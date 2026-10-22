Đề xuất tăng định mức tiết dạy của giáo viên phổ thông

Bộ Giáo dục và Đào tạo đang lấy ý kiến các bộ, ngành, địa phương về dự thảo Thông tư quy định chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông, dự bị đại học, thay thế Thông tư số 05/2025/TT-BGDĐT.

Một trong những nội dung đáng chú ý của dự thảo là bổ sung thêm phần giải thích từ ngữ, trong đó làm rõ thời gian làm việc là thời gian thực hiện hoạt động nghề nghiệp của hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, giáo viên (không bao gồm thời gian nghỉ hằng năm).

Làm rõ thời gian làm việc của hiệu trưởng, phó hiệu trưởng và giáo viên

Theo dự thảo, thời gian làm việc của hiệu trưởng, phó hiệu trưởng và giáo viên được thực hiện theo năm học, bảo đảm 40 giờ/tuần theo quy định của Bộ luật Lao động.

Trong thời gian làm việc 40 giờ/tuần, tổng thời gian giảng dạy trên lớp của giáo viên tối đa không quá 40% tổng số thời gian làm việc; tổng thời gian thực hiện nhiệm vụ chuẩn bị trước khi lên lớp và đánh giá đối với người học tối đa không quá 40% tổng số thời gian làm việc; tổng thời gian tham gia hoạt động chuyên môn, học tập, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học (nếu có) và các hoạt động hành chính khác (nếu có) tối thiểu 20% tổng số thời gian làm việc.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đang lấy ý kiến về dự thảo Thông tư quy định chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông (Ảnh: Hữu Thắng).

Dự thảo cũng bổ sung quy định không bố trí giáo viên tại các trường phổ thông kiêm nhiệm các vị trí việc làm hỗ trợ. Trường hợp bắt buộc phải bố trí giáo viên kiêm nhiệm các vị trí việc làm hỗ trợ, cơ sở giáo dục phải báo cáo cơ quan quản lý giáo dục trực tiếp.

Đồng thời, dự thảo dự kiến bỏ quy định về chế độ giảm định mức tiết dạy đối với giáo viên kiêm nhiệm một số vị trí việc làm khác và bỏ các quy định quy đổi đối trường hợp giáo viên được phân công làm ban giám khảo trong các cuộc thi hoặc hội thi của giáo viên cấp trường để phù hợp với chủ trương giảm các công việc hành chính, cắt giảm các cuộc thi để giáo viên tập trung vào chuyên môn.

Đáng chú ý, dự thảo bổ sung quy định đối với các nhiệm vụ thuộc vị trí việc làm mà giáo viên được bổ nhiệm thì không thực hiện quy đổi hoặc giảm định mức tiết dạy đối với các nhiệm vụ đó, trừ các nhiệm vụ khác phát sinh do hiệu trưởng phân công theo quy định.

Đề xuất tăng định mức tiết dạy của giáo viên phổ thông

Theo dự thảo, định mức tiết dạy của giáo viên phổ thông được đề xuất điều chỉnh tăng ở cả ba cấp học.

Cụ thể, giáo viên tiểu học dự kiến tăng từ 23 tiết/tuần lên 24 tiết/tuần; giáo viên THCS tăng từ 19 tiết/tuần lên 20 tiết/tuần; giáo viên THPT tăng từ 17 tiết/tuần lên 19 tiết/tuần.

Như vậy, nếu được thông qua theo phương án dự thảo, định mức tiết dạy của giáo viên tiểu học và THCS sẽ tăng 1 tiết/tuần, trong khi giáo viên THPT tăng 2 tiết/tuần.

Việc điều chỉnh này nhằm phản ánh đúng sự phát triển về năng lực chuyên môn, trình độ của đội ngũ giáo viên, đồng thời phát huy tối đa lợi thế từ ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số giúp tối ưu hóa thời gian và năng suất lao động trong nhà trường.

Đối với giáo viên giảng dạy tại các trường phổ thông dân tộc nội trú, trường phổ thông nội trú và trường phổ thông dân tộc bán trú, dự thảo đề xuất điều chỉnh định mức tiết dạy bằng với giáo viên cùng cấp tại các trường phổ thông thông thường.

Tuy nhiên, trường hợp giáo viên các trường này được phân công thực hiện nhiệm vụ quản lý học sinh, phụ đạo, bồi dưỡng học sinh và tổ chức các hoạt động giáo dục đặc thù của nhà trường được quy đổi ra tiết dạy. Số tiết dạy được quy đổi do hiệu trưởng quyết.

Đối với giáo viên làm Tổng phụ trách Đội, dự thảo đề xuất quy định định mức từ 6-8 tiết/tuần, do hiệu trưởng quyết định căn cứ vào quy mô trường, lớp và khối lượng công việc thực tế.

Dự thảo đồng thời bỏ quy định giáo viên làm Tổng phụ trách Đội tại các trường có quy mô lớn chỉ phải dạy 2 tiết/tuần như quy định hiện hành.

Đối với phó hiệu trưởng công tác tại trường có phân hiệu, định mức tiết dạy từ 4 tiết/tuần xuống 3 tiết/tuần. Đồng thời, bổ sung việc quy đổi ra tiết dạy để thay thế cho định mức tiết dạy đối với các nhiệm vụ tiếp tổ chức hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp, báo cáo viên, dạy minh họa, chủ trì sinh hoạt chuyên môn, biên soạn tài liệu tập huấn, bồi dưỡng, tài liệu giảng dạy. Trong đó, tổng số tiết được quy đổi ra tiết dạy để thay thế cho định mức tiết dạy không được vượt quá 50% định mức tiết dạy trong 1 năm học.

Dự thảo bổ sung quy định về việc giảm 3 tiết/tuần cho giáo viên được giao phụ trách hoạt động của Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh.

Bổ sung quy định về việc quy đổi ra tiết dạy đối với giáo viên dạy các môn học không phải ngoại ngữ, cụ thể mỗi tiết dạy bằng tiếng nước ngoài (tỉ lệ từ 30% trở lên thời lượng dạy bằng tiếng nước ngoài) thì được quy đổi tối đa không quá 2 tiết định mức.

Bổ sung quy định về việc quy đổi ra tiết dạy đối với giáo viên dạy tại lớp khuyết tật tại trong trường phổ thông (không phải trường dành cho người khuyết tật, trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập) thì 1 tiết dạy được quy đổi tối đa không quá 2 tiết định mức.

Các nội dung trên là những phương án đang được đưa ra lấy ý kiến trong dự thảo Thông tư. Việc điều chỉnh định mức tiết dạy, quy định thời gian làm việc và cơ chế quy đổi tiết dạy sẽ được xem xét trong quá trình hoàn thiện văn bản trước khi ban hành.