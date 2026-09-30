Đề xuất sửa toàn diện Luật Đấu thầu, tăng phân cấp, phân quyền

Phiên họp thứ 6 của UBTVQH sáng 30/9. Ảnh: Media Quốc hội

Sáng 30/9, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) cho ý kiến về dự án Luật Đấu thầu (sửa đổi).

Trình bày Báo cáo tóm tắt về dự án Luật Đấu thầu (sửa đổi), Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn cho biết, dự thảo được sửa đổi toàn diện Luật Đấu thầu hiện hành, tập trung vào 4 nhóm vấn đề chính.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn. Ảnh: Media Quốc hội

Nhóm thứ nhất là các quy định bảo đảm tính khả thi, đồng bộ, thống nhất của pháp luật. Theo đó, dự thảo phân định hoạt động áp dụng đấu thầu và pháp luật liên quan; không áp dụng Luật Đấu thầu đối với các lĩnh vực, vấn đề đặc thù đã được pháp luật chuyên ngành quy định; đồng thời xác định nguyên tắc áp dụng trong trường hợp có sự khác biệt giữa các luật.

Nhóm thứ hai tập trung vào các quy định nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả của hoạt động đấu thầu. Nhóm thứ ba là các quy định đơn giản hóa thủ tục, rút ngắn thời gian, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền trong hoạt động đấu thầu. Nhóm thứ tư tập trung nâng cao hiệu lực quản lý, tăng cường kiểm tra, giám sát; làm rõ quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của người có thẩm quyền, chủ đầu tư, bên mời thầu, nhà thầu và tổ chuyên gia.

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi. Ảnh: Media Quốc hội

Qua thẩm tra sơ bộ, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi cho biết, Thường trực Ủy ban tán thành sự cần thiết sửa đổi Luật Đấu thầu theo trình tự, thủ tục rút gọn; hồ sơ dự án luật đủ điều kiện trình UBTVQH xem xét, cho ý kiến.

Thường trực Ủy ban Kinh tế và Tài chính cơ bản nhất trí với định hướng chuyển từ quản lý quy trình, thủ tục sang quản lý chất lượng, hiệu quả và kết quả đầu ra; tăng cường phân cấp, phân quyền, tự chủ gắn với trách nhiệm; đơn giản hóa quy trình, giảm chi phí tuân thủ và các thủ tục hình thức.

Cơ quan thẩm tra đồng thời đề nghị đánh giá tác động thực chất, bảo đảm tính thống nhất của hệ thống pháp luật và điều kiện thi hành đồng bộ, cũng như bảo đảm cạnh tranh trong hoạt động đấu thầu.

Các đại biểu tham dự phiên họp. Ảnh: Media Quốc hội

Bên cạnh đó, dự thảo cần tiếp tục được rà soát để thể chế hóa đầy đủ các chủ trương về phát triển kinh tế tư nhân, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và kiểm soát quyền lực. Hệ thống mạng lưới đấu thầu quốc gia, cơ chế kết nối, chia sẻ, truy xuất dữ liệu, công khai thông tin, giám sát, hậu kiểm, xử lý vi phạm và giải quyết kiến nghị cũng cần được hoàn thiện.

Thường trực Ủy ban Kinh tế và Tài chính lưu ý, việc mở rộng quyền tự chủ phải đi đôi với trách nhiệm giải trình và khả năng kiểm soát; đồng thời xác định rõ trách nhiệm của từng chủ thể, quy định chuyển tiếp và các nội dung giao Chính phủ quy định chi tiết, tránh phát sinh khoảng trống pháp lý hoặc hạn chế cạnh tranh không cần thiết.

Tại phiên họp, các đại biểu tập trung cho ý kiến về sự cần thiết, phạm vi sửa đổi; việc thể chế hóa các chủ trương của Trung ương; đánh giá tác động; tính thống nhất với pháp luật có liên quan; các quy định chuyển tiếp, thời điểm có hiệu lực và những nội dung giao Chính phủ quy định chi tiết.

Các ý kiến cũng đề cập yêu cầu bảo đảm sự thống nhất giữa Luật Đấu thầu với pháp luật chuyên ngành, đồng thời hoàn thiện các quy định nhằm bảo đảm cạnh tranh, công khai, minh bạch và nâng cao hiệu quả trong hoạt động đấu thầu.