Đề xuất tăng mức đóng BHYT lên 6% theo lộ trình
Bộ Y tế đề xuất tăng mức đóng (BHYT) theo lộ trình từ 4,5% hiện nay lên 5,1% từ năm 2027, sau đó tăng lên 5,4% và 6%.
Lộ trình này được Bộ Y tế đưa vào dự thảo Nghị định quy định về lộ trình tăng mức hưởng và phạm vi hưởng bảo hiểm y tế theo lộ trình, đối tượng ưu tiên phù hợp với mức đóng và khả năng cân đối Quỹ BHYT.
Nghị định dự kiến có hiệu lực từ ngày 1/4/2027. Riêng một số quy định về khám sức khỏe định kỳ được đề xuất áp dụng từ ngày 1/1/2027.
Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/de-xuat-tang-muc-dong-bhyt-len-6-theo-lo-trinh-169260919161012958.htm