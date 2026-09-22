Đề xuất tăng lên 372 bệnh được kê đơn ngoại trú tối đa 90 ngày

Bộ Y tế đang lấy ý kiến về dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư 26/2025/TT-BYT nhằm mở rộng danh mục bệnh được cấp đơn thuốc ngoại trú từ trên 30 ngày đến tối đa 90 ngày.

So với quy định hiện hành gồm 252 bệnh thuộc 16 nhóm (như tăng huyết áp, đái tháo đường, COPD, HIV/AIDS...), dự thảo mới đề xuất tăng thêm 120 bệnh, nâng tổng số lên 372 bệnh và nhóm bệnh.

Đáng chú ý, nhóm bệnh hệ tuần hoàn được đề xuất bổ sung 46 bệnh, nhóm bệnh, trong đó có dị tật bẩm sinh của vách tim, dị tật bẩm sinh của van hai lá và động mạch chủ, giãn tĩnh mạch chi dưới, xơ vữa động mạch, suy tim, suy tĩnh mạch mạn tính, hở và hẹp van tim, thuyên tắc và huyết khối tĩnh mạch...

Bộ Y tế đang đề xuất mở rộng danh mục bệnh, nhóm bệnh được áp dụng kê đơn thuốc ngoại trú trên 30 ngày - tối đa 90 ngày từ 252 lên 372. Ảnh: minh hoạ/ Nguồn SKĐS

Danh mục bệnh da và mô dưới da cũng được đề xuất mở rộng từ 19 lên 53 bệnh, nhóm bệnh. Một số bệnh được bổ sung gồm lupus ban đỏ thể da, nấm da - bạch huyết, nấm móng, rụng tóc từng mảng, trứng cá đỏ và trứng cá.

Đối với bệnh ung thư, dự thảo đề xuất bổ sung 10 bệnh, nhóm bệnh, trong đó có u lympho, đa u tủy và các u tương bào, bạch cầu lympho mạn tính, bạch cầu lympho cấp đang điều trị duy trì, bạch cầu tủy cấp đang điều trị duy trì, bệnh loạn sản tủy và tăng sinh tủy.

Ở nhóm bệnh hô hấp, một số bệnh được đề xuất bổ sung gồm bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD), viêm mũi dị ứng, viêm xoang mạn tính và sẹo hẹp thanh quản...

Thời hạn kê đơn tối đa 90 ngày không áp dụng tự động mà do bác sĩ căn cứ vào tình trạng lâm sàng và mức độ ổn định của người bệnh để quyết định, áp dụng tương tự cho người mắc kèm bệnh mạn tính khác đã điều trị ổn định. Trường hợp khám nhiều chuyên khoa trong một lần, bác sĩ có thể kê đơn riêng từng khoa hoặc gộp chung một đơn, đồng thời cơ sở khám chữa bệnh có trách nhiệm kiểm soát chống chỉ định, tương tác và trùng lặp thuốc để bảo đảm an toàn tuyệt đối cho bệnh nhân.

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