Đề xuất tăng định mức tiết dạy của giáo viên phổ thông

Đề xuất tăng số tiết dạy định mức

Theo Bộ GDĐT, việc xây dựng dự thảo nhằm điều chỉnh chế độ làm việc, định mức giáo viên phù hợp với Chương trình giáo dục phổ thông 2018, tổ chức dạy học 2 buổi/ngày và yêu cầu chuyển đổi số.

Dự thảo quy định thời gian làm việc của hiệu trưởng, phó hiệu trưởng và giáo viên là 40 giờ/tuần theo năm học, không bao gồm thời gian nghỉ hằng năm. Trong đó, thời gian giảng dạy trên lớp tối đa chiếm 40%; thời gian chuẩn bị bài và đánh giá người học tối đa 40%; các hoạt động chuyên môn, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học và nhiệm vụ khác chiếm tối thiểu 20%.

Bộ GDĐT đang lấy ý kiến về dự thảo thông tư quy định chế độ làm việc của giáo viên phổ thông, dự bị đại học và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục công lập. (Ảnh minh họa)

Đáng chú ý, dự thảo đề xuất tăng định mức tiết dạy của giáo viên tiểu học từ 23 lên 24 tiết/tuần; THCS từ 19 lên 20 tiết/tuần; THPT từ 17 lên 19 tiết/tuần.

Đối với Tổng phụ trách Đội, định mức dự kiến được quy định trong khoảng 6-8 tiết/tuần, căn cứ quy mô trường, lớp và khối lượng công việc. Giáo viên được giao phụ trách hoạt động Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh cũng được đề xuất giảm 3 tiết/tuần.

Dự thảo bổ sung quy định quy đổi tiết dạy đối với một số nhiệm vụ như tổ chức hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp, dạy minh họa, chủ trì sinh hoạt chuyên môn và biên soạn tài liệu tập huấn. Tổng số tiết quy đổi để thay thế định mức giảng dạy không vượt quá 50% định mức tiết dạy trong một năm học.

Điều chỉnh định mức giáo viên và nhân sự hỗ trợ

Dự thảo bổ sung quy định về số lượng giáo viên tối thiểu của từng môn học, được tính trên cơ sở tổng số tiết dạy theo chương trình và định mức tiết dạy của một giáo viên.

Định mức giáo viên/lớp đối với giáo dục mầm non được giữ nguyên. Với giáo dục phổ thông, dự thảo điều chỉnh định mức tương ứng với số tiết dạy mới. Cụ thể, tiểu học được bố trí tối đa 1,2 giáo viên/lớp nếu dạy 1 buổi/ngày và 1,5 giáo viên/lớp nếu dạy 2 buổi/ngày; THCS tối đa 1,8 giáo viên/lớp; THPT tối đa 2,15 giáo viên/lớp. Một số loại hình trường đặc thù như trường dân tộc nội trú, bán trú, trường dành cho người khuyết tật và trường THPT chuyên có định mức riêng.

Về nhân sự hỗ trợ, dự thảo quy định cụ thể số lượng kế toán tại các cơ sở giáo dục có phân hiệu, đồng thời bổ sung các vị trí việc làm như cấp dưỡng, quản lý học sinh tại trường có tổ chức nội trú, bán trú và hỗ trợ tổ chức hoạt động giáo dục trong cơ sở giáo dục mầm non.

Dự thảo cũng đề xuất không bố trí giáo viên phổ thông kiêm nhiệm vị trí việc làm hỗ trợ. Trường hợp bắt buộc phải kiêm nhiệm, cơ sở giáo dục phải báo cáo cơ quan quản lý trực tiếp. Một số quy định về giảm định mức tiết dạy khi kiêm nhiệm và quy đổi tiết dạy khi tham gia ban giám khảo các cuộc thi cấp trường dự kiến được bãi bỏ nhằm giảm công việc hành chính, tạo điều kiện để giáo viên tập trung vào chuyên môn.

Hiện Bộ GDĐT đang lấy ý kiến các bộ, ngành và địa phương đối với hai dự thảo thông tư, thay thế Thông tư số 05/2025/TT-BGDĐT và Thông tư số 19/2023/TT-BGDĐT, Thông tư số 20/2023/TT-BGDĐT.