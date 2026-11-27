Bộ GD&ĐT vừa phối hợp với tổ chức Room to Read tổ chức hội nghị tổng kết Chương trình thí điểm tiết đọc thư viện giai đoạn 2024 – 2026 với sự tham gia của đại diện 9 địa phương gồm: Cà Mau, Đắk Lắk, Đồng Nai, Hà Tĩnh, Lào Cai, Ninh Bình, Phú Thọ, Thái Nguyên và Vĩnh Long.

Theo PGS.TS Trịnh Hoài Thu, Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục Phổ thông, Trưởng Ban điều phối chương trình, rèn thói quen và kỹ năng đọc cho học sinh ngay từ tiểu học có ý nghĩa nền tảng đối với việc phát triển ngôn ngữ, tư duy, nhân cách và năng lực học tập suốt đời.

Trong thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018, thư viện trường học cần trở thành không gian giáo dục thân thiện, tạo cơ hội để học sinh khám phá tri thức, phát triển năng lực tự học và nuôi dưỡng tình yêu sách.

Các đại biểu trao đổi, thảo luận tại chương trình

Bộ GD&ĐT đã hướng dẫn các trường học triển khai thí điểm nâng cao năng lực dạy tiết đọc thư viện theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh tiểu học. Chương trình được triển khai 2 năm học vừa qua tại 66 trường thuộc 9 tỉnh.

Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục Phổ thông đánh giá, kết quả bước đầu cho thấy, giáo viên có chuyển biến trong xác định mục tiêu, lựa chọn sách, thiết kế câu hỏi và tổ chức hoạt động. Việc khai thác sách tranh, vận dụng các kỹ năng đọc đã mở rộng cơ hội để học sinh trao đổi, khám phá và sử dụng thông tin từ sách.

Tuy nhiên, thực tế triển khai còn có một số vướng mắc như chất lượng triển khai chưa đồng đều; một số trường còn thiếu linh hoạt; thời gian đọc tự chủ của học sinh, nguồn sách, nhân sự và điều kiện tổ chức hạn chế.

Bà Thu đề nghị nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên thư viện. Bên cạnh đó, hoàn thiện tài liệu hướng dẫn, đổi mới phương thức bồi dưỡng theo hướng tăng cường thực hành, hỗ trợ chuyên môn tại trường và phát huy vai trò của giáo viên cốt cán.

Bảo đảm sự đồng bộ giữa tổ chức tiết đọc thư viện và vận hành thư viện trường học, đồng thời phải phát triển nguồn sách đa dạng, phù hợp với lứa tuổi, trình độ và nhu cầu đọc. Các nhà trường cũng cần bố trí thời lượng, nhân sự phù hợp trong kế hoạch giáo dục nhà trường, bảo đảm cơ hội tiếp cận sách cho mọi học sinh.

Cùng với đó, Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục Phổ thông đề nghị đề xuất lộ trình triển khai phù hợp với từng nhóm trường, từng địa phương, có cơ chế theo dõi, hỗ trợ và điều chỉnh, không triển khai đồng loạt khi chưa đủ điều kiện.

Không gian trưng bày sách tại hội nghị

Tiết đọc nhằm tạo môi trường học tập

Cô giáo Phạm Thị Thu Hà, giáo viên Trường Tiểu học Nguyễn Huệ, Phường Long Bình (Đồng Nai) nhận định, giáo viên cần được tập huấn để nắm được nội dung, quy trình tổ chức tiết đọc thư viện và điều quan trọng hơn là giúp thầy cô vận dụng được những kiến thức đã học vào giảng dạy.

Từ thực tế triển khai, cô giáo Phạm Thị Thu Hà đề xuất tập huấn giáo viên cần gắn với thực hành. Việc được xem tiết dạy minh họa, trực tiếp xây dựng kế hoạch bài dạy và trao đổi, góp ý giúp giáo viên hình dung rõ hơn cách tổ chức một tiết đọc.

Trong đó, cần bổ sung hướng dẫn ngắn gọn, dễ tra cứu, tập trung làm rõ điểm giống và khác nhau giữa những kỹ năng có nội dung gần nhau, đồng thời minh họa cách lựa chọn kỹ năng trọng tâm khi cùng khai thác một cuốn sách, giúp giáo viên vận dụng phù hợp khi xây dựng kế hoạch bài dạy.

Bà Nguyễn Thị Hồng Diễm, Trưởng phòng Giáo dục mầm non, Sở GD&ĐT Phú Thọ chia sẻ, tiết đọc thư viện không nên được hiểu đơn giản là bố trí một khoảng thời gian để học sinh vào thư viện đọc sách.

Theo bà Diễm, giá trị cốt lõi của tiết đọc thư viện là nhằm tạo ra môi trường học tập, có học liệu đa dạng, có thời gian đọc thực chất và có sự hướng dẫn phù hợp để học sinh phát triển năng lực đọc.

Cùng một cuốn sách nhưng chất lượng tiết đọc phụ thuộc rất lớn vào cách giáo viên lựa chọn, khai thác và tổ chức hoạt động cho học sinh. Do đó, cần chuyển trọng tâm bồi dưỡng từ hướng dẫn giáo viên thực hiện đúng quy trình một tiết đọc sang phát triển năng lực thiết kế và tổ chức hoạt động đọc theo mục tiêu phát triển năng lực học sinh.

Báo cáo đánh giá độc lập về thí điểm tiết đọc thư viện, PGS.TS Nguyễn Hồng Vân, Viện Chiến lược và Chính sách cho rằng, học sinh tham gia các hoạt động trong tiết đọc thư viện với tinh thần tích cực, hào hứng và sôi nổi. Nhiều em đã tự tin hơn trong việc chia sẻ cảm nhận, trình bày ý kiến cá nhân về nội dung sách đã đọc.

Thông qua các hoạt động đọc, học sinh từng bước hình thành và phát triển nhiều kỹ năng cần thiết như quan sát, suy luận, đặt câu hỏi, tìm kiếm thông tin, trao đổi và hợp tác trong học tập.

Theo PGS.TS Nguyễn Hồng Vân, để các nhà trường có bước đi thống nhất và hiệu quả, cần nghiên cứu tổng hợp các kết quả đã đạt được từ các giai đoạn vừa qua để xây dựng một khung chương trình tiết đọc thư viện. Việc này giúp hệ thống hóa các loại hình tiết đọc hiện đang được phát triển và tạo cơ sở để đóng gói chương trình trước khi triển khai trên diện rộng.