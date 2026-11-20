Tranh cãi quanh cách tính tiền điện của trung tâm dữ liệu

Bộ Công Thương đang lấy ý kiến về việc sửa đổi quy định giá bán điện, trong đó đáng chú ý là đề xuất thay đổi cách tính tiền điện đối với các trung tâm dữ liệu - loại hình hạ tầng đang phát triển cùng nhu cầu chuyển đổi số, điện toán đám mây và trí tuệ nhân tạo (AI).

Theo đề xuất, hoạt động của trung tâm dữ liệu sẽ được áp dụng giá điện sản xuất, thay vì xếp vào nhóm giá điện kinh doanh như quy định đối với các cơ sở cung cấp dịch vụ xử lý, lưu trữ và quản lý dữ liệu tập trung hiện nay.

Đây là thay đổi đáng chú ý với các doanh nghiệp đầu tư, vận hành trung tâm dữ liệu, bởi điện năng là một trong những chi phí quan trọng để duy trì hoạt động liên tục của hệ thống máy chủ, thiết bị lưu trữ và làm mát.

Theo Bộ Công Thương, trước đây, khi các trung tâm dữ liệu quy mô lớn chưa phát triển mạnh tại Việt Nam, hoạt động này được áp dụng giá điện sản xuất. Tuy nhiên, khi dịch vụ trung tâm dữ liệu phát triển thành một lĩnh vực kinh doanh chuyên biệt, quy định ban hành cuối năm 2025 đã đưa các cơ sở cung cấp dịch vụ xử lý, lưu trữ dữ liệu tập trung vào nhóm áp dụng giá điện kinh doanh.

Bộ Công Thương đề xuất áp giá điện sản xuất cho trung tâm dữ liệu thay vì giá điện kinh doanh. Ảnh: Minh Sơn.

Việc phân loại này nhanh chóng phát sinh vướng mắc trong thực tế. Nhiều trung tâm dữ liệu vừa phục vụ nhu cầu nội bộ của doanh nghiệp, vừa cung cấp dịch vụ cho khách hàng bên ngoài. Thậm chí, cùng một hệ thống có thể phục vụ nhiều nhóm khách hàng với mục đích sử dụng khác nhau.

Trên cơ sở đó, Bộ Công Thương đã có văn bản hướng dẫn EVN áp dụng giá điện sản xuất đối với hệ thống kỹ thuật của trung tâm dữ liệu trong trường hợp hai bên không thỏa thuận được tỷ lệ điện năng sử dụng cho từng mục đích.

Tuy nhiên, trong quá trình kiểm toán tại EVN, Kiểm toán Nhà nước yêu cầu xem xét lại tính pháp lý của hướng dẫn này.

Theo Kiểm toán Nhà nước, văn bản hướng dẫn riêng không thể thay thế quy định tại Thông tư về giá bán điện. Việc cho phép một số trường hợp áp dụng cách tính khác với quy định hiện hành có thể tạo ra sự bất bình đẳng giữa các doanh nghiệp, đồng thời ảnh hưởng đến hiệu lực của chính sách.

Sửa quy định giá điện sạc xe điện

Cùng với trung tâm dữ liệu, cách áp dụng giá điện đối với hoạt động sạc xe điện cũng được Bộ Công Thương đề xuất điều chỉnh.

Theo quy định hiện hành, cơ cấu biểu giá điện dành riêng cho hoạt động sạc xe điện được áp dụng trong thời hạn 3 năm. Nếu hết thời hạn này mà chưa có biểu giá mới, cơ cấu giá đang áp dụng sẽ được tiếp tục sử dụng.

Tuy nhiên, Bộ Công Thương đề xuất bỏ quy định tự động kéo dài thời gian áp dụng biểu giá sau 3 năm, nhằm bảo đảm thống nhất với quyết định của Thủ tướng Chính phủ về cơ cấu biểu giá bán lẻ điện.

Bộ Công Thương đề xuất điều chỉnh thời hạn áp dụng biểu giá điện dành cho hoạt động sạc xe điện. Ảnh: V-Green.

Theo cơ quan soạn thảo, quy định cho phép tiếp tục áp dụng biểu giá cũ trước đây nhằm tránh gián đoạn việc tính tiền điện cho các trạm sạc. Tuy nhiên, nội dung này chưa thống nhất với quy định tại Quyết định 14/2025.

Bộ Công Thương cho biết sẽ nghiên cứu, đề xuất sửa đổi quyết định của Thủ tướng nếu cần thiết để bảo đảm việc áp dụng giá điện liên tục cho hoạt động sạc xe điện.

Ngoài ra, Bộ Công Thương cũng đề xuất điều chỉnh cách phân loại cấp điện áp đối với các đơn vị bán lẻ điện tại khu công nghiệp, cụm công nghiệp. Hai nhóm cấp điện áp hiện nay sẽ được gộp thành một nhóm từ trên 1 kV đến 35 kV, phù hợp với cơ cấu biểu giá điện sản xuất.

Theo Bộ Công Thương, tại lần điều chỉnh giá điện ngày 1/11/2026, hai nhóm cấp điện áp này đã được áp dụng cùng một mức giá. Vì vậy, việc gộp lại nhằm thống nhất quy định, thay vì tạo ra một mức giá mới ngay tại thời điểm sửa đổi.