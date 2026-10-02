Đề xuất tháo gỡ vướng mắc cho các dự án tại xã Sông Kôn và Thăng An

Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi chỉ đạo tại buổi làm việc. Ảnh: TRỌNG HUY

Theo báo cáo của Sở Tài chính, Dự án Khu du lịch sinh thái suối khoáng nóng A Păng (tại xã Sông Kôn) do Công ty CP Đầu tư Nông nghiệp sạch Phú Son làm chủ đầu tư, được UBND tỉnh Quảng Nam (cũ) cấp chủ trương đầu tư từ năm 2018.

Diện tích đất sử dụng cho dự án là 44,43ha; tổng vốn đầu tư 100 tỷ đồng (vốn góp 22 tỷ đồng, vốn huy động 78 tỷ đồng); thời hạn hoạt động 50 năm.

Mục tiêu là đầu tư khu du lịch sinh thái suối khoáng nóng phục vụ tham quan, nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe, giới thiệu đặc sản và dược liệu. Các hạng mục quy hoạch chính bao gồm: khu điều hành, khu tắm khoáng nóng/tắm bùn, spa, khu bungalow và biệt thự nghỉ dưỡng, khu vật lý trị liệu - dưỡng lão, khu vui chơi, hang động thám hiểm, hồ cảnh quan.

Đại diện Sở Tài chính báo cáo tình hình triển khai các dự án. Ảnh: TRỌNG HUY

Theo tiến độ được duyệt ban đầu, quy định hoàn thành toàn bộ dự án vào năm 2022. Dự án sau đó được UBND tỉnh Quảng Nam phê duyệt cho phép gia hạn tiến độ 24 tháng (giai đoạn 1: 2019 - 2021; giai đoạn 2: 2022 - 2024).

Tháng 12/2025, nhà đầu tư nộp hồ sơ xin điều chỉnh tiến độ nhưng do chưa đủ điều kiện pháp lý nên được yêu cầu hoàn thiện, đến nay vẫn chưa nộp lại.

Hiện nay, dự án chưa hoàn thành thủ tục thuê đất, chưa chuyển mục đích sử dụng đất, chưa xong thủ tục xin phép xây dựng, phòng cháy chữa cháy và chưa thực hiện bất kỳ công trình xây dựng nào trên thực địa.

Mặc dù đã chuyển tiền đặt cọc nhưng nhà đầu tư chưa cung cấp đủ hồ sơ liên quan để cơ quan chức năng tiến hành đền bù, giải phóng mặt bằng. Hiện toàn bộ 44,43ha đất vẫn do 43 cá nhân và 1 tổ chức quản lý, sử dụng.

Sở Tài chính đã đôn đốc 2 lần theo chỉ đạo của lãnh đạo UBND thành phố, nhưng nhà đầu tư vẫn không cung cấp báo cáo năng lực tài chính, hồ sơ chứng minh nghĩa vụ và cam kết tiến độ.

Đại diện lãnh đạo xã Sông Kôn phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: TRỌNG HUY

Chỉ đạo nội dung này, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi giao UBND xã Sông Kôn làm việc trực tiếp với nhà đầu tư, nếu không thể tiếp tục triển khai, xã hướng dẫn doanh nghiệp làm thủ tục tự chấm dứt hoạt động dự án theo quy định.

Trường hợp nhà đầu tư vẫn muốn tiếp tục triển khai dự án, UBND xã Sông Kôn phối hợp đề xuất phương án tháo gỡ các tồn tại về quy hoạch và đất đai để báo cáo UBND thành phố xem xét, chỉ đạo, hoàn thành trước 15/10/2026.

Đối với xã Thăng An, nội dung làm việc liên quan tình hình triển khai các dự án đầu tư chậm tiến độ, gồm dự án Khu dịch vụ thể dục, thể thao FC Sáu Hùng và Khu du lịch bãi tắm Bình Minh.

Dự án Khu dịch vụ thể dục, thể thao FC Sáu Hùng do Công ty TNHH MTV FC Sáu Hùng làm chủ đầu tư, tổng vốn đầu tư hơn 11,33 tỷ đồng, hiện gặp vướng mắc về quy hoạch giao thông, diện tích sử dụng đất và chưa hoàn thành đúng thời hạn cam kết.

Phó Chủ tịch UBND thành phố giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với UBND xã Thăng An kiểm tra tình hình sử dụng đất của dự án; trên cơ sở đó tham mưu UBND thành phố xem xét việc gia hạn thời gian sử dụng đất theo quy định, thời gian gia hạn không quá 24 tháng.

Trường hợp được gia hạn nhưng hết thời hạn mà nhà đầu tư vẫn chưa đưa đất vào sử dụng thì thực hiện thu hồi đất theo quy định của pháp luật về đất đai. Các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai đúng nội dung kết luận, bảo đảm chặt chẽ, đúng quy định.

Đồng thời, giao Sở Nông nghiệp và Môi trường tiếp tục hỗ trợ, hướng dẫn địa phương và nhà đầu tư thực hiện các thủ tục liên quan theo quy định; tạo điều kiện để dự án được triển khai, bảo đảm quyền lợi chính đáng của người dân.

Dự án Khu du lịch bãi tắm Bình Minh do Công ty TNHH MTV Xây dựng và kinh doanh nhà Long Á làm chủ đầu tư, đang gặp khó khăn trong công tác thỏa thuận nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất từ các hộ dân.

Phó Chủ tịch UBND thành phố đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường hỗ trợ hướng dẫn nhà đầu tư hoàn thành dự án, tránh gây lãng phí; phối hợp với UBND xã Thăng An trực tiếp hướng dẫn Công ty TNHH MTV Xây dựng và kinh doanh nhà Long Á triển khai các thủ tục đất đai theo đúng quy định pháp luật.