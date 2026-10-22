Đề xuất tạm hoãn xuất cảnh đối với chủ doanh nghiệp nợ BHXH

Ngày 22-10, LĐLĐ TPHCM làm việc với BHXH Thành phố về công tác quản lý, thu - chi và xử lý nợ BHXH, BHYT, BHTN.

Đoàn giám sát của LĐLĐ TPHCM làm việc với BHXH Thành phố về công tác quản lý, thu - chi và xử lý nợ BHXH, BHYT, BHTN. ẢNH: HỒNG ĐÀO

Theo BHXH Thành phố, việc doanh nghiệp chậm đóng, nợ BHXH không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, mà còn làm phát sinh khó khăn cho BHXH Thành phố trong việc xác nhận quá trình tham gia, hoàn thiện hồ sơ và giải quyết các chế độ BHXH theo quy định.

Tính đến 30-9, số tiền chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN gần 13.600 tỷ đồng, chiếm hơn 8,4% so với kế hoạch thu của BHXH Việt Nam giao. Trong đó, số tiền còn phải thu ngân sách Nhà nước hơn 531 tỷ đồng; chậm đóng dưới 1 tháng là hơn 6.000 tỷ đồng và chậm đóng khó thu là 877,2 tỷ đồng. Tổng số đơn vị chậm đóng là 158.273 đơn vị (chiếm 62,47% tổng số đơn vị đang quản lý) với tổng số tiền chậm đóng hơn 10.700 tỷ đồng.

Ông Phùng Thái Quang, Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố cho biết, thời gian qua tuy Viện kiểm sát nhân dân khởi kiện nhiều doanh nghiệp nợ BHXH, BHYT, BHTN người lao động nhưng việc thi hành án rất khó khăn. Điều đó cho thấy, các biện pháp hiện nay chưa đủ mạnh, chưa đủ sức răn đe với doanh nghiệp.

LĐLĐ TP sẽ phối hợp cùng BHXH Thành phố, các cơ quan chức năng giám sát, nghiên cứu, đề xuất các biện pháp xử lý nợ BHXH, BHYT, BHTN, bảo vệ quyền lợi chính đáng cho người lao động.

LĐLĐ TPHCM giám sát thực hiện BHXH cho người lao động tại Công ty TNHH Dệt Đông Tiến Hưng, ngày 15-10. ẢNH: HỒNG ĐÀO

Ông Nguyễn Quốc Thanh, Phó Giám đốc BHXH Thành phố khẳng định, BHXH Thành phố xác định đơn vị nợ đến đâu giải quyết đến đó để bảo đảm quyền lợi của người lao động. Đồng thời kiến nghị, sau 1 năm BHXH ban hành quyết định xử phạt, nhưng nếu doanh nghiệp có hành vi trốn đóng, BHXH Thành phố sẽ chuyển cơ quan chức năng xử lý hình sự.

Đặc biệt, BHXH đề xuất cần xem xét việc áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh đối với chủ doanh nghiệp thuộc trường hợp luật định, bảo đảm đúng thẩm quyền, điều kiện và quy định pháp luật hiện hành.