Đề xuất tặng Huân chương Lao động cho tập thể, cá nhân đội tuyển cầu mây và karate Việt Nam

Sau 3 trận toàn thua và chưa một lần tìm được mành lưới đối phương tại V.League 2026-2027, Câu lạc bộ (CLB) bóng đá thành phố Đồng Nai bước vào vòng loại Cúp Quốc gia với một nhiệm vụ không chỉ là giành vé đi tiếp. Do vậy, cuộc đối đầu với Bình Minh Sài Gòn còn là dịp để thầy trò huấn luyện viên (HLV) Nguyễn Việt Thắng giải tỏa sức ép, vực dậy tinh thần và quan trọng hơn là thử nghiệm những phương án mới cho hàng công sau chuỗi trận chưa như ý.