghỉ của người lao động.

Theo phương án được thông tin, người lao động sẽ được nghỉ làm việc và hưởng nguyên lương vào ngày 27/7, dự kiến bắt đầu từ năm 2027 nếu được Quốc hội thông qua.

Bộ trưởng Nội vụ Nguyễn Tiến Hải phát biểu tiếp thu giải trình trước Quốc hội sáng 9/11. Ảnh: Quốc hội.

Việc bổ sung ngày nghỉ này nhằm tạo điều kiện để người lao động tham gia các hoạt động tri ân người có công với đất nước, người có công với cách mạng; đồng thời góp phần phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc.

Bên cạnh ngày 27/7, dự thảo luật còn đề cập việc bổ sung ngày 24/11 hằng năm là Ngày Văn hóa Việt Nam. Người lao động được nghỉ làm việc và hưởng nguyên lương vào ngày này, dự kiến áp dụng từ năm 2026.

Theo Bộ trưởng Nguyễn Tiến Hải, việc bổ sung Ngày Văn hóa Việt Nam nhằm thể chế hóa Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam.

Như vậy, phương án đang được cơ quan soạn thảo tiếp thu đề cập hai ngày nghỉ mới hưởng nguyên lương, gồm Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11 và Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7.

Nếu được Quốc hội thông qua theo phương án dự kiến, số ngày nghỉ lễ, Tết hưởng nguyên lương của người lao động sẽ tăng từ 11 lên 13 ngày mỗi năm. Trong đó, ngày 24/11 dự kiến áp dụng từ năm 2026, còn ngày 27/7 dự kiến áp dụng từ năm 2027.

Đây hiện vẫn là nội dung trong quá trình hoàn thiện dự thảo luật, chưa phải quy định đã có hiệu lực. Người lao động sẽ thực hiện theo quy định chính thức sau khi được Quốc hội thông qua và văn bản có hiệu lực thi hành.