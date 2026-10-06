Tại dự thảo Nghị định quy định chính sách ưu tiên tuyển sinh, hỗ trợ học tập đối với người học thuộc các dân tộc thiểu số rất ít người; Bộ Giáo dục và Đào tạo đã đề xuất tăng mức hỗ trợ học tập cho người học là đồng bào dân tộc thiểu số rất ít người. Đề xuất cụ thể như sau:

Đề xuất chính sách hỗ trợ học tập cho đồng bào dân tộc thiểu số rất ít người

Điều 4 Nghị định quy định chính sách hỗ trợ học tập như sau:

Tăng mức hỗ trợ học tập với sinh viên người đồng bào dân tộc thiểu số rất ít người

1. Mức hưởng:

a) Người học thuộc các dân tộc thiểu số rất ít người học tại cơ sở giáo dục mầm non được hưởng chính sách hỗ trợ học tập mức 759.000 đồng/người/tháng.

b) Người học thuộc các dân tộc thiểu số rất ít người học tại cơ sở giáo dục phổ thông, trường trung học nghề hoặc học chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học cơ sở, cấp trung học phổ thông được hưởng chính sách hỗ trợ học tậpmức 1.012.000 đồng/người/tháng.

c) Người học thuộc các dân tộc thiểu số rất ít người là học sinh bán trú, học viên bán trú theo quy định tại Nghị định số 66/2025/NĐ-CP ngày 12 tháng 3 năm 2025 của Chính phủ Quy định chính sách cho trẻ em nhà trẻ, học sinh, học viên ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo và cơ sở giáo dục có trẻ em nhà trẻ, học sinh hưởng chính sách, được hưởng chính sách hỗ trợ học tập mức 1.518.000 đồng/người/tháng.

d) Người học thuộc các dân tộc thiểu số rất ít học tại trường phổ thông nội trú nếu là học sinh bán trú buổi trưa được hưởng chính sách hỗ trợ học tập mức 1.012.000 đồng/người/tháng; nếu là học sinh nội trú được hưởng chính sách hỗ trợ học tập mức 1.518.000 đồng/người/tháng.

đ) Người học thuộc các dân tộc thiểu số rất ít người học tại trường phổ thông dân tộc nội trú, trường dự bị đại học, trường trung cấp, trường cao đẳng được hưởng chính sách hỗ trợ học tập mức 2.530.000 đồng/người/tháng.

e) Người học thuộc các dân tộc thiểu số rất ít người là sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh tại cơ sở giáo dục đại học được hưởng chính sách hỗ trợ học tập mức 3.795.000 đồng/người/tháng.

Bổ sung 01 tháng hỗ trợ với trẻ em, học sinh tham gia học tiếng Việt trước khi vào lớp 1

2. Thời gian hưởng

a) Thời gian được hưởng chính sách quy định tại Nghị định này là 12 tháng/năm cho người học có thời gian học đủ 9 tháng/năm; trường hợp không đủ 9 tháng/năm và trong năm học cuối cấp thì người học được hưởng theo số tháng thực học.

b) Số năm học được hưởng chính sách không vượt quá số năm tối đa để hoàn thành chương trình giáo dục, đào tạo tương ứng với chương trình giáo dục, ngành học theo quy định, trừ trường hợp quy định tại khoản 4 Điều này.

c) Người học thuộc các dân tộc thiểu số rất ít người có học tiếng Việt trước khi vào học chương trình lớp Một được hưởng thêm 01 tháng trong năm học lớp Một.

Hoàn thiện nguyên tắc hưởng theo hướng xác định rõ tính chất của chính sách hỗ trợ học tập

3. Nguyên tắc hưởng:

a) Trường hợp người học thuộc các dân tộc thiểu số rất ít người đồng thời thuộc đối tượng hưởng nhiều chính sách có nội dung hỗ trợ trùng nhau thì chỉ được hưởng một chính sách có mức hỗ trợ cao nhất.

b) Người học thuộc các dân tộc thiểu số rất ít người học tại cơ sở giáo dục mầm non đã được hưởng chính sách hỗ trợ học tập tại Nghị định này thì không hưởng chính sách hỗ trợ ăn trưa và hỗ trợ chi phí học tập theo quy định tại Nghị định số 277/2025/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Nghị quyết số 218/2025/QH15 ngày 26 tháng 6 năm 2025 của Quốc hội về phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em từ 3 đến 5 tuổi.

