Đề xuất tài khoản phong tỏa bảo đảm 5% giá trị hợp đồng bất động sản

Sáng 2/10, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi), tập trung vào phân quyền, bảo vệ người mua và tháo gỡ vướng mắc thị trường.

Quang cảnh Phiên họp. Ảnh: Media Quốc hội

Phân cấp mạnh thẩm quyền, tăng minh bạch thị trường

Trình bày Báo cáo tóm tắt dự thảo Luật, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh cho biết, dự thảo kế thừa các quy định còn phù hợp của Luật Kinh doanh bất động sản hiện hành, đồng thời sửa đổi, bổ sung để xử lý những vướng mắc phát sinh từ thực tiễn.

Các nội dung sửa đổi tập trung vào việc phù hợp với mô hình chính quyền địa phương hai cấp, phân định rõ trách nhiệm quản lý; tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, giảm chi phí tuân thủ; tăng công khai, minh bạch và nâng cao năng lực dự báo, điều tiết thị trường.

Đáng chú ý, dự thảo phân quyền, phân cấp mạnh cho chính quyền địa phương. Trong đó, thẩm quyền chấp thuận chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản được đề xuất chuyển từ Thủ tướng Chính phủ cho UBND cấp tỉnh.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh. Ảnh: Media Quốc hội

Dự thảo cũng hoàn thiện các khái niệm về kinh doanh bất động sản, dự án bất động sản, bất động sản có sẵn và bất động sản hình thành trong tương lai; bổ sung quy trình giao dịch bất động sản, nguyên tắc thực hiện giao dịch và các quy định liên quan.

Đối với dự án bất động sản thực hiện trên quỹ đất thanh toán cho dự án BT, dự thảo bổ sung nguyên tắc chung về chủ đầu tư và điều kiện hoàn thành nghĩa vụ tài chính về đất đai trước khi đưa bất động sản vào kinh doanh hoặc thực hiện biện pháp bảo đảm theo quy định.

Đề nghị làm rõ cơ chế bảo vệ người mua

Dự thảo bổ sung cơ chế bảo đảm đối với 5% giá trị còn lại của hợp đồng kinh doanh bất động sản thông qua tài khoản phong tỏa hoặc theo thỏa thuận của các bên.

Đồng thời, xây dựng hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản theo hướng dữ liệu được tạo lập, cập nhật "đúng, đủ, sạch, sống", bổ sung mã định danh điện tử cho từng sản phẩm bất động sản.

Các đại biểu tham dự Phiên họp. Ảnh: Media Quốc hội

Thẩm tra nội dung này, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi cho biết Thường trực Ủy ban tán thành sự cần thiết sửa đổi Luật Kinh doanh bất động sản. Tuy nhiên, cơ quan thẩm tra đề nghị tiếp tục đánh giá kỹ tính khả thi, tác động chính sách và sự đồng bộ với các luật liên quan.

Đối với chủ thể có yếu tố nước ngoài, cơ quan thẩm tra đề nghị rà soát quy định về quyền mua, thuê mua bất động sản, bảo đảm thống nhất với Luật Đất đai, Luật Nhà ở và các quy định liên quan; đồng thời làm rõ phạm vi quyền, điều kiện đăng ký, chuyển nhượng và cơ chế kiểm soát nhằm bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội.

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi. Ảnh: Media Quốc hội

Về bất động sản hình thành trong tương lai, cơ quan thẩm tra đề nghị làm rõ chủ thể đứng tên, quyền đối với khoản tiền lãi phát sinh, thời điểm nộp 5% giá trị hợp đồng vào tài khoản bảo đảm, trách nhiệm khi chậm cấp giấy chứng nhận và trường hợp chủ đầu tư mất khả năng thanh toán. Quyền lựa chọn của khách hàng đối với bảo lãnh ngân hàng cũng cần được quy định rõ.

Đối với chuyển nhượng dự án bất động sản, cần làm rõ giải pháp xử lý trường hợp chủ đầu tư không có khả năng hoàn thành nghĩa vụ tài chính về đất đai, tránh dự án đình trệ kéo dài, gây lãng phí và ảnh hưởng nguồn thu ngân sách.

Điều hành thảo luận, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định đề nghị tập trung vào các vấn đề còn nhiều ý kiến như quỹ đất thanh toán dự án BT, cơ chế bảo vệ người mua, thuê mua và xử lý trường hợp nhà đầu tư không hoàn thành nghĩa vụ. Đồng thời, cần tiếp tục làm rõ thẩm quyền, trình tự giữa Luật Đầu tư và Luật Kinh doanh bất động sản, bảo đảm các quy định phân cấp cho UBND cấp tỉnh có tính phù hợp, khả thi.