Công ty TNHH Ảnh Việt Hop On - Hop Off Việt Nam (Ảnh Việt) vừa có văn bản gửi UBND TP.HCM, Sở Xây dựng và một số sở ngành, đơn vị liên quan về đề xuất tài trợ 100% kinh phí triển khai hệ thống thuyết minh tự động đa ngôn ngữ và Trung tâm Thông tin Du lịch tại khu vực cầu đi bộ qua sông Sài Gòn.

Theo doanh nghiệp, tổng kinh phí dự kiến khoảng 55 tỷ đồng, do doanh nghiệp tài trợ. Đề xuất hướng đến ứng dụng công nghệ hiện đại để giới thiệu lịch sử, văn hóa, con người và những thành tựu phát triển của TP.HCM đến người dân, du khách trong nước và quốc tế.

Cầu đi bộ qua sông Sài Gòn được kỳ vọng trở thành điểm nhấn kiến trúc, không gian công cộng và du lịch mới của TP.HCM.

Theo phương án đề xuất, hệ thống sẽ ứng dụng công nghệ Audio Guide, mã QR, bản đồ số và các giải pháp cung cấp thông tin trực quan. Du khách có thể sử dụng điện thoại thông minh hoặc thiết bị phù hợp để lựa chọn ngôn ngữ, tìm hiểu lịch sử sông Sài Gòn, các công trình kiến trúc và địa danh tiêu biểu dọc hai bờ.

Nội dung thuyết minh dự kiến tập trung giới thiệu quá trình hình thành, phát triển của vùng đất Sài Gòn - Gia Định - TP.HCM; bản sắc văn hóa, đời sống người dân; các điểm tham quan, di tích, bảo tàng, công trình văn hóa và những thành tựu kinh tế - xã hội của TP.HCM.

Ngoài ra, hệ thống có thể tích hợp thông tin về tiềm năng đầu tư, thương mại, dịch vụ, du lịch, đổi mới sáng tạo và định hướng phát triển đô thị, hội nhập quốc tế của TP.HCM.

Về ngôn ngữ, doanh nghiệp dự kiến ưu tiên tiếng Việt, tiếng Anh và các ngôn ngữ của những quốc gia có quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện với Việt Nam, đồng thời có thể mở rộng theo nhu cầu thực tế.

Để nghiên cứu giải pháp kỹ thuật, Ảnh Việt dự kiến mời các chuyên gia công nghệ thuyết minh tự động từ Italia và châu Âu sang Việt Nam khảo sát, tư vấn và tham gia triển khai khi đề án được chấp thuận.

Cầu đi bộ qua sông Sài Gòn đang hoàn thiện, dự kiến đưa vào phục vụ người dân dịp Tết Nguyên đán 2027.

Một hạng mục khác của đề xuất là xây dựng Trung tâm Thông tin và Hỗ trợ du lịch tại khu vực cầu đi bộ. Trung tâm dự kiến cung cấp miễn phí bản đồ, thông tin về các điểm tham quan, sự kiện văn hóa, lịch sử; hướng dẫn sử dụng phương tiện giao thông công cộng và các tuyến du lịch.

Doanh nghiệp cũng đề xuất tích hợp wifi miễn phí tại khu vực được chấp thuận, hệ thống tra cứu thông tin và thuyết minh đa ngôn ngữ, hỗ trợ du khách quốc tế tiếp cận các dịch vụ cần thiết.

Mô hình được định hướng hoạt động liên tục 24 giờ mỗi ngày, 7 ngày mỗi tuần, kết hợp nhân sự hỗ trợ trực tiếp với nền tảng thông tin tự động và trực tuyến. Phương án vận hành cụ thể sẽ được nghiên cứu, trình cơ quan có thẩm quyền xem xét.

Theo Công ty TNHH Ảnh Việt Hop On - Hop Off Việt Nam, cầu đi bộ qua sông Sài Gòn, do Công ty Cổ phần Thực phẩm Dinh dưỡng Nutifood tài trợ xây dựng, không chỉ là công trình kết nối hai bờ mà còn có tiềm năng trở thành điểm nhấn kiến trúc, không gian công cộng và du lịch của TP.HCM.

Thông qua đề xuất này, doanh nghiệp mong muốn góp phần hình thành "Không gian văn hóa sông Sài Gòn" (Saigon River Heritage & Cultural Experience), nơi người dân và du khách vừa tham quan, ngắm cảnh, vừa khám phá lịch sử, văn hóa TP.HCM bằng công nghệ hiện đại.

Công ty TNHH Ảnh Việt Hop On - Hop Off Việt Nam là đơn vị đang khai thác xe buýt hai tầng phục vụ du lịch tại TP.HCM.

Ông Nguyễn Khoa Luân, nhà sáng lập kiêm Tổng giám đốc Công ty Ảnh Việt Hop On - Hop Off Việt Nam, cho biết doanh nghiệp mong muốn người dân và du khách khi đến cầu đi bộ không chỉ được chiêm ngưỡng cảnh quan mà còn hiểu thêm về lịch sử dòng sông, văn hóa và con người Sài Gòn.

Với kinh nghiệm phục vụ khách quốc tế, doanh nghiệp kỳ vọng đưa công nghệ thuyết minh tiên tiến đến gần hơn với du khách, giúp họ khám phá TP.HCM bằng ngôn ngữ của mình.

Công ty Ảnh Việt hiện hoạt động trong lĩnh vực du lịch, vận tải du lịch và lữ hành sự kiện, đầu tư và vận hành các tuyến xe buýt hai tầng thoáng nóc tại TP.HCM và Hà Nội.