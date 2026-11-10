Đề xuất tăng 1-2 tiết mỗi tuần, giáo viên nói gì?

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có đề xuất tăng định mức tiết dạy của giáo viên tiểu học, THCS thêm một tiết mỗi tuần, tăng 2 tiết đối với giáo viên THPT. Đề xuất này đang nhận được nhiều ý kiến khác nhau, trong đó không ít giáo viên bày tỏ băn khoăn về khối lượng công việc vốn đã quá tải và nguy cơ phát sinh áp lực khi định mức giảng dạy thay đổi.

Giáo viên lo thêm tiết dạy, việc ngoài giờ vẫnquá tải

Thầy Võ Kim Bảo, giáo viên môn Ngữ văn, trường THCS Nguyễn Du (phường Bến Thành, TP.HCM) cho rằng, việc tăng định mức tiết dạy có thể khiến áp lực đối với đội ngũ nhà giáo gia tăng. Bởi thời gian đứng lớp chỉ là một phần trong tổng khối lượng công việc mà giáo viên phải đảm nhận.

Theo thầy Bảo, ngoài nhiệm vụ giảng dạy, giáo viên còn phải dành nhiều thời gian soạn bài, đổi mới phương pháp, chấm và chữa bài, thực hiện công tác chủ nhiệm, hoàn thiện hồ sơ, sổ sách cùng nhiều nhiệm vụ kiêm nhiệm khác. Những công việc này đòi hỏi không ít thời gian, công sức nhưng chưa được phản ánh đầy đủ khi tính định mức lao động.

“Nếu chỉ tăng số tiết dạy một cách cơ học mà không đồng thời cắt giảm thủ tục hành chính, tính toán đầy đủ thời gian lao động thực tế và có chế độ đãi ngộ tương xứng, giáo viên rất dễ rơi vào tình trạng quá tải. Khi đó, chất lượng từng giờ học cũng có thể bị ảnh hưởng”, thầy Bảo nói.

Giáo viên nhiều nỗi lo trước đề xuất tăng tiết dạy. (Ảnh minh hoạ)

Cùng chung nỗi trăn trở, cô Nguyễn Thị Nguyệt, giáo viên trường Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai (phường Thông Tây Hội, TP.HCM) cho rằng, vấn đề lớn nhất hiện nay không nằm ở số tiết đứng lớp mà là khối lượng công việc ngoài giờ giảng dạy chưa được nhìn nhận, ghi nhận đầy đủ.

Hiện cô là giáo viên chủ nhiệm và đảm nhận 23 tiết dạy mỗi tuần. Tuy nhiên, ngoài thời gian lên lớp, giáo viên còn phải thực hiện nhiều công việc khác theo sự phân công.

“Không thể chỉ nhìn vào số tiết dạy để đánh giá khối lượng công việc của giáo viên. Thực tế, chúng tôi phải mang rất nhiều việc về nhà làm, từ soạn bài đến các loại báo cáo, hồ sơ. Có những công việc phát sinh ngoài giờ, họp hành buổi tối, rồi các phong trào, hoạt động khác. Những việc này chưa bao giờ được tính đến”, cô Nguyệt cho biết.

Bên cạnh đó, giáo viên còn phải hỗ trợ, kèm cặp những học sinh yếu, chưa theo kịp chương trình, thường tranh thủ các khoảng thời gian trống trong ngày để giúp các em. Đây cũng là phần việc đòi hỏi nhiều công sức nhưng chưa được thể hiện đầy đủ trong số tiết dạy chính thức.

“Chúng tôi không ngại tăng thêm một, hai tiết dạy. Nếu chỉ tính riêng số tiết đứng lớp thì 24-25 tiết cũng không phải vấn đề quá lớn. Nhưng điều khiến giáo viên kiệt sức là quá nhiều công việc bên ngoài những tiết dạy”, cô Nguyệt nói.

Ở góc độ quản lý nhà trường, thầy Đinh Phú Cường, Hiệu trưởng trường THCS Phú Định (phường Bình Phú, TP.HCM) cũng cho rằng đề xuất tăng số tiết dạy có thể khiến áp lực công việc của giáo viên gia tăng. Bởi ngoài thời gian đứng lớp theo định mức, giáo viên hiện còn đảm nhận nhiều nhiệm vụ khác, từ soạn giảng, chấm bài đến các công việc hành chính và hoạt động ngoài chuyên môn.

Theo thầy, nếu tăng thêm 1-2 tiết mỗi tuần, khối lượng công việc của giáo viên sẽ tiếp tục tăng trong khi những nhiệm vụ hiện tại vẫn phải thực hiện đầy đủ. Ngay tại những trường tổ chức dạy học 2 buổi/ngày, giáo viên vẫn thường xuyên phải làm việc đến tối muộn. Có người đến 20-21h vẫn ngồi trước máy tính để cập nhật dữ liệu, hoàn thành hồ sơ và các báo cáo theo yêu cầu.

