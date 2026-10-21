Đề xuất tháo gỡ vướng mắc trong hiến tạng, bảo vệ trẻ em và khám, chữa bệnh

Bảo đảm quyền tự quyết và quyền lợi của người hiến tạng

Thảo luận về dự thảo Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác (sửa đổi), đồng chí Nguyễn Minh Tâm, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh bày tỏ sự nhất trí với sự cần thiết sửa đổi luật, đồng thời đề xuất hoàn thiện quy định nhằm bảo đảm quyền của người hiến và tháo gỡ khó khăn về chi phí y tế.

Đồng chí Nguyễn Minh Tâm, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh thảo luận tại tổ - Ảnh: CTV

Bên cạnh đó, đồng chí góp ý một số nội dung, gồm: Về quyền hủy đăng ký hiến mô, bộ phận cơ thể của người dưới 18 tuổi tại Điều 11, ý kiến cho rằng việc yêu cầu người đại diện hợp pháp đồng ý bằng văn bản khi đăng ký hiến là cần thiết. Tuy nhiên, đối với việc thay đổi hoặc hủy đăng ký, cần tôn trọng quyền tự quyết và ý chí của người đăng ký. Vì vậy đồng chí đề nghị nghiên cứu cho phép người dưới 18 tuổi tự hủy đăng ký hiến mà không cần sự đồng ý của người đại diện hợp pháp, bảo đảm quyền nhân thân và tránh trường hợp nguyện vọng của các em không được tôn trọng.

Về chi phí khám, xét nghiệm sàng lọc người hiến tại Điều 18 và Điều 35, đồng chí nêu thực tế nhiều người có hoàn cảnh khó khăn sẵn sàng hiến tạng cứu người nhưng phải chi trả chi phí khám, xét nghiệm ban đầu. Nếu kết quả sàng lọc không đạt yêu cầu y khoa, người hiến có thể phải gánh khoản chi phí này dù không thể thực hiện việc hiến tặng.

Từ đó, đồng chí Nguyễn Minh Tâm đề nghị bổ sung quy định bảo đảm người hiến không phải tự chi trả các chi phí y tế hợp lý, cần thiết phát sinh trực tiếp trong quy trình hiến, kể cả trường hợp kết quả sàng lọc không đạt. Theo đồng chí, đây là giải pháp thiết thực nhằm bảo vệ quyền lợi người hiến, giảm gánh nặng tài chính và khuyến khích nghĩa cử nhân văn hiến mô, bộ phận cơ thể cứu người.

Bảo đảm an toàn cho trẻ em, tạo thuận lợi cho người dân vùng khó khăn tiếp cận y tế

Đồng chí Nguyễn Khánh Vũ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Quảng Trị thảo luận tại tổ - Ảnh: CTV

Thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trẻ em, Luật Người khuyết tật, Luật Khám bệnh, chữa bệnh, Luật Dược, Luật Người cao tuổi và Luật Bảo hiểm y tế, đồng chí Nguyễn Khánh Vũ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Quảng Trị góp ý hai nội dung liên quan đến bảo vệ trẻ em và bảo đảm quyền tiếp cận dịch vụ y tế.

Đối với Luật Trẻ em, đồng chí đề nghị tiếp tục quy định tiêu chuẩn đối với người đứng đầu và người trực tiếp cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em, không thuộc các trường hợp vi phạm pháp luật về xâm hại trẻ em theo quy định. Đồng thời, cần xác định rõ thẩm quyền đình chỉ, chấm dứt hoạt động của cơ sở cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em, ưu tiên giao trách nhiệm cụ thể cho chính quyền cấp xã; trường hợp cơ sở hoạt động trên địa bàn từ hai đơn vị hành chính cấp xã trở lên thì người đứng đầu cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh; bổ sung quy định chuyển tiếp, yêu cầu các cơ sở đang hoạt động thực hiện thông báo để phục vụ công tác quản lý, kiểm tra, giám sát.

Đối với Luật Khám bệnh, chữa bệnh, đồng chí đề nghị sửa đổi khoản 2, Điều 77 theo hướng cho phép các phòng khám khu vực của Nhà nước đã thực hiện điều trị nội trú trước ngày luật có hiệu lực được tiếp tục hoạt động khi bảo đảm trực chuyên môn 24/24 giờ. Theo đồng chí, quy định này có ý nghĩa thiết thực đối với người dân miền núi, vùng biên giới, nơi khoảng cách đến bệnh viện còn xa, điều kiện kinh tế khó khăn, góp phần giảm chi phí và bảo đảm quyền tiếp cận dịch vụ y tế cho người dân.