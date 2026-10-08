Đề xuất tăng hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế với 5 nhóm đối tượng
Bộ Y tế đang lấy ý kiến góp ý vào dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 188/2025 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế. Đáng chú ý, dự thảo đề xuất tăng mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế từ ngân sách Nhà nước đối với 5 nhóm, dự kiến áp dụng từ ngày 1/4/2027.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/de-xuat-tang-ho-tro-dong-bao-hiem-y-te-voi-5-nhom-doi-tuong-421313.htm