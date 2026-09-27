Đề xuất tăng tỷ lệ nhiệm vụ khoa học có doanh nghiệp tham gia

Khó khăn trong định giá, quản lý tài sản và thương mại hóa

Tại cuộc họp về định giá quyền sở hữu trí tuệ, phát triển thị trường và sàn giao dịch khoa học và công nghệ, thương mại hóa kết quả các nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo sử dụng ngân sách nhà nước, Phó Thủ tướng đánh giá thị trường khoa học và công nghệ vẫn còn nhiều hạn chế.

Nguồn cung công nghệ từ các viện nghiên cứu, trường đại học chưa đáp ứng yêu cầu, trong khi khả năng thương mại hóa kết quả nghiên cứu còn thấp. Doanh nghiệp cũng chưa tham gia sâu vào quá trình đặt hàng, nghiên cứu và phát triển công nghệ.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Chinhphu.vn.

Cùng với đó, cơ chế xác định và quản lý tài sản hình thành từ các nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước chưa rõ, nhất là việc xác định tài sản công hay tài sản tư.

Việc định giá, thẩm định giá quyền sở hữu trí tuệ cũng gặp khó do thiếu cơ sở dữ liệu và thông tin về các giao dịch tương đồng để tham chiếu. Trong khi đó, hạ tầng, dữ liệu, nhân lực và khả năng kết nối của các sàn giao dịch khoa học và công nghệ còn hạn chế.

Các tổ chức trung gian chưa đáp ứng đầy đủ vai trò kết nối cung - cầu, hỗ trợ chuyển giao và thương mại hóa công nghệ.

Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng yêu cầu Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp các cơ quan liên quan rà soát, xử lý các điểm nghẽn trong thương mại hóa kết quả nghiên cứu, định giá quyền sở hữu trí tuệ, phát triển thị trường và sàn giao dịch khoa học và công nghệ.

Bộ được giao làm rõ các quy định chưa đồng bộ, xác định loại hình tài sản hình thành từ nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước, nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế để hoàn thiện phương thức quản lý. Đồng thời, cần làm rõ quyền sở hữu trí tuệ sau định giá và nghiên cứu giao dịch các kết quả nhiệm vụ khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo qua sàn giao dịch khoa học và công nghệ nhằm tăng tính công khai, minh bạch và tạo dữ liệu cho thị trường.

Tăng vai trò doanh nghiệp trong nghiên cứu

Đối với các sàn giao dịch khoa học và công nghệ, Phó Thủ tướng yêu cầu nghiên cứu phương án hoàn thiện quy định pháp luật, tháo gỡ khó khăn trong hoạt động của sàn, nhất là khả năng kết nối khi thương mại hóa kết quả nghiên cứu.

Một yêu cầu đáng chú ý là nghiên cứu quy định về tỷ lệ tối thiểu các nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của viện nghiên cứu, trường đại học có sự tham gia của doanh nghiệp, dự kiến xem xét triển khai từ năm 2027.

Phó Thủ tướng giao Bộ Khoa học và Công nghệ tổng hợp, xử lý khó khăn, kiến nghị về định giá sở hữu trí tuệ, phát triển thị trường khoa học và công nghệ, sàn giao dịch khoa học và công nghệ, thương mại hóa kết quả nghiên cứu. Các bộ, ngành liên quan nâng cao năng lực cho viện nghiên cứu, trường đại học về quản lý chi phí, định giá quyền sở hữu trí tuệ, chuyển giao và thương mại hóa kết quả nghiên cứu sử dụng ngân sách nhà nước.

Đồng thời, yêu cầu các viện, trường chủ động nắm vững quy định về định giá quyền sở hữu trí tuệ, chuyển giao công nghệ, thương mại hóa kết quả nghiên cứu sử dụng ngân sách nhà nước.