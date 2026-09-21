Đề xuất thêm 120 bệnh được kê đơn thuốc ngoại trú trên 30 ngày

Bộ Y tế đang lấy ý kiến dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 26 năm 2025/TT-BYT quy định về đơn thuốc và việc kê đơn thuốc hóa dược, sinh phẩm trong điều trị ngoại trú tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Theo thông tư 26 đang có hiệu lực, danh mục bệnh, nhóm bệnh được áp dụng kê đơn thuốc ngoại trú trên 30 ngày gồm 252 bệnh thuộc 16 nhóm bệnh: Nhiễm trùng, ký sinh trùng; bệnh của máu; bệnh tâm thần; bệnh nội tiết, dinh dưỡng và chuyển hóa.

Các bệnh mạn tính phổ biến được cấp thuốc trên 30 ngày như tăng huyết áp, đái tháo đường, hen phế quản, phổi tắc nghẽn mãn tính, rối loạn lo âu, trầm cảm... cho đến viêm gan B mạn tính, HIV/AIDS, suy giáp, suy tuyến yên, Parkinson, Alzheimer, sa sút trí tuệ, các bệnh về máu và miễn dịch như Thalassemia, xơ cứng cột bên teo cơ, cũng như một số bệnh phụ khoa ở tuổi vị thành niên như rong kinh tuổi dậy thì.

Bộ Y tế đang đề xuất mở rộng thêm 120 bệnh được kê đơn thuốc lên tối đa 90 ngày.

Tại dự thảo thông tư mới, Bộ Y tế đề xuất bổ sung 120 bệnh, nhóm bệnh vào danh mục này. Đáng chú ý, nhóm bệnh hệ tuần hoàn được đề xuất bổ sung 46 bệnh, nhóm bệnh, trong đó có dị tật bẩm sinh của vách tim, dị tật bẩm sinh của van hai lá và động mạch chủ, giãn tĩnh mạch chi dưới, xơ vữa động mạch, suy tim, suy tĩnh mạch mạn tính, hở và hẹp van tim, thuyên tắc và huyết khối tĩnh mạch...

Danh mục bệnh da và mô dưới da cũng được đề xuất mở rộng từ 19 lên 53 bệnh, nhóm bệnh. Một số bệnh được bổ sung gồm lupus ban đỏ thể da, nấm da - bạch huyết, nấm móng, rụng tóc từng mảng, trứng cá đỏ và trứng cá.

Đối với bệnh ung thư, dự thảo đề xuất bổ sung 10 bệnh, nhóm bệnh, trong đó có u lympho, đa u tủy và các u tương bào, bạch cầu lympho mạn tính, bạch cầu lympho cấp đang điều trị duy trì, bạch cầu tủy cấp đang điều trị duy trì, bệnh loạn sản tủy và tăng sinh tủy.

Ở nhóm bệnh hô hấp, một số bệnh được đề xuất bổ sung gồm bệnh viêm mũi dị ứng, viêm xoang mạn tính và sẹo hẹp thanh quản.

Một số bệnh huyết học không phải ung thư cũng được đưa thêm vào danh mục gồm giảm tiểu cầu miễn dịch, thiếu máu thiếu sắt, thiếu máu do dinh dưỡng và thiếu máu do thiếu vitamin B12.

Dự thảo tiếp tục quy định đối với các bệnh thuộc danh mục được kê đơn ngoại trú trên 30 ngày, người kê đơn căn cứ tình trạng lâm sàng và mức độ ổn định của người bệnh để quyết định số ngày sử dụng của từng thuốc, tối đa không quá 90 ngày.

Theo Bộ Y tế, trường hợp người bệnh mắc bệnh thuộc danh mục này đồng thời mắc bệnh mạn tính khác đã được chẩn đoán và điều trị ổn định, người kê đơn cũng căn cứ tình trạng lâm sàng, mức độ ổn định để quyết định số ngày sử dụng thuốc, tối đa 90 ngày.

Dự thảo cũng quy định cách kê đơn trong trường hợp người bệnh khám nhiều chuyên khoa trong cùng một lần khám tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. Theo đó, người hành nghề có thể kê đơn thuốc theo từng chuyên khoa hoặc kê một đơn thuốc chung bao gồm chỉ định thuốc của các chuyên khoa.

Bộ Y tế cho biết, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có trách nhiệm kiểm soát các nội dung liên quan đến chống chỉ định, tương tác và trùng lặp thuốc giữa các chuyên khoa, bảo đảm an toàn cho toàn bộ đơn thuốc.