c) Người học thuộc các dân tộc thiểu số rất ít người học tại cơ sở giáo dục phổ thông, chương trình giáo dục thường xuyên đã được hưởng chính sách hỗ trợ học tập theo Nghị định này thì không hưởng chính sách hỗ trợ chi phí học tập theo quy định tại Nghị định số 238/2025/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2025 của Chính phủ quy định về chính sách học phí, miễn, giảm, hỗ trợ học phí, hỗ trợ chi phí học tập và giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo.

d) Người học thuộc các dân tộc thiểu số rất ít người là trẻ em nhà trẻ bán trú, học sinh bán trú, học viên bán trú đã được hưởng chính sách hỗ trợ học tập theo Nghị định này thì không hưởng chính sách hỗ trợ tiền ăn theo quy định tại Nghị định số 66/2025/NĐ-CP ngày 12 tháng 3 năm 2025 của Chính phủ Quy định chính sách cho trẻ em nhà trẻ, học sinh, học viên ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo và cơ sở giáo dục có trẻ em nhà trẻ, học sinh hưởng chính sách.

đ) Người học thuộc các dân tộc thiểu số rất ít người học tại trường phổ thông nội trú đã được hưởng chính sách hỗ trợ học tập theo Nghị định này thì không hưởng chính sách hỗ trợ tiền ăn theo quy định tại Nghị định số 188/2026/NĐ-CP ngày 27 tháng 5 năm 2026 của Chính phủ quy định chính sách cho học sinh trường phổ thông nội trú và trường phổ thông nội trú tại các xã biên giới đất liền.

e) Người học thuộc các dân tộc thiểu số rất ít người học tại trường phổ thông dân tộc nội trú, trường dự bị đại học chỉ được hưởng chính sách hỗ trợ học tập theo Nghị định này hoặc học bổng chính sách theo quy định tại Nghị định số 66/2026/NĐ-CP ngày 02 tháng 3 năm 2026 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Giáo dục.

g) Người học thuộc các dân tộc thiểu số rất ít người là sinh viên tại cơ sở giáo dục đại học đã được hưởng chính sách hỗ trợ học tập theo Nghị định này thì không hưởng hỗ trợ chi phí học tập theo quy định tại Quyết định số 66/2013/QĐTTg ngày 11 tháng 11 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định chính sách hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số học tại các cơ sở giáo dục đại học.

h) Người học thuộc các dân tộc thiểu số rất ít người tại cơ sở giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên đã được hưởng chính sách hỗ trợ học tập theo Nghị định này thì không hưởng học bổng chính sách theo quy định tại Quyết định số 53/2015/QĐ-TTg ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách nội trú đối với học sinh, sinh viên học cao đẳng, trung cấp và không hưởng hỗ trợ chi phí học tập theo quy định tại Quyết định số 66/2013/QĐ-TTg ngày 11 tháng11 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định chính sách hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số học tại các cơ sở giáo dục đại học.

i) Người học thuộc các dân tộc thiểu số rất ít người là sinh viên sư phạm thuộc đối tượng hưởng chính sách hỗ trợ tiền đóng học phí và chi phí sinh hoạt theo quy định tại Nghị định số 116/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chínhphủ, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 60/2025/NĐ-CP, đồng thời thuộc đối tượng hưởng chính sách hỗ trợ học tập theo Nghị định này thì đối với khoản hỗ trợ có cùng tính chất, chỉ được hưởng một chính sách có mức hỗ trợ cao nhất.

k) Người học thuộc các dân tộc thiểu số rất ít người là sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh thuộc đối tượng hưởng chính sách hỗ trợ sinh hoạt phí theo quy định tại Nghị định số 176/2026/NĐ-CP ngày 19 tháng 5 năm 2026 của Chính phủ, đồng thời thuộc đối tượng hưởng chính sách hỗ trợ học tập theo Nghị định này thì đối với khoản hỗ trợ có cùng tính chất, chỉ được hưởng một chính sách có mức hỗ trợ cao nhất./.