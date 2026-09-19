Đề xuất tăng mức đóng BHYT lên 6% theo lộ trình

Lộ trình này được Bộ Y tế đưa vào dự thảo Nghị định quy định về lộ trình tăng mức hưởng và phạm vi hưởng bảo hiểm y tế theo lộ trình, đối tượng ưu tiên phù hợp với mức đóng và khả năng cân đối Quỹ BHYT.

Nghị định dự kiến có hiệu lực từ ngày 1/4/2027. Riêng một số quy định về khám sức khỏe định kỳ được đề xuất áp dụng từ ngày 1/1/2027.