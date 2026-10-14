Đề xuất sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế

Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật nêu trên đã đề xuất sửa đổi các nội dung liên quan đến bảo hiểm y tế. Cụ thể, Điều 6 dự thảo Luật đã đề xuất sửa đổi, bổ sung điểm g khoản 1 Điều 12 Luật Bảo hiểm y tế như sau: “Người hoạt động không chuyên trách hưởng phụ cấp từ ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật về chính quyền địa phương không bao gồm đối tượng người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố”.

Dự thảo Luật cũng sửa đổi bổ sung điểm c khoản 1 Điều 22 Luật Bảo hiểm y tế: 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc cấp khám bệnh, chữa bệnh ban đầu, bao gồm: trạm y tế; cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có phạm vi hoạt động chuyên môn về y học gia đình; trạm y tế quân - dân y, phòng khám quân - dân y; trung tâm y tế khu vực có hoạt động khám bệnh, chữa bệnh được cấp giấy phép hoạt động theo hình thức tổ chức là phòng khám; phòng khám trực thuộc trạm y tế cấp xã; y tế cơ quan, đơn vị, tổ chức do Bộ trưởng Bộ Y tế quy định; cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc cấp khám bệnh, chữa bệnh ban đầu trong quân đội, công an do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công an quy định.

Bộ Y tế cho biết, khoản 3 Điều 3 dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung khoản 1, khoản 3 Điều 48 Luật Khám, chữa bệnh về hình thức tổ chức của cơ sở khám, chữa bệnh bao gồm các hình thức tổ chức và không còn quy định về hình thức tổ chức “đa khoa”.

Trên cơ sở đó, dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung điểm c khoản 1 Điều 22 của Luật Bảo hiểm y tế đã sửa đổi phòng khám đa khoa khu vực thành phòng khám khu vực đáp ứng điều kiện của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu theo quy định của pháp luật về bảo hiểm y tế để đồng bộ với việc sửa đổi, bổ sung Luật Khám, chữa bệnh, không phát sinh cơ sở khám, chữa bệnh mới. Dự thảo Luật cũng thay thế cụm từ “thị trấn” bằng cụm từ “đặc khu” tại khoản 3 Điều 8, điểm c khoản 2 và điểm p khoản 3 Điều 12.