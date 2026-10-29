Đề xuất sửa quy định về hồ sơ điện tử cán bộ, công chức, viên chức

Bộ Tư pháp đang thẩm định dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 27/2026/NĐ-CP ngày 19/01/2026 của Chính phủ quy định về cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức. Trong đó, dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung các nội dung liên quan đến hồ sơ điện tử.

Cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ: Quy định thành phần hồ sơ điện tử cán bộ

Điều 12. Sửa đổi, bổ sung Điều 16

"Điều 16. Hồ sơ điện tử

1. Hồ sơ điện tử cán bộ, công chức, viên chức bao gồm:

a) Lý lịch điện tử; Lý lịch tóm tắt điện tử; Sơ yếu lý lịch điện tử;

b) Các thành phần hồ sơ khác theo quy định của pháp luật về quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức;

c) Các thành phần hồ sơ điện tử quy định tại điểm a, điểm b khoản này được tạo lập, đồng bộ từ dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức, tài liệu điện tử được số hóa từ tài liệu giấy hợp lệ có xác thực bằng chữ ký số;

d) Các thành phần hồ sơ điện tử có hình thức trình bày thống nhất với thành phần hồ sơ giấy. Trường hợp trình bày khác nhưng bảo đảm đầy đủ thông tin phải được thống nhất của cơ quan có thẩm quyền quản lý về hồ sơ cán bộ.

Mỗi cán bộ có một hồ sơ điện tử được gắn mã định danh duy nhất

2. Mỗi cán bộ, công chức, viên chức có một hồ sơ điện tử được gắn mã định danh duy nhất (mã định danh hồ sơ điện tử) sử dụng thống nhất trong toàn hệ thống chính trị; được chuyển giao cho cơ quan có thẩm quyền quản lý khi có thay đổi về cơ quan, đơn vị quản lý.

3. Thống nhất sử dụng Số định danh cá nhân làm mã định danh hồ sơ điện tử cán bộ, công chức, viên chức. Mã định danh này gắn liền với số hiệu cán bộ, công chức, viên chức do Bộ Nội vụ hướng dẫn, sử dụng thống nhất trên môi trường điện tử.

4. Thời hạn lưu trữ hồ sơ điện tử thực hiện theo quy định của pháp luật về văn thư, lưu trữ; pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức và pháp luật về dữ liệu, bảo đảm duy trì tính toàn vẹn, tính sẵn sàng và khả năng truy cập của dữ liệu.".

Lý lịch điện tử, Sơ yếu lý lịch điện tử gắn với một hồ sơ điện tử duy nhất

Điều 13. Sửa đổi, bổ sung Điều 17

"Điều 17. Lý lịch điện tử, Sơ yếu lý lịch điện tử

1. Lý lịch điện tử, Sơ yếu lý lịch điện tử được tạo lập đồng thời với quá trình tạo lập hồ sơ điện tử và gắn với một hồ sơ điện tử duy nhất. Mã số, số hiệu lý lịch, sơ yếu lý lịch điện tử sử dụng thống nhất với mã định danh hồ sơ điện tử, số hiệu cán bộ, công chức, viên chức.

2. Cấu trúc của lý lịch điện tử, Sơ yếu lý lịch điện tử được tạo lập phù hợp với quy định của pháp luật về quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức. Nguồn dữ liệu tạo lập từ dữ liệu về cán bộ, công chức, viên chức.".

Điều 14. Sửa đổi, bổ sung Điều 18

"Điều 18. Tạo lập hồ sơ điện tử

1. Trách nhiệm tạo lập hồ sơ điện tử:

Cơ quan quản lý cán bộ, công chức, viên chức hoặc cơ quan được phân cấp, ủy quyền thực hiện tạo lập hồ sơ điện tử cán bộ, công chức, viên chức. Việc tạo lập được thực hiện trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức.

2. Thời gian tạo lập hồ sơ điện tử:

Trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày công bố hoặc ban hành quyết định bầu cử, phê chuẩn, bổ nhiệm, chỉ định, tuyển dụng, cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền quy định tại khoản 1 Điều này phải hoàn thành tạo lập hồ sơ điện tử.

3. Trường hợp quy trình bổ nhiệm, tiếp nhận, tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức thực hiện bằng phương thức điện tử thì hồ sơ điện tử của cán bộ, công chức, viên chức được tạo lập đồng thời cùng với việc ban hành quyết định bổ nhiệm, tiếp nhận, tuyển dụng.

4. Tạo lập hồ sơ điện tử đối với trường hợp cán bộ, công chức, viên chức không còn công tác:

a) Cơ quan, đơn vị quản lý hồ sơ của cán bộ, công chức, viên chức có trách nhiệm tạo lập, cập nhật;

b) Hồ sơ điện tử được tạo lập có đầy đủ thông tin, dữ liệu, các thành phần hồ sơ theo quy định tại Điều 16 Nghị định này."./.