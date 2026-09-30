Đề xuất thành lập Trung tâm thực nghiệm nông nghiệp công nghệ cao tại Lâm Đồng

Việc hình thành Trung tâm có thể góp phần tăng cường nghiên cứu, thực nghiệm, ứng dụng và chuyển giao khoa học công nghệ; hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, nâng cao chất lượng nông sản và kết nối sản xuất với thị trường

Trước đó, ngày 23/9/2026, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lâm Đồng chủ trì, phối hợp với Hội Nông dân tỉnh tổ chức buổi làm việc với Viện Kinh tế và Quản lý Thành phố Hồ Chí Minh để trao đổi về các nội dung và kế hoạch dự kiến triển khai tại Lâm Đồng. Buổi làm việc được thực hiện theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 15274/UBND-NNMT ngày 11/9/2026.

Theo đề xuất của Viện, Trung tâm thực nghiệm sản xuất sản phẩm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao sẽ tập trung vào nghiên cứu và hỗ trợ trực tiếp cho hoạt động sản xuất nông nghiệp. Một trong những nội dung được đặt ra là hỗ trợ nông dân kiểm tra, phân tích đất trồng, xác định tình trạng dinh dưỡng và đánh giá dịch hại trên cây trồng.

Trên cơ sở kết quả phân tích, Trung tâm dự kiến chuyển giao, hướng dẫn người dân áp dụng các quy trình canh tác tiên tiến, sử dụng các chế phẩm phân bón hữu cơ và thuốc bảo vệ thực vật sinh học được sản xuất từ những nguồn vật liệu sẵn có tại địa phương. Qua đó, hướng đến kiểm soát sâu bệnh và chăm sóc cây trồng theo hướng thuận tự nhiên, hữu cơ, hạn chế sử dụng phân bón và thuốc bảo vệ thực vật hóa học.

Theo Viện Kinh tế và Quản lý Thành phố Hồ Chí Minh, việc ứng dụng các giải pháp trên không chỉ nhằm nâng cao chất lượng nông sản mà còn hướng tới hỗ trợ kết nối tiêu thụ cho các nông hộ và doanh nghiệp sản xuất nông sản đạt tiêu chuẩn xuất khẩu. Đây là một trong những nội dung được kỳ vọng góp phần gắn hoạt động nghiên cứu, ứng dụng khoa học kỹ thuật với nhu cầu thực tế của người sản xuất và thị trường.

Bên cạnh việc thành lập Trung tâm, Viện cũng đề xuất Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lâm Đồng phối hợp, hỗ trợ xây dựng đề tài khoa học về phục hồi đất nông nghiệp bị thoái hóa, bạc màu. Nội dung nghiên cứu còn tập trung vào việc khống chế sinh vật gây hại cây trồng bằng các tác nhân sinh học, từ đó nghiên cứu khả năng chuyển giao sản phẩm cho nông dân trên địa bàn tỉnh.

Về phía ngành nông nghiệp tỉnh, Sở Nông nghiệp và Môi trường thống nhất về chủ trương nghiên cứu, thành lập Trung tâm thực nghiệm sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao của Viện tại Lâm Đồng. Theo Sở, việc hình thành Trung tâm có thể góp phần tăng cường nghiên cứu, thực nghiệm, ứng dụng và chuyển giao khoa học công nghệ; hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, nâng cao chất lượng nông sản và kết nối sản xuất với thị trường.

Sở cũng đánh giá nội dung dự kiến triển khai của Trung tâm phù hợp với định hướng phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2026–2030. Trong đó có các định hướng về phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp thông minh, công nghệ sinh học và chuyển giao, ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất nông nghiệp.

Đối với đề xuất xây dựng đề tài nghiên cứu phục hồi đất nông nghiệp thoái hóa, bạc màu và kiểm soát sinh vật gây hại bằng tác nhân sinh học, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã giao Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật cùng Trung tâm Khuyến nông phối hợp, hỗ trợ Viện hoàn thiện ý tưởng đặt hàng. Nội dung đề tài sẽ được nghiên cứu để phù hợp với nhu cầu, điều kiện thực tế cũng như định hướng nhiệm vụ khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo của tỉnh trong giai đoạn 2026–2030.

Tuy nhiên, để Trung tâm được thành lập và đi vào hoạt động, việc triển khai phải bảo đảm đầy đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật. Sở Nông nghiệp và Môi trường đề nghị Viện Kinh tế và Quản lý Thành phố Hồ Chí Minh liên hệ trực tiếp với Sở Tài chính và Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lâm Đồng để được hướng dẫn về trình tự, thủ tục, đồng thời hoàn thiện hồ sơ thành lập và đăng ký hoạt động của Trung tâm theo quy định.

Việc đề xuất thành lập Trung tâm thực nghiệm tại Lâm Đồng cho thấy hướng tăng cường hợp tác giữa tổ chức khoa học công nghệ với ngành nông nghiệp địa phương trong nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao tiến bộ kỹ thuật. Nếu được triển khai theo đúng quy định, Trung tâm sẽ hướng tới việc đưa các kết quả nghiên cứu vào thực tế sản xuất, hỗ trợ người dân trong quản lý đất, kiểm soát dịch hại, sử dụng vật tư nông nghiệp theo hướng phù hợp và nâng cao chất lượng nông sản./.