Đề xuất tăng cảnh báo sức khoẻ tối thiểu 85% diện tích hộp thuốc lá

Sáng 21/10, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan trình bày tờ trình Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá.

Bộ trưởng Đào Hồng Lan cho biết, tại dự thảo luật này sửa đổi, bổ sung các khái niệm để làm căn cứ cho việc xác định sản phẩm và xử lý khi có hành vi vi phạm, trong đó có khái niệm "thuốc lá", "thuốc lá điện tử", "thuốc lá nung nóng" để bao quát đầy đủ các sản phẩm thuốc lá được Luật điều chỉnh và bản chất của các loại thuốc lá.

Luật cũng sửa đổi, bổ sung nội dung về bán thuốc lá để tăng cường thực thi quy định cấm bán thuốc lá cho người chưa đủ 18 tuổi.

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan. Ảnh: Quốc hội

Đối với lĩnh vực "cai nghiện thuốc lá", dự thảo luật đề xuất bãi bỏ điều kiện kinh doanh đối với lĩnh vực này để tăng sự tham gia của các tổ chức, cá nhân trong hoạt động cai nghiện thuốc lá và thay thế bằng biện pháp quản lý bằng tiêu chuẩn, quy chuẩn hoặc hướng dẫn chuyên môn do Bộ Y tế ban hành.

Ngoài ra, tại dự thảo luật cũng sửa đổi phân quyền thủ tục phê duyệt Hợp đồng nhượng quyền sở hữu công nghiệp, hợp đồng chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp được sử dụng cho sản phẩm thuốc lá được chuyển từ Thủ tướng Chính phủ cho Bộ trưởng Bộ Công Thương.

Đề xuất in cảnh báo sức khỏe trên hộp thuốc lá tối thiểu 85% diện tích

Thẩm tra nội dung này, ông Nguyễn Đắc Vinh – Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội cho biết, Ủy ban tán thành mục đích, quan điểm, phạm vi sửa đổi luật.

Nội dung dự thảo Luật cơ bản phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng, thể chế hóa quan điểm "Chuyển mạnh từ tư duy tập trung khám bệnh, chữa bệnh sang chủ động phòng bệnh" và mục tiêu "tăng cường kiểm soát các yếu tố nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe như rượu, bia, thuốc lá"tại Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Ông Nguyễn Đắc Vinh, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội. Ảnh: Quốc hội

Cơ quan thẩm tra cũng cơ bản tán thành các quy định hành vi bị nghiêm cấm tại dự thảo Luật, trong đó có quy định "cấm trưng bày thuốc lá".

Theo Nguyễn Đắc Vinh, quy định này nhằm loại bỏ hình thức quảng cáo gián tiếp thuốc lá, giảm mức độ hiện diện của thuốc lá trong thị trường bán lẻ, hạn chế tiếp cận của trẻ em và thanh thiếu niên đối với thuốc lá.

Về ghi nhãn, in cảnh báo sức khỏe trên bao bì thuốc lá, Ủy ban đề nghị Bổ sung quy định theo hướng diện tích in cảnh báo sức khỏe phải chiếm ít nhất 85% diện tích mỗi mặt chính trước và mặt chính sau của bao thuốc.

Bổ sung quy định về tiêu chuẩn việc ghi nhãn, in cảnh báo sức khỏe phải bảo đảm gắn liền với bao bì thuốc lá, không bị che lấp bởi tem thuốc lá, tránh trường hợp nhãn cảnh báo chỉ được dán trên bao bì hoặc bị che lấp phần lớn diện tích bởi tem thuốc lá như một số sản phẩm thuốc lá đang lưu hành.

Với các quy định về bán thuốc lá, Ủy ban đề nghị sửa lại quy định hướng cơ sở bán buôn, bán lẻ thuốc lá có quyền từ chối bán thuốc lá nếu người mua không chứng minh được đủ tuổi mua thuốc lá.

Đối với quy định cụ thể phương thức chứng minh tuổi người mua tại nghị định quy định chi tiết cần lưu ý nguyên tắc chỉ xử lý thông tin ở mức cần thiết cho mục đích xác minh tuổi người mua, bảo đảm phù hợp với pháp luật bảo vệ dữ liệu cá nhân.