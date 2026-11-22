Ngày 22/11, trao đổi với PV Báo Xây dựng, ông Hoàng Đăng Cương, Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Quảng Trị cho biết, Sở vừa có văn bản gửi Khu Quản lý đường bộ II, đề nghị cấp phép sử dụng tạm thời một số đoạn Quốc lộ 1 để phục vụ tổ chức các hoạt động trong khuôn khổ Tuần Văn hóa - Du lịch Quảng Trị, kỳ I năm 2026.

Theo đề xuất, khu vực đầu tiên là đoạn Quốc lộ 1 qua phường Đồng Hới - phía trước Quảng trường Hồ Chí Minh.

Theo phương án đề xuất, đoạn Quốc lộ 1 qua phường Đồng Hới, từ Km662+700 đến Km663+300, thuộc đường Hùng Vương, sẽ được sử dụng toàn bộ các làn đường trong hai buổi tối 24 và 25/11, từ 18h đến 22h30.

Đây là khu vực từ nút giao đường Trần Hưng Đạo đến nút giao đường Nguyễn Trãi, gần Quảng trường Hồ Chí Minh - nơi diễn ra các chương trình văn hóa, nghệ thuật.

Cụ thể, tối 24/11 sẽ diễn ra chương trình khai mạc Tuần Văn hóa - Du lịch Quảng Trị. Tối 25/11 là chương trình liveshow của hai ban nhạc Bức Tường và Microwave. Cả hai chương trình đều được tổ chức tại Quảng trường Hồ Chí Minh, phường Đồng Hới.

Để phục vụ các sự kiện, phương tiện lưu thông trên Quốc lộ 1 trong thời gian này sẽ được hướng dẫn chuyển sang đường Trần Hưng Đạo và đường Nguyễn Hữu Cảnh.

Phương án bảo đảm an toàn giao thông sẽ được cơ quan chức năng bố trí hệ thống biển báo, rào chắn và điều tiết tại các nút giao Quốc lộ 1 với đường Trần Hưng Đạo, Nguyễn Trãi và Nguyễn Hữu Cảnh.

Lực lượng cảnh sát giao thông Công an tỉnh Quảng Trị phối hợp với đơn vị tổ chức, đơn vị quản lý đường bộ và các lực lượng liên quan để hướng dẫn, điều tiết phương tiện, bảo đảm an toàn trong suốt thời gian diễn ra chương trình.

Các hoạt động tại khu đô thị Bảo Ninh 1 trong Tuần Văn hóa Du lịch Quảng Trị 2026 được kỳ vọng sẽ mang đến nhiều trải nghiệm ấn tượng cho du khách.

Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Quảng Trị phối hợp với các lực lượng địa phương, đơn vị tổ chức và quản lý đường bộ để điều tiết giao thông.

Ở khu vực phía Nam tỉnh Quảng Trị, Sở Xây dựng cũng đề xuất sử dụng toàn bộ các làn đường Quốc lộ 1 đoạn từ Km729+820 đến Km741+170, qua các xã Gio Linh, Bến Hải, Cửa Tùng và Vĩnh Linh.

Thời gian dự kiến trong buổi sáng từ 7h đến 8h ngày 29/11, phục vụ tổ chức Lễ thả chim bồ câu hòa bình tại khu vực Di tích quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải.

Trong khung giờ này, các phương tiện lưu thông trên Quốc lộ 1 theo hướng Bắc - Nam và ngược lại sẽ được phân luồng sang tuyến tránh Hiền Lương, từ ngã ba Hồ Xá đến ngã ba Dốc Miếu.

Tại hai đầu đoạn đường dự kiến sử dụng, phương án tổ chức giao thông sẽ bố trí rào chắn, biển báo và lực lượng chức năng hướng dẫn phương tiện. Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Quảng Trị phối hợp với các lực lượng địa phương, đơn vị tổ chức và quản lý đường bộ để điều tiết giao thông.

Sở Xây dựng tỉnh Quảng Trị cam kết chịu trách nhiệm về kinh phí và tổ chức thực hiện theo đúng giấy phép được cấp và các quy định pháp luật.

Việc đề xuất sử dụng tạm thời hai đoạn Quốc lộ 1 nhằm bảo đảm không gian tổ chức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật và sự kiện hòa bình trong khuôn khổ Tuần Văn hóa – Du lịch Quảng Trị, kỳ I năm 2026.

Tuần Văn hóa - Du lịch Quảng Trị 2026 diễn ra từ ngày 24/4 đến 1/5/2026, với chuỗi hoạt động văn hóa, nghệ thuật, ẩm thực và giải trí kéo dài 8 ngày. Tâm điểm là chương trình nghệ thuật khai mạc tối 24/4 tại khu đô thị Bảo Ninh 1 (Regal Legend, phường Đồng Hới), với sự tham gia của các ca sĩ nổi tiếng, kết hợp công nghệ trình diễn ánh sáng, hình ảnh hiện đại và âm nhạc điện tử. Tại Regal Legend, du khách còn được trải nghiệm lễ hội ẩm thực Regal Legend và bia Camel với khoảng 100 gian hàng ẩm thực, sản phẩm OCOP, phố đi bộ, nhạc nước và các chương trình biểu diễn nghệ thuật. Đặc biệt, pháo hoa tầm thấp sẽ được trình diễn từ 22h đến 22h10 trong hai tối 24/4 và 30/4. Bên cạnh khu vực Đồng Hới, không gian lễ hội còn mở rộng đến xã Cửa Việt với các hoạt động nghệ thuật, ẩm thực và trải nghiệm biển đêm, góp phần kết nối các điểm đến du lịch biển của Quảng Trị.