Đề xuất tăng tiền phạt hành chính tối đa 1,5 tỷ với cá nhân, 3 tỷ với tổ chức

Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang trình Quốc hội 5 dự án luật trong lĩnh vực quản lý của ngành. Ảnh: Quochoi.vn.

Sáng 26/10, thừa ủy quyền của Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang đã trình Quốc hội 5 dự án luật, trong đó có dự án Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi).

Theo Bộ trưởng Lương Tam Quang, để kịp thời cụ thể hóa các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước trong thời gian qua, đồng thời khắc phục những hạn chế, bất cập đã nhận diện rõ sau 13 năm triển khai thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính, việc xây dựng, ban hành Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi) là hết sức cần thiết.

Việc ban hành luật mới cũng để tạo cơ sở pháp lý đầy đủ phục vụ xử lý vi phạm hành chính trên môi trường điện tử. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác xử lý vi phạm hành chính. Đẩy mạnh phân công, phân cấp trong xử lý vi phạm hành chính.

Đề xuất ngừng điện, nước, internet

Một trong những nội dung đáng chú ý của dự án Luật mới là quy định cụ thể thời hiệu xử phạt trong từng lĩnh vực. Theo đó, dự thảo Luật đã đề xuất nâng thời hiệu xử phạt lên 2 hoặc 3 năm đối với một số lĩnh vực, đồng thời nâng mức phạt tiền tối đa trong xử phạt vi phạm hành chính lên 1,5 tỷ đồng đối với cá nhân và 3 tỷ đồng đối với tổ chức. So với quy định hiện hành, mức đề xuất phạt tối đa kể trên cao hơn 50% (luật hiện hành quy định mức tối đa 1 tỷ đồng cá nhân, 2 tỷ đồng với tổ chức).

Dự thảo Luật mới cũng quy định cụ thể mức tiền phạt tối đa trong từng lĩnh vực, trong đó, nâng mức phạt tiền tối đa đối với một số lĩnh vực; sửa đổi, bổ sung về đối tượng bị xử lý vi phạm hành chính, tình tiết tăng nặng, tình tiết giảm nhẹ; bổ sung trường hợp miễn trách nhiệm về hành vi vi phạm hành chính.

Cơ quan soạn thảo cũng đề xuất bổ sung một số biện pháp cưỡng chế, gồm: tạm hoãn xuất cảnh; niêm phong trụ sở, địa điểm, cơ sở hoặc bộ phận cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; ngừng cung cấp dịch vụ điện, nước; tạm dừng đăng kiểm, đăng ký, cấp giấy phép điều khiển phương tiện; ngừng cung cấp dịch vụ Internet, dịch vụ viễn thông, hạ tầng số hoặc thực hiện biện pháp ngăn chặn kỹ thuật, chặn truy cập.

Bổ sung các quy định chặt chẽ hơn tại dự thảo Luật về nguyên tắc, điều kiện áp dụng các biện pháp cưỡng chế để bảo đảm quyền con người, quyền công dân, không làm ảnh hưởng đến các cá nhân, tổ chức không liên quan đến hành vi vi phạm hành chính, nhất là đối với biện pháp ngừng cung cấp dịch vụ điện, nước và ngừng cung cấp dịch vụ Internet, dịch vụ viễn thông, hạ tầng số.

Xem xét áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả thay vì tăng tiền phạt

Trình bày báo cáo thẩm tra dự án Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi), Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội Phan Chí Hiếu cho biết cơ quan thẩm tra đã cho ý kiến về việc nâng mức phạt tiền tối đa trong xử phạt vi phạm hành chính (từ 1 tỷ lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân, từ 2 tỷ lên 3 tỷ đồng đối với tổ chức).

Trong đó, Ủy ban cho rằng nếu quy định mức phạt tiền quá cao thì đảm bảo tính răn đe, nhưng một số trường hợp có thể không phù hợp với khả năng tài chính thực tế của cá nhân và doanh nghiệp và sẽ không phát huy được hiệu quả.

Do đó, cần xem xét các giải pháp căn cơ hơn như áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả, áp dụng các hình thức phạt bổ sung (tước quyền sử dụng giấy phép, đình chỉ hoạt động…).

Cơ quan thẩm tra cũng đề nghị cơ quan soạn thảo tham khảo thêm kinh nghiệm nước ngoài để vừa tăng cường tính răn đe, phòng ngừa, nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật.

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội Phan Chí Hiếu trình bày báo cáo thẩm tra các dự án luật mới. Ảnh: Quochoi.vn.

Về nội dung phát hiện vi phạm hành chính bằng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ và xử lý vi phạm hành chính trên môi trường điện tử, Ủy ban Pháp luật và Tư pháp cho rằng việc sửa đổi, bổ sung các quy định này trong dự thảo Luật là cần thiết, phù hợp với yêu cầu thực tiễn. Đề nghị Chính phủ tiếp tục nghiên cứu, có các giải pháp phù hợp để người vi phạm kịp thời được thông báo về hành vi vi phạm của mình, bảo đảm quyền giải trình, khiếu nại, khởi kiện của người vi phạm, tránh việc tiếp tục vi phạm do không biết.

Về việc bổ sung một số biện pháp cưỡng chế, Ủy ban nhận thấy một số biện pháp được đề xuất bổ sung vào dự thảo Luật như yêu cầu ngừng cung cấp dịch vụ điện, nước đối với công trình, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; yêu cầu ngừng cung cấp dịch vụ Internet, dịch vụ viễn thông, hạ tầng số hoặc thực hiện biện pháp ngăn chặn kỹ thuật, chặn truy cập đối với tổ chức, cá nhân là các biện pháp có mục đích nhằm đình chỉ, chấm dứt hành vi vi phạm chứ không thật sự phù hợp với tính chất cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt.

Biện pháp tạm dừng đăng kiểm phương tiện, tạm dừng đăng ký phương tiện, tạm dừng cấp giấy phép điều khiển phương tiện chỉ nhằm vào phương tiện, tài sản thay vì cá thể hóa và xác định đúng người thực hiện hành vi vi phạm là giải pháp chưa thật sự có tính căn cơ, toàn diện.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng đã yêu cầu các biện pháp được áp dụng phải thể hiện được đúng tính chất là biện pháp bảo đảm thi hành pháp luật. Do đó, đề nghị tiếp tục rà soát, chỉnh lý các quy định này của dự thảo Luật để bảo đảm tính phù hợp, khả thi.