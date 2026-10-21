Đề xuất thêm 1 ngày nghỉ lễ hưởng nguyên lương vào Bộ luật Lao động

Sáng 21/10, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 2, thừa ủy quyền của Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Hải trình bày trước Quốc hội tờ trình dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động, Luật Lưu trữ, Luật Bình đẳng giới, Luật Hoạt động chữ thập đỏ và Luật Việc làm.

Đối với luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động, theo tờ trình của Bộ trưởng Bộ Nội vụ, nội dung sửa đổi Bộ luật Lao động gồm: Chuyển thẩm quyền quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Hội đồng tiền lương quốc gia từ Chính phủ sang Thủ tướng Chính phủ.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Hải (Ảnh: Media Quốc hội).

Chuyển nhiệm vụ thông báo lịch nghỉ lễ, tết hằng năm cho Bộ trưởng Bộ Nội vụ (thực hiện trước ngày 30/9 năm trước).

Chuyển thẩm quyền phê duyệt Chương trình quốc gia về an toàn, vệ sinh lao động từ Chính phủ sang Thủ tướng Chính phủ.

Về phân định thẩm quyền chính quyền địa phương 2 cấp, dự thảo luật giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện đăng ký nội quy lao động trong trường hợp được người đứng đầu cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ủy quyền.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã chủ trì, phối hợp xử lý cuộc đình công không đúng trình tự, thủ tục.

Một nội dung mới về phát triển văn hóa, Bộ trưởng cho biết dự thảo luật quy định ngày 24/11 hằng năm là "Ngày Văn hóa Việt Nam" và là ngày nghỉ, người lao động được hưởng nguyên lương.

Theo Bộ trưởng Bộ Nội vụ, nội dung này nhằm thể chế hóa chủ trương phát triển văn hóa Việt Nam. Quốc hội đã có nghị quyết quy định ngày 24/11 hằng năm là Ngày Văn hóa Việt Nam, người lao động được nghỉ làm việc và hưởng nguyên lương. Tuy nhiên, ngày nghỉ này chưa được ghi nhận trong Bộ luật Lao động nên cần bổ sung để bảo đảm thống nhất.

Chính phủ đề xuất luật có hiệu lực từ ngày 1/3/2027. Riêng quy định bổ sung ngày nghỉ 24/11 vào Bộ luật Lao động được đề nghị có hiệu lực ngay từ ngày Quốc hội thông qua.

Dự án luật gồm 7 điều, được xây dựng theo trình tự, thủ tục rút gọn. Ngoài các nội dung về nghỉ lễ, Tết, việc sửa đổi 5 luật còn nhằm đáp ứng yêu cầu sắp xếp bộ máy, vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền và cắt giảm thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh.

Bộ trưởng cho biết trong giai đoạn 2025-2026, Chính phủ đã ban hành các nghị quyết, nghị định để triển khai một số nội dung theo cơ chế được ủy quyền lập pháp.

Đây là giải pháp trong thời gian chưa sửa luật. Vì vậy, các luật liên quan cần được sửa đổi để bảo đảm hoạt động quản lý thông suốt, đồng bộ, không tạo khoảng trống pháp lý từ ngày 1/3/2027.

Đề xuất thêm 1 ngày nghỉ lễ hưởng nguyên lương vào Bộ luật Lao động (Ảnh: Hữu Thắng).

Thẩm tra, Chủ nhiệm Uỷ ban Văn hoá và Xã hội Nguyễn Đắc Vinh cho biết, Ủy ban tán thành bổ sung "Ngày Văn hóa Việt Nam" (24 tháng 11 dương lịch), người lao động nghỉ, hưởng nguyên lương. Có ý kiến đề nghị nghiên cứu bổ sung ngày 27/7 (Ngày Thương binh - Liệt sĩ) là ngày nghỉ hưởng nguyên lương.

Ngoài ra, về cho thuê lại lao động, Ủy ban cơ bản tán thành việc bỏ điều kiện kinh doanh, chuyển từ cấp giấy phép sang thông báo. Đề nghị tiếp tục rà soát các quy định để hoàn thiện cơ chế hậu kiểm, bảo đảm hiệu quả quản lý Nhà nước, quyền, lợi ích của người lao động, không tạo khoảng trống pháp lý.

Bổ sung trách nhiệm xây dựng, khai thác cơ sở dữ liệu điện tử về doanh nghiệp cho thuê lại và người lao động thuê lại; hoàn thiện quy định về năng lực doanh nghiệp, ký quỹ, trách nhiệm liên đới của bên thuê lại khi doanh nghiệp vi phạm hoặc mất khả năng trả lương, đóng bảo hiểm xã hội; rà soát quy định chuyển tiếp về giấy phép đã cấp, doanh nghiệp đã thông báo theo Nghị quyết số 66.18/2026/NQ-CP, hợp đồng đang thực hiện, xử lý tiền ký quỹ.

Theo quy định tại Bộ luật Lao động 2019, người lao động được nghỉ làm việc và hưởng nguyên lương trong các ngày lễ, Tết hằng năm. Cụ thể, Điều 112 nêu rõ các dịp nghỉ gồm: Tết Dương lịch (1 ngày), Tết Âm lịch (5 ngày), Ngày Chiến thắng 30/4 (1 ngày), Ngày Quốc tế Lao động 1/5 (1 ngày), Quốc khánh 2/9 (2 ngày) và Giỗ Tổ Hùng Vương (1 ngày, 10/3 âm lịch). Lao động là người nước ngoài làm việc tại Việt Nam, ngoài các ngày trên, còn được nghỉ thêm 1 ngày Tết cổ truyền và 1 ngày Quốc khánh của nước mình. Nếu được thông qua, từ năm 2026, người lao động cả nước có thể được bổ sung thêm 1 ngày nghỉ lễ là Ngày Văn hóa Việt Nam, nâng tổng số ngày nghỉ lễ, Tết lên 12 ngày.