Bên cạnh áp lực công việc, thầy Cường cho rằng việc tăng định mức tiết dạy có thể kéo theo nguy cơ dôi dư giáo viên ở một số trường, từ đó đặt ra yêu cầu tinh giản biên chế. Khi số lượng giáo viên giảm, khối lượng công việc và số tiết dạy có thể dồn lên những người còn lại, tạo thêm áp lực cho đội ngũ.

Tăng tiết dạy chưa giải quyết được tình trạng thiếu giáo viên

Ở góc nhìn khác, thầy Nguyễn Trung Toàn, Hiệu trưởng trường THCS Nguyễn Văn Trỗi (phường An Phú, TP.HCM) cho rằng, mục tiêu của đề xuất tăng định mức tiết dạy có thể là giảm số lượng giáo viên cần bố trí tại các trường, qua đó góp phần giải quyết tình trạng thiếu, thừa nhân sự cục bộ.

Theo thầy Toàn, thực tế hiện nay có sự chênh lệch lớn giữa các địa bàn. Tại một số khu vực trung tâm, giáo viên có khi chưa đủ số tiết theo định mức hiện hành. Trong khi đó, ở những địa bàn khác, tình trạng thiếu giáo viên vẫn diễn ra kéo dài. Ngay tại trường thầy đang công tác, dù tăng hay không tăng số tiết dạy, nhà trường vẫn thiếu giáo viên.

Thầy Toàn cho rằng tình trạng thiếu, thừa giáo viên hiện nay chủ yếu mang tính cục bộ, không đồng đều giữa các địa phương và môn học. Vì vậy, việc tăng định mức tiết dạy ở những môn đã có đủ giáo viên có thể dẫn đến dư thừa nhân sự, trong khi những môn đang thiếu vẫn không được giải quyết.

“Giáo viên môn nào đang thiếu thì vẫn thiếu, môn nào dư thì vẫn dư. Tăng thêm một, hai tiết cũng không giải quyết được căn cơ vấn đề này. Đơn cử như có tăng tiết dạy cũng không giải quyết được tình trạng thiếu giáo viên ở một số môn như Âm nhạc, Mỹ thuật”, thầy Toàn nhận định.

Theo thầy, việc tăng thêm một tiết dạy mỗi tuần không phải áp lực quá lớn đối với giáo viên. Tuy nhiên, giáo viên phải đảm nhận thêm tiết dạy nhưng không đồng nghĩa với việc được tăng thêm thu nhập tương ứng. Nếu trước đây giáo viên hoàn thành định mức 19 tiết mỗi tuần thì khi quy định mới nâng lên 20 tiết, họ vẫn nhận mức lương như cũ nhưng phải làm việc nhiều hơn.

Thầy cho rằng, đề xuất này có thể phù hợp hơn với những trường đã ổn định về đội ngũ giáo viên và tổ chức dạy học 2 buổi/ngày. Khi tăng định mức, nhà trường có thể chủ động bố trí thêm các tiết học vào buổi chiều, tổ chức ôn tập, luyện tập hoặc củng cố kiến thức cho học sinh, bảo đảm thời khóa biểu và số tiết giảng dạy của giáo viên.

Tuy nhiên, việc tăng số tiết dạy cũng có thể ảnh hưởng đến thời gian giáo viên dành cho các hoạt động khác. Khi lịch dạy ở trường được bố trí kín hơn, giáo viên chỉ còn buổi tối để sắp xếp các hoạt động ngoài giờ, trong đó có việc dạy thêm.

Từ thực tế trên, thầy Toàn cho rằng giải pháp căn cơ hơn là cần mở rộng nguồn đào tạo và có chính sách thu hút giáo viên ở những môn đang thiếu, đặc biệt là âm nhạc và mỹ thuật. Hiện nay, người tốt nghiệp các ngành nghệ thuật, mỹ thuật có thể bổ sung chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm để tham gia giảng dạy, nhưng việc thu hút lực lượng này vào trường học vẫn gặp nhiều khó khăn.

“Những môn đang thiếu giáo viên thì cần mở rộng nguồn đào tạo, đồng thời có giải pháp thu hút người học vào ngành sư phạm. Chẳng hạn, với âm nhạc, mỹ thuật, nếu không giải quyết được nguồn tuyển thì dù có tăng định mức tiết dạy ở những môn khác cũng không thể bù đắp được”, thầy Toàn cho biết.