Đề xuất sửa Luật Doanh nghiệp với 5 nhóm chính sách trọng tâm

Bộ Tài chính cho biết, việc xây dựng và ban hành Luật Doanh nghiệp (sửa đổi) nhằm tiếp tục hoàn thiện khung khổ pháp lý về thành lập, tổ chức và hoạt động có liên quan của doanh nghiệp theo hướng đồng bộ, minh bạch và khả thi, tạo điều kiện thuận lợi để khu vực doanh nghiệp hoạt động hiệu quả, nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển.

Bên cạnh đó, thúc đẩy phát triển doanh nghiệp, thu hút đầu tư vào sản xuất kinh doanh; góp phần cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi, an toàn và minh bạch. Đồng thời, đảm bảo tính cấp thiết, kịp thời, đầy đủ, đồng bộ, thống nhất, hiệu lực, hiệu quả và phù hợp với yêu cầu của thực tiễn.

Ngoài ra, đảm bảo thực thi cam kết quốc tế của Việt Nam trong triển khai Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện cam kết của Chính phủ Việt Nam về việc trao đổi thông tin theo yêu cầu vì mục đích thuế và các cam kết khác có liên quan.

Luật Doanh nghiệp (sửa đổi) tiếp tục kế thừa, phát triển một số quy định đang phát huy hiệu quả trong thực tiễn thi hành thời gian qua trên cơ sở kết quả tổng kết thi hành Luật Doanh nghiệp năm 2020 (được sửa đổi, bổ sung năm 2022 và năm 2025) như: quy định về việc thành lập, tổ chức quản lý, tổ chức lại, giải thể và hoạt động có liên quan của doanh nghiệp, bao gồm công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh và doanh nghiệp tư nhân; quy định về nhóm công ty.

Luật Doanh nghiệp dự kiến sửa đổi, bổ sung các quy định về: các nguyên tắc chung về thành lập, hoạt động doanh nghiệp và đồng bộ hóa hệ thống pháp luật; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính về gia nhập, tổ chức lại và rút lui khỏi thị trường, nâng cao tính minh bạch và trách nhiệm giải trình; nâng cao hiệu quả quản trị doanh nghiệp đảm bảo phù hợp với thông lệ quốc tế; nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp dựa trên dữ liệu, phân tích rủi ro, ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số…

Với phạm vi như trên, Bộ Tài chính đề xuất các chính sách xây dựng dự án Luật Doanh nghiệp (sửa đổi) thay thế cho Luật Doanh nghiệp hiện hành.

Tập trung vào 5 nhóm chính sách trọng tâm

Bên cạnh việc tiếp tục kế thừa, phát triển một số quy định đang phát huy hiệu quả trong thực tiễn thi hành thời gian qua, Luật Doanh nghiệp (sửa đổi) tập trung vào 5 nhóm chính sách trọng tâm sau:

Chính sách 1: Hoàn thiện các nguyên tắc chung về thành lập, tổ chức hoạt động doanh nghiệp và đồng bộ hóa hệ thống pháp luật.

Chính sách 2: Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong quá trình gia nhập thị trường, nâng cao tính minh bạch và trách nhiệm giải trình.

Chính sách 3: Hoàn thiện cơ chế tạm ngừng kinh doanh, giải thể doanh nghiệp theo hướng đơn giản hóa thủ tục, phân luồng rủi ro và tăng cường bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân liên quan.

Chính sách 4: Nâng cao hiệu quả quản trị doanh nghiệp đảm bảo phù hợp với thông lệ quốc tế.

Chính sách 5: nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp thông qua đánh giá hiệu quả, quản trị rủi ro doanh nghiệp dựa trên dữ liệu.

Trong đó, đối với việc hoàn thiện cơ chế tạm ngừng kinh doanh, giải thể doanh nghiệp theo hướng đơn giản hóa thủ tục, phân luồng rủi ro và tăng cường bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân liên quan, Bộ Tài chính đề xuất:

Về tạm ngừng kinh doanh: Luật hóa quy định về thời hạn tạm ngừng kinh doanh liên tiếp tối đa, nghĩa vụ thông báo tiếp tục kinh doanh và hệ quả pháp lý khi doanh nghiệp không tuân thủ nhằm bảo đảm cơ sở pháp lý đầy đủ, thống nhất, ổn định để thi hành.

Về giải thể doanh nghiệp: Giữ nguyên điều kiện giải thể hiện hành: doanh nghiệp chỉ được giải thể khi đảm bảo thanh toán hết các khoản nợ, nghĩa vụ tài sản và không đang trong quá trình giải quyết tranh chấp tại Tòa án hoặc Trọng tài; đồng thời bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động, nhà nước và các chủ nợ. Trên nguyên tắc đó:

(i) Nghiên cứu cắt giảm thành phần hồ sơ và quy trình thực hiện trên cơ sở kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa cơ quan đăng ký kinh doanh với cơ quan thuế, bảo hiểm xã hội, hải quan, Tòa án, cơ quan thi hành án và cơ quan có thẩm quyền khác (nếu có). Không yêu cầu doanh nghiệp cung cấp lại thông tin cơ quan nhà nước đã có.

(ii) Thiết lập cơ chế giải thể rút gọn đối với các doanh nghiệp đáp ứng một số tiêu chí cụ thể được xác định trên cơ sở đối chiếu, khai thác dữ liệu giữa các cơ quan. Trường hợp không đáp ứng được tiêu chí thì thực hiện quy trình giải thể thông thường. Giao Chính phủ quy định về tiêu chí và trình tự thực hiện.

(iii) Tăng cường bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động, nhà nước, chủ nợ và bên thứ ba thông qua việc hoàn thiện quy định về trách nhiệm của cá nhân có liên quan trong quá trình giải thể doanh nghiệp.

Hồ sơ chính sách Luật Doanh nghiệp (sửa đổi) đang được lấy ý kiến góp ý trên Cổng Thông tin điện tử Bộ Tài chính./.