Đề xuất thêm 129 thuốc y học cổ truyền được bảo hiểm y tế thanh toán

Các loại dược liệu, vị thuốc y học cổ truyền. (Ảnh: T.G/Vietnam+)

Bộ Y tế đang lấy ý kiến dự thảo Thông tư ban hành danh mục thuốc dược liệu, thuốc kết hợp dược chất với dược liệu, thuốc cổ truyền và dược liệu thuộc phạm vi hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế.

Dự thảo đề xuất mở rộng đáng kể danh mục thuốc được Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán, đồng thời quy định cụ thể phạm vi, tỷ lệ và điều kiện chi trả đối với từng loại thuốc.

Theo Bộ Y tế, danh mục hiện hành được thực hiện theo Thông tư 05/2015, được sửa đổi, bổ sung năm 2020, gồm 229 thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền và 349 vị thuốc cổ truyền. Tại dự thảo mới, danh mục thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền dự kiến tăng lên 358 mục, bổ sung 129 mục so với danh mục hiện hành. Trong khi đó, danh mục dược liệu gồm 344 mục, giảm 5 mục so với 349 vị thuốc cổ truyền hiện nay.

Một điểm mới đáng chú ý là Bộ Y tế đề xuất xây dựng riêng danh mục 35 thuốc kết hợp dược chất với dược liệu thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế. Đây là nhóm thuốc có cả thành phần của y học hiện đại và thành phần có nguồn gốc dược liệu.

Một số thuốc quen thuộc cũng được đề xuất đưa vào phạm vi thanh toán với các chỉ định cụ thể. Ginkgo biloba (bạch quả) dự kiến được thanh toán trong một số trường hợp như đau do viêm động mạch, rối loạn thị giác do bệnh võng mạc tiểu đường, chóng mặt, ù tai, giảm thính lực và một số rối loạn tuần hoàn.

Silymarin - hoạt chất chiết xuất từ cây kế sữa, được đề xuất thanh toán tại cơ sở khám chữa bệnh cấp chuyên sâu và cấp cơ bản. Curcumin - hoạt chất có nguồn gốc từ nghệ, dự kiến được thanh toán trong điều trị viêm loét dạ dày, tá tràng không xuất huyết hoặc thủng.

Theo dự thảo, việc bổ sung thuốc không đồng nghĩa tất cả các thuốc đều được Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán trong mọi trường hợp. Phạm vi chi trả được thiết kế theo từng thuốc, gắn với cơ sở khám chữa bệnh, chỉ định điều trị, tỷ lệ hoặc thời gian sử dụng.

Mỗi năm cả nước có khoảng 195 triệu lượt khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, với tổng chi hơn 160.000 tỷ đồng. Thuốc chiếm hơn 31% tổng chi của Quỹ bảo hiểm y tế, song tỷ trọng chi cho thuốc y học cổ truyền mới khoảng 5,4%; tổng chi cho lĩnh vực y học cổ truyền khoảng 3,3%.

Trong khi đó, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đã vượt 97% dân số trong quý I/2026. Mức bao phủ này tạo nền tảng tài chính quan trọng để mở rộng khả năng tiếp cận y học cổ truyền, nhất là tại tuyến xã và hệ thống y tế cơ sở./.