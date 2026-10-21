Đề xuất tăng diện tích cảnh báo sức khỏe trên bao thuốc lá

Quốc hội Khóa XVI

Làm rõ các hành vi bị nghiêm cấm

Sáng 21/10, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan trình bày Tờ trình dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá.

Theo Bộ trưởng Đào Hồng Lan, dự án Luật nhằm hoàn thiện khung pháp lý về phòng, chống tác hại của thuốc lá, bảo đảm thống nhất với hệ thống pháp luật và phù hợp thực tiễn.

Một nội dung trọng tâm là cụ thể hóa quy định cấm thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng theo Nghị quyết số 173/2024/QH15 của Quốc hội. Dự thảo sửa đổi, bổ sung các khái niệm về thuốc lá, thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng và những nội dung liên quan, làm căn cứ xác định sản phẩm, xử lý hành vi vi phạm.

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan trình bày Tờ trình (ảnh QH).

Dự thảo cũng bổ sung, sửa đổi các hành vi bị nghiêm cấm liên quan đến thành phẩm thuốc lá, từng bộ phận và nguyên liệu của thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng; đồng thời quy định về hành vi trưng bày thuốc lá và bán thuốc lá trên môi trường điện tử.

Bên cạnh đó, dự thảo đề xuất cắt giảm điều kiện kinh doanh, đơn giản hóa thủ tục hành chính; sửa đổi quy định về kiểm soát sản lượng thuốc lá tiêu thụ trong nước, bảo đảm công khai, minh bạch trong xây dựng kế hoạch sản xuất, kinh doanh và đầu tư của doanh nghiệp. Điều kiện kinh doanh đối với lĩnh vực cai nghiện thuốc lá cũng được đề xuất bãi bỏ, thay bằng các biện pháp quản lý thông qua tiêu chuẩn, quy chuẩn hoặc hướng dẫn chuyên môn kỹ thuật.

Siết việc bán thuốc lá cho người chưa đủ tuổi

Trình bày báo cáo thẩm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Nguyễn Đắc Vinh cho biết, Ủy ban tán thành mục đích, quan điểm và phạm vi sửa đổi luật. Dự thảo cơ bản phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng, thể chế hóa quan điểm chuyển mạnh từ tập trung khám bệnh, chữa bệnh sang chủ động phòng bệnh, tăng cường kiểm soát các yếu tố nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe theo Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Nguyễn Đắc Vinh trình bày báo cáo thẩm tra (ảnh QH).

Về các hành vi bị nghiêm cấm, Ủy ban cơ bản tán thành các quy định tại dự thảo, cho rằng nội dung này bảo đảm tính bao quát, rõ ràng, thể chế hóa chính sách cấm triệt để thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng theo nghị quyết của Quốc hội.

Đáng chú ý, Ủy ban tán thành quy định cấm trưng bày thuốc lá nhằm loại bỏ hình thức quảng cáo gián tiếp, giảm mức độ hiện diện của thuốc lá tại các điểm bán lẻ, hạn chế việc trẻ em và thanh thiếu niên tiếp cận với thuốc lá.

Đối với cảnh báo sức khỏe trên bao bì, Ủy ban đề nghị bổ sung quy định theo hướng diện tích in cảnh báo phải chiếm ít nhất 85% diện tích mỗi mặt chính trước và sau của bao, tút, hộp thuốc lá; hoặc quy định lộ trình cụ thể để tăng diện tích cảnh báo từ 85% đến 100%. Việc ghi nhãn, in cảnh báo sức khỏe cũng cần bảo đảm gắn liền với bao bì, không bị tem thuốc lá che lấp.

Các đại biểu tham dự phiên họp Quốc hội sáng 21/10 (ảnh QH).

Về quản lý kinh doanh thuốc lá, Ủy ban tán thành việc giữ quy định về giấy phép kinh doanh thuốc lá để tiếp tục quản lý chặt chẽ hoạt động kinh doanh, kiểm soát quy mô và sản lượng sản xuất thuốc lá truyền thống, phù hợp với mục tiêu từng bước giảm nguồn cung thuốc lá.

Ủy ban đồng thời đề nghị sửa đổi quy định về bán thuốc lá theo hướng cho phép cơ sở bán buôn, bán lẻ từ chối bán nếu người mua không chứng minh được đủ tuổi. Khi quy định cụ thể phương thức xác minh tuổi người mua, cần bảo đảm chỉ xử lý thông tin ở mức cần thiết cho mục đích xác minh, phù hợp với pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Ủy ban đánh giá dự thảo Luật cơ bản bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ trong hệ thống pháp luật và tương thích với các điều ước quốc tế.