Chính sách hướng tới nâng cao kỹ năng nghề, mở rộng cơ hội việc làm, đặc biệt đối với người lao động tại các vùng nghèo, vùng khó khăn, góp phần cải thiện thu nhập và giảm nghèo bền vững.

Dự thảo Thông tư cụ thể hóa quy định tại Nghị định số 338/2025/NĐ-CP ngày 25/12/2025 của Chính phủ về chính sách hỗ trợ tạo việc làm, tập trung vào đào tạo nghề trình độ sơ cấp và dưới 3 tháng. Nội dung làm rõ đối tượng thụ hưởng, quy trình tổ chức đào tạo, thủ tục và mức hỗ trợ, tạo cơ sở để các địa phương triển khai thực hiện.

Đào tạo nghề gắn với thực hành tại Trường Cao đẳng Nghề Bà Rịa – Vũng Tàu, ﻿giúp người học nâng cao kỹ năng, mở rộng cơ hội việc làm.

Theo dự thảo, việc lựa chọn ngành, nghề đào tạo phải xuất phát từ nhu cầu thực tế của người lao động, đồng thời gắn với định hướng phát triển kinh tế - xã hội và nhu cầu tuyển dụng tại địa phương. Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với chính quyền cấp xã khảo sát nhu cầu học nghề, đề xuất danh mục nghề được hỗ trợ, ưu tiên những ngành nghề có khả năng tạo việc làm, chuyển dịch cơ cấu lao động và phát triển sản xuất, kinh doanh. Đáng chú ý, dự thảo khuyến khích tổ chức các lớp đào tạo lưu động, ngay tại doanh nghiệp, hợp tác xã hoặc nơi sản xuất, tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động tham gia học nghề. Chương trình đào tạo phải chú trọng kỹ năng thực hành, phù hợp với công việc và nhu cầu sử dụng lao động, hướng tới giải quyết việc làm sau khóa học. Về kinh phí, người học được hỗ trợ chi phí đào tạo theo mức học phí thực tế nhưng không vượt mức trần quy định. Các khoản hỗ trợ tiền ăn, sinh hoạt phí và đi lại được xác định theo điều kiện, thời gian học thực tế. Cơ sở đào tạo có trách nhiệm công khai học phí, mức hỗ trợ trước khi tuyển sinh, bảo đảm chất lượng đào tạo và thực hiện đầy đủ quy định về hồ sơ, chứng từ.

Việc hoàn thiện chính sách hỗ trợ đào tạo nghề được kỳ vọng tạo thêm điều kiện để lao động nông thôn, nhất là người có thu nhập thấp tại các vùng nghèo, vùng khó khăn, tiếp cận kỹ năng nghề phù hợp, từng bước ổn định việc làm, phát triển sinh kế và nâng cao thu nhập./.