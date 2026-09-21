Đề xuất thêm 118 bệnh được kê đơn thuốc đến 90 ngày, giảm cảnh đi khám lấy đơn

Bộ Y tế đang xây dựng Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư 26/2025/TT-BYT về kê đơn thuốc cho bệnh nhân ngoại trú.

Thêm 118 bệnh có thể được kê đơn thuốc ngoại trú lên tối đa 90 ngày

Sau hơn 1 năm triển khai Thông tư 26/2025, không ít Sở Y tế, bệnh viện cho rằng còn nhiều bất cập. Theo Sở Y tế Hà Nội, bệnh nhân đái tháo đường, tim mạch thường có bệnh đồng mắc là rối loạn chuyển hóa lipoprotein và tăng lipid máu khác (mã ICD-10 E78).

Tuy nhiên, mã này chưa có trong danh mục hiện hành nên dù thuốc tim mạch được kê 90 ngày, người bệnh vẫn phải tái khám hằng tháng chỉ để lấy đơn thuốc mỡ máu.

Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) phản ánh bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD - mã J44) là bệnh hô hấp phổ biến, với 10% dân số mắc (tương đương khoảng 10 triệu người) nhưng chưa được đưa vào diện kê đơn thuốc đến 90 ngày.

Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương cho rằng nhiều bệnh nhân u lympho, các thể bệnh bạch cầu mạn/cấp giai đoạn duy trì... phải đến viện tái khám, nhận thuốc hằng tháng, trong khi có thể kê đơn dài ngày hơn.

Một đơn thuốc cấp cho bệnh nhân ngoại trú tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (Hà Nội). Ảnh: Phạm Hải

Tiếp nhận các ý kiến, trong danh mục bệnh được áp dụng kê đơn thuốc ngoại trú trên 30 ngày (tối đa không quá 90 ngày) kèm dự thảo Thông tư sửa đổi, Bộ Y tế đề xuất bổ sung 118 bệnh/mã bệnh được xác định mã ICD-10. Như vậy, số bệnh được kê đơn trên 30 ngày có thể tăng từ 252 lên 370. Ngoài ra, danh mục còn có 2 bệnh đa hồng cầu thứ phát/gia đình/mạn (do Sở Y tế TPHCM đề xuất) và đau thắt ngực ổn định (Sở Y tế Nghệ An đề xuất) chưa xác định mã ICD-10 cụ thể.

Trong số này, nhóm bệnh hệ tuần hoàn là nhóm được bổ sung nhiều bệnh nhất với 46 bệnh/nhóm bệnh mới, ví dụ: Suy tim, rung nhĩ, xơ vữa động mạch, dị tật bẩm sinh vách tim, bệnh van tim, suy tĩnh mạch...

Bệnh da và mô dưới da bổ sung 34 bệnh/nhóm bệnh mới như: Lupus ban đỏ thể da, rứng cá, rụng tóc, bạch biến, nấm móng, sẹo lồi... Nhóm bệnh nội tiết, dinh dưỡng và chuyển hóa bổ sung 6 bệnh mới, gồm: Tiền đái tháo đường, rối loạn lipid máu, đái tháo nhạt...

Kê đơn dài ngày cho bệnh mạn tính đi kèm

Một bất cập được nhiều địa phương phản ánh là người bệnh cao tuổi hoặc mắc bệnh mạn tính chính như đái tháo đường, tăng huyết áp thường kèm các bệnh mạn tính khác đã điều trị ổn định.

Sở Y tế TPHCM, Hải Phòng và Vĩnh Long đồng loạt kiến nghị cho phép kê đơn bệnh mạn tính đồng mắc theo cùng thời hạn với bệnh chính (tối đa 90 ngày). Các đơn vị chỉ ra rằng nếu bệnh chính được kê 90 ngày nhưng bệnh đi kèm bị giới hạn 30 ngày, người bệnh vẫn phải tái khám nhiều lần.

Trong Dự thảo Thông tư, Bộ Y tế cho phép bác sĩ căn cứ tình trạng lâm sàng để quyết định kê đơn điều trị bệnh mạn tính kèm theo đã chẩn đoán, điều trị ổn định, với số ngày sử dụng tối đa không quá 90 ngày.

Sở Y tế TPHCM đề xuất nâng thời gian kê đơn thuốc lên 180 ngày, tuy nhiên Bộ Y tế giữ quan điểm mốc tối đa 90 ngày. Cơ quan này cho biết theo thông lệ quốc tế và thực tiễn Việt Nam, chu kỳ 3 tháng là thời gian tối ưu để bác sĩ kiểm tra lại các chỉ số sinh hóa, chức năng gan thận, huyết áp nhằm điều chỉnh liều kịp thời, tránh rủi ro biến chứng.

Linh hoạt kê đơn đa chuyên khoa

Quy định bắt buộc gộp chung tất cả các chỉ định chuyên khoa vào 1 đơn thuốc tại Thông tư 26/2025 khiến không ít bệnh viện gặp khó.

Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM, Bệnh viện Nhi Trung ương, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh... phản ánh việc gộp 1 đơn gây vướng mắc lớn về trách nhiệm pháp lý của bác sĩ ký cuối đơn khi phải xác nhận cả chỉ định ngoài phạm vi chuyên môn; gây nghẽn kỹ thuật khi triển khai trên hệ thống bệnh án điện tử (HIS).

Trong Dự thảo mới, Bộ Y tế cho phép người hành nghề linh hoạt lựa chọn kê đơn thuốc theo từng chuyên khoa hoặc kê một đơn thuốc chung. Đồng thời, cơ sở khám chữa bệnh được giao trách nhiệm kiểm soát chống chỉ định, tương tác thuốc và trùng lặp thuốc giữa các chuyên khoa để bảo đảm an toàn cho người bệnh.