Đề xuất tăng hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế với 5 nhóm đối tượng

Hệ thống cao tốc ngày càng được mở rộng, giúp rút ngắn thời gian hành trình và nâng cao năng lực vận tải. Tuy nhiên, tại một số tuyến đang xuất hiện tình trạng một bộ phận xe tải, xe container lựa chọn quốc lộ cũ thay vì cao tốc. Câu chuyện đang đặt ra yêu cầu tiếp tục hoàn thiện chính sách khai thác để phát huy hiệu quả nguồn lực đầu tư trong lĩnh vực này.