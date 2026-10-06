Đề xuất tặng Huân chương Lao động cho tập thể, cá nhân đội tuyển cầu mây và karate Việt Nam
Đoàn thể thao Việt Nam khép lại hành trình tại ASIAD 20 với 25 huy chương, trong đó có 3 HCV, 3 HCB và 19 HCĐ, xếp hạng 20 toàn đoàn. Trong số 3 HCV tại Đại hội, tuyển cầu mây góp công mang về 2 HCV và tuyển karate 1 HCV.
Ngành thể thao Việt Nam sẽ đề xuất trao tặng Huân chương Lao động cho tập thể, cá nhân đội tuyển cầu mây và đội karate Việt Nam.
Cụ thể, 3 tuyển thủ Nguyễn Thị Khánh Ly, Nguyễn Thị Thu Trang, Lê Thị Hồng Liên cùng nhau tỏa sáng mang về HCV nội dung đôi nữ môn cầu mây; 6 tuyển thủ Nguyễn Thị My, Trần Thị Ngọc Yến, Hoàng Thị Thu Thảo, Lê Ngọc Tuyết, Nguyễn Thị Ngọc Huyền, Nguyễn Thị Yến đã bảo vệ thành công tấm HCV nội dung nữ 4 người môn cầu mây. Tấm HCV karate nội dung kata đồng đội nữ do công Nguyễn Ngọc Trâm, Hoàng Thị Thu Uyên, Bùi Ngọc Nhi.
Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/de-xuat-tang-huan-chuong-lao-dong-cho-tap-the-ca-nhan-doi-tuyen-cau-may-va-karate-viet-nam-post358973